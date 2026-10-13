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Перепутал позиции: боец ВСУ полмесяца доставлял натовские сухпайки в российские окопы
Перепутал позиции: боец ВСУ полмесяца доставлял натовские сухпайки в российские окопы - 13.10.2026 Украина.ру
Перепутал позиции: боец ВСУ полмесяца доставлял натовские сухпайки в российские окопы
Мобилизованный в ВСУ украинец полмесяца обеспечивал провизией российских бойцов у населенного пункта Петровское в ДНР, перепутав позиции, передает 13 октября РИА Новости
2026-10-13T12:05
2026-10-13T12:05
2026-10-13T12:23
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Как рассказал командир штурмового взвода 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Владислав Кастрицкий, вэсэушник просто ошибся, он приходил к российским штурмовикам без оружия и в гражданской одежде. Российские военные сразу поняли, кто перед ними, однако задерживать гостя не спешили. Сам вэсэушник позже рассказал, что попал в ряды украинской армии в результате принудительной мобилизации. В итоге боец ВСУ принял решение добровольно сдаться в плен. Командир взвода добавил, что украинца успешно эвакуировали с передовой в тыл и передали сотрудникам ФСБ России.Подробнее об успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, россия, петровское, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, фсб, украина.ру
Новости, Россия, Петровское, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, ФСБ, Украина.ру
Перепутал позиции: боец ВСУ полмесяца доставлял натовские сухпайки в российские окопы
12:05 13.10.2026 (обновлено: 12:23 13.10.2026)
Мобилизованный в ВСУ украинец полмесяца обеспечивал провизией российских бойцов у населенного пункта Петровское в ДНР, перепутав позиции, передает 13 октября РИА Новости
Как рассказал командир штурмового взвода 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Владислав Кастрицкий, вэсэушник просто ошибся, он приходил к российским штурмовикам без оружия и в гражданской одежде.
Российские военные сразу поняли, кто перед ними, однако задерживать гостя не спешили.
"Раз принес, два принес. В основном натовский сухпай", — поделился подробностями Кастрицкий.
Сам вэсэушник позже рассказал, что попал в ряды украинской армии в результате принудительной мобилизации. В итоге боец ВСУ принял решение добровольно сдаться в плен.
Командир взвода добавил, что украинца успешно эвакуировали с передовой в тыл и передали сотрудникам ФСБ России.