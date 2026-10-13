https://ukraina.ru/20261013/zhizn-posle-atakovannykh-tsod-chto-budet-s-internetom-v-rossii-1083774730.html

Жизнь после атакованных ЦОД: что будет с интернетом в России

Жизнь после атакованных ЦОД: что будет с интернетом в России - 13.10.2026 Украина.ру

Жизнь после атакованных ЦОД: что будет с интернетом в России

Киев и его пропагандисты празднуют "уничтожение" российского интернета, но реальность иная. Считаем дата-центры, оцениваем ущерб и сравниваем последствия... Украина.ру, 13.10.2026

2026-10-13T12:04

2026-10-13T12:04

2026-10-13T12:04

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Киев и его пропагандисты празднуют "уничтожение" российского интернета, но реальность иная. Считаем дата-центры, оцениваем ущерб и сравниваем последствия. Почему даже прямые попадания в серверы "Яндекса" не способны парализовать страну и как российская армия отвечает на удары по своей инфраструктуре смотрите в новом выпуске "Щит и фейк".

россия

киев

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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