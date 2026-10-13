https://ukraina.ru/20261013/pereputal-pozitsii-boets-vsu-polmesyatsa-dostavlyal-natovskie-sukhpayki-v-rossiyskie-okopy-1083774851.html

Перепутал позиции: боец ВСУ полмесяца доставлял натовские сухпайки в российские окопы

Перепутал позиции: боец ВСУ полмесяца доставлял натовские сухпайки в российские окопы - 13.10.2026 Украина.ру

Перепутал позиции: боец ВСУ полмесяца доставлял натовские сухпайки в российские окопы

Мобилизованный в ВСУ украинец полмесяца обеспечивал провизией российских бойцов у населенного пункта Петровское в ДНР, перепутав позиции, передает 13 октября РИА Новости

2026-10-13T12:05

2026-10-13T12:05

2026-10-13T12:23

новости

россия

петровское

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

фсб

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/103357/25/1033572510_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_943cbfec46487a894b954d275cd6dced.jpg

Как рассказал командир штурмового взвода 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Владислав Кастрицкий, вэсэушник просто ошибся, он приходил к российским штурмовикам без оружия и в гражданской одежде. Российские военные сразу поняли, кто перед ними, однако задерживать гостя не спешили. Сам вэсэушник позже рассказал, что попал в ряды украинской армии в результате принудительной мобилизации. В итоге боец ВСУ принял решение добровольно сдаться в плен. Командир взвода добавил, что украинца успешно эвакуировали с передовой в тыл и передали сотрудникам ФСБ России.Подробнее об успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.

россия

петровское

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, петровское, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, фсб, украина.ру