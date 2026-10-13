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Украинцы против сноса памятников: большинство хочет сохранить историю

Украинцы против сноса памятников: большинство хочет сохранить историю - 13.10.2026 Украина.ру

Украинцы против сноса памятников: большинство хочет сохранить историю

Большинство опрошенных украинцев высказались против сноса всех советских памятников, связанных со Второй мировой войной. Об этом 13 октября сообщил "Интерфакс-Украина" со ссылкой на результаты исследования общества "Оперативная социология"

2026-10-13T13:32

2026-10-13T13:32

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Согласно данным опроса, 30,2% респондентов считают, что советские памятники нужно оставить, поскольку они являются частью истории. Ещё 31,4% высказались за то, чтобы сохранить монументы, но убрать с них советские символы. Треть опрошенных — 33,1% — поддерживают идею принимать отдельное решение по каждому конкретному памятнику. За то, чтобы оставлять только те монументы, под которыми находятся захоронения, выступили 16%. Демонтаж всех памятников, не находящихся на территории музеев или кладбищ, поддержали лишь 11,8%.Исследование проводилось по заказу Украинского института национальной памяти с 10 по 18 июля. Выборка составила 2007 респондентов по всей территории Украины.Кампания по переименованию улиц и ликвидации монументов, связанных с советским и российским наследием, стартовала на Украине в 2015 году — после принятия закона о так называемой декоммунизации. Однако особенно агрессивный характер она приобрела с 2022 года, когда началось планомерное вытеснение русского языка и всего, что напоминает об общей истории с Россией и СССР. Сегодня по всей стране сносят памятники российским деятелям, меняют названия улиц, носящих имена русских писателей, художников и учёных, а также вычищают любые упоминания о роли советского народа в победе над нацизмом.Подробнее – в материале Декоммунизация образования. Украинские подростки не умеют нормально читать и считатьБольше событий представлено в ежедневном обзоре Конец "нелепой войне", провалы ВСУ, спектакль Киева. Хроника событий на утро 13 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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