В Воронеже предотвращён теракт СБУ: целью были самолёты и личный состав
Федеральная служба безопасности России предотвратила попытку Службы безопасности Украины атаковать военный аэродром "Балтимор" в Воронеже с помощью беспилотников. Об этом 13 октября сообщил Центр общественных связей ФСБ
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Воронежской области сорвано проведение масштабной диверсионно-террористической акции Службы безопасности Украины", — говорится в сообщении ведомства.
Целью теракта было уничтожение самолётов и личного состава. Задержана гражданка России, которую завербовали в 2022 году на Украине. Россиянка отправлена под арест.
В ФСБ добавили, что продолжают мероприятия по выявлению всех обстоятельств и лиц, причастных к подготовке преступления.
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