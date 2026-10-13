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В Воронеже предотвращён теракт СБУ: целью были самолёты и личный состав

В Воронеже предотвращён теракт СБУ: целью были самолёты и личный состав - 13.10.2026 Украина.ру

В Воронеже предотвращён теракт СБУ: целью были самолёты и личный состав

Федеральная служба безопасности России предотвратила попытку Службы безопасности Украины атаковать военный аэродром "Балтимор" в Воронеже с помощью беспилотников. Об этом 13 октября сообщил Центр общественных связей ФСБ

2026-10-13T11:25

2026-10-13T11:25

2026-10-13T11:25

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"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Воронежской области сорвано проведение масштабной диверсионно-террористической акции Службы безопасности Украины", — говорится в сообщении ведомства.Целью теракта было уничтожение самолётов и личного состава. Задержана гражданка России, которую завербовали в 2022 году на Украине. Россиянка отправлена под арест.В ФСБ добавили, что продолжают мероприятия по выявлению всех обстоятельств и лиц, причастных к подготовке преступления.Подробнее о вербовке россиян - в материале Украинские мошенники начали использовать новую схему вербовки россиян на сайте Украина.ру.Больше событий представлено в ежедневном обзоре Конец "нелепой войне", провалы ВСУ, спектакль Киева. Хроника событий на утро 13 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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