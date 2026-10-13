В Воронеже предотвращён теракт СБУ: целью были самолёты и личный состав - 13.10.2026 Украина.ру
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В Воронеже предотвращён теракт СБУ: целью были самолёты и личный состав
В Воронеже предотвращён теракт СБУ: целью были самолёты и личный состав - 13.10.2026 Украина.ру
В Воронеже предотвращён теракт СБУ: целью были самолёты и личный состав
Федеральная служба безопасности России предотвратила попытку Службы безопасности Украины атаковать военный аэродром "Балтимор" в Воронеже с помощью беспилотников. Об этом 13 октября сообщил Центр общественных связей ФСБ
2026-10-13T11:25
2026-10-13T11:25
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"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Воронежской области сорвано проведение масштабной диверсионно-террористической акции Службы безопасности Украины", — говорится в сообщении ведомства.Целью теракта было уничтожение самолётов и личного состава. Задержана гражданка России, которую завербовали в 2022 году на Украине. Россиянка отправлена под арест.В ФСБ добавили, что продолжают мероприятия по выявлению всех обстоятельств и лиц, причастных к подготовке преступления.Подробнее о вербовке россиян - в материале Украинские мошенники начали использовать новую схему вербовки россиян на сайте Украина.ру.Больше событий представлено в ежедневном обзоре Конец "нелепой войне", провалы ВСУ, спектакль Киева. Хроника событий на утро 13 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Украина, Воронеж, ФСБ, Украина.ру, СБУ

В Воронеже предотвращён теракт СБУ: целью были самолёты и личный состав

11:25 13.10.2026
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Федеральная служба безопасности России предотвратила попытку Службы безопасности Украины атаковать военный аэродром "Балтимор" в Воронеже с помощью беспилотников. Об этом 13 октября сообщил Центр общественных связей ФСБ
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Воронежской области сорвано проведение масштабной диверсионно-террористической акции Службы безопасности Украины", — говорится в сообщении ведомства.
Целью теракта было уничтожение самолётов и личного состава. Задержана гражданка России, которую завербовали в 2022 году на Украине. Россиянка отправлена под арест.
В ФСБ добавили, что продолжают мероприятия по выявлению всех обстоятельств и лиц, причастных к подготовке преступления.
Подробнее о вербовке россиян - в материале Украинские мошенники начали использовать новую схему вербовки россиян на сайте Украина.ру.
Больше событий представлено в ежедневном обзоре Конец "нелепой войне", провалы ВСУ, спектакль Киева. Хроника событий на утро 13 октября
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