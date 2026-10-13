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Российская армия ночью оставила ВСУ без поездов, ракетного цеха и "Новой почты"
Российская армия ночью оставила ВСУ без поездов, ракетного цеха и "Новой почты" - 13.10.2026 Украина.ру
Российская армия ночью оставила ВСУ без поездов, ракетного цеха и "Новой почты"
Российские военные минувшей ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием и беспилотниками по украинским предприятиям ВПК, а также транспортной и логистической инфраструктуре, задействованной в доставке военных грузов, сообщило 13 октября Минобороны РФ
2026-10-13T09:34
2026-10-13T09:34
2026-10-13T10:22
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По данным ведомства, в ходе ночной атаки были поражены логистические центры, объекты железнодорожной и портовой инфраструктуры, а также морские суда, использовавшиеся для снабжения украинских войск.В Киеве под удар попали два крупных объекта. Силы РФ поразили локомотивное депо "Дарница", где ремонтировали подвижной состав для перевозки военных грузов и материалов двойного назначения. Также в украинской столице уничтожен цех предприятия "Палп Милл Принт", на базе которого было развернуто производство ракет и беспилотников большой дальности.В Николаевской области в населенном пункте Терновка поражен логистический центр "Новая почта", служивший складом для обеспечения ВСУ. Кроме того, в Бугском Лимане российские военные поразили сухогруз, который доставил в порт Николаева очередную партию военных грузов.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Киев, Николаевская область, ВПК, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Российская армия ночью оставила ВСУ без поездов, ракетного цеха и "Новой почты"
09:34 13.10.2026 (обновлено: 10:22 13.10.2026)
Российские военные минувшей ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием и беспилотниками по украинским предприятиям ВПК, а также транспортной и логистической инфраструктуре, задействованной в доставке военных грузов, сообщило 13 октября Минобороны РФ
По данным ведомства, в ходе ночной атаки были поражены логистические центры, объекты железнодорожной и портовой инфраструктуры, а также морские суда, использовавшиеся для снабжения украинских войск.
В Киеве под удар попали два крупных объекта.
Силы РФ поразили локомотивное депо "Дарница", где ремонтировали подвижной состав для перевозки военных грузов и материалов двойного назначения. Также в украинской столице уничтожен цех предприятия "Палп Милл Принт", на базе которого было развернуто производство ракет и беспилотников большой дальности.
В Николаевской области в населенном пункте Терновка поражен логистический центр "Новая почта", служивший складом для обеспечения ВСУ.
Кроме того, в Бугском Лимане российские военные поразили сухогруз, который доставил в порт Николаева очередную партию военных грузов.