https://ukraina.ru/20261013/marochko-obyasnil-zachem-vsu-stirayut-aleshki-s-litsa-zemli--1083772908.html

Марочко объяснил, зачем ВСУ стирают Алешки с лица земли

Марочко объяснил, зачем ВСУ стирают Алешки с лица земли - 13.10.2026 Украина.ру

Марочко объяснил, зачем ВСУ стирают Алешки с лица земли

Вооруженные силы Украины ведут круглосуточные удары по городу Алешки в Херсонской области, пытаясь сровнять его с землей для создания плацдарма на левом берегу Днепра, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передают информагентства

2026-10-13T10:02

2026-10-13T10:02

2026-10-13T10:32

сво

спецоперация

алешки

россия

херсонская область

андрей марочко

родион мирошник

вооруженные силы украины

украина.ру

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По словам военного эксперта, Киев стремится полностью уничтожить населенный пункт, чтобы беспрепятственно перебросить свои силы и средства на южный берег реки. При этом украинская сторона пытается возложить на Вооруженные силы РФ ответственность за гуманитарную катастрофу в городе. Марочко подчеркнул, что российские военнослужащие, несмотря на непрекращающиеся обстрелы, продолжают оказывать гуманитарную помощь остающимся в Алешках мирным жителям.Ранее критическую ситуацию в населенном пункте прокомментировал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, который сравнил действия ВСУ со средневековой блокадой. Дипломат отметил, что выехать из города невозможно, а покинуть его административные границы мирные граждане могут только пешком, перемещаясь короткими перебежками и укрываясь от пролетающих беспилотников противника.Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.

алешки

россия

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сво, спецоперация, алешки, россия, херсонская область, андрей марочко, родион мирошник, вооруженные силы украины, украина.ру