Марочко объяснил, зачем ВСУ стирают Алешки с лица земли - 13.10.2026 Украина.ру
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Марочко объяснил, зачем ВСУ стирают Алешки с лица земли
Марочко объяснил, зачем ВСУ стирают Алешки с лица земли - 13.10.2026 Украина.ру
Марочко объяснил, зачем ВСУ стирают Алешки с лица земли
Вооруженные силы Украины ведут круглосуточные удары по городу Алешки в Херсонской области, пытаясь сровнять его с землей для создания плацдарма на левом берегу Днепра, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передают информагентства
2026-10-13T10:02
2026-10-13T10:32
сво
спецоперация
алешки
россия
херсонская область
андрей марочко
родион мирошник
вооруженные силы украины
украина.ру
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По словам военного эксперта, Киев стремится полностью уничтожить населенный пункт, чтобы беспрепятственно перебросить свои силы и средства на южный берег реки. При этом украинская сторона пытается возложить на Вооруженные силы РФ ответственность за гуманитарную катастрофу в городе. Марочко подчеркнул, что российские военнослужащие, несмотря на непрекращающиеся обстрелы, продолжают оказывать гуманитарную помощь остающимся в Алешках мирным жителям.Ранее критическую ситуацию в населенном пункте прокомментировал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, который сравнил действия ВСУ со средневековой блокадой. Дипломат отметил, что выехать из города невозможно, а покинуть его административные границы мирные граждане могут только пешком, перемещаясь короткими перебежками и укрываясь от пролетающих беспилотников противника.Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.
алешки
россия
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сво, спецоперация, алешки, россия, херсонская область, андрей марочко, родион мирошник, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Алешки, Россия, Херсонская область, Андрей Марочко, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Марочко объяснил, зачем ВСУ стирают Алешки с лица земли

10:02 13.10.2026 (обновлено: 10:32 13.10.2026)
 
© vk.com / Андрей Марочко / Перейти в фотобанкАндрей Марочко
Андрей Марочко - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© vk.com / Андрей Марочко
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Вооруженные силы Украины ведут круглосуточные удары по городу Алешки в Херсонской области, пытаясь сровнять его с землей для создания плацдарма на левом берегу Днепра, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передают информагентства
По словам военного эксперта, Киев стремится полностью уничтожить населенный пункт, чтобы беспрепятственно перебросить свои силы и средства на южный берег реки.
При этом украинская сторона пытается возложить на Вооруженные силы РФ ответственность за гуманитарную катастрофу в городе.
Марочко подчеркнул, что российские военнослужащие, несмотря на непрекращающиеся обстрелы, продолжают оказывать гуманитарную помощь остающимся в Алешках мирным жителям.
Ранее критическую ситуацию в населенном пункте прокомментировал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, который сравнил действия ВСУ со средневековой блокадой. Дипломат отметил, что выехать из города невозможно, а покинуть его административные границы мирные граждане могут только пешком, перемещаясь короткими перебежками и укрываясь от пролетающих беспилотников противника.
Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.
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СВОСпецоперацияАлешкиРоссияХерсонская областьАндрей МарочкоРодион МирошникВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
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