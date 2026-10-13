https://ukraina.ru/20261013/zhizn-posle-atakovannykh-tsod-chto-budet-s-internetom-v-rossii-1083774730.html
Жизнь после атакованных ЦОД: что будет с интернетом в России
Жизнь после атакованных ЦОД: что будет с интернетом в России - 13.10.2026 Украина.ру
Жизнь после атакованных ЦОД: что будет с интернетом в России
Киев и его пропагандисты празднуют "уничтожение" российского интернета, но реальность иная. Считаем дата-центры, оцениваем ущерб и сравниваем последствия... Украина.ру, 13.10.2026
2026-10-13T12:04
2026-10-13T12:04
2026-10-13T12:04
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Киев и его пропагандисты празднуют "уничтожение" российского интернета, но реальность иная. Считаем дата-центры, оцениваем ущерб и сравниваем последствия. Почему даже прямые попадания в серверы "Яндекса" не способны парализовать страну и как российская армия отвечает на удары по своей инфраструктуре смотрите в новом выпуске "Щит и фейк".
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видео, новости, россия, киев, яндекс, интернет, удары по россии, сво, новости сво россия, новости россии, ущерб, видео
Видео, Новости, Россия, Киев, Яндекс, интернет, удары по России, СВО, новости СВО Россия, новости России, ущерб
Жизнь после атакованных ЦОД: что будет с интернетом в России
Киев и его пропагандисты празднуют "уничтожение" российского интернета, но реальность иная. Считаем дата-центры, оцениваем ущерб и сравниваем последствия. Почему даже прямые попадания в серверы "Яндекса" не способны парализовать страну и как российская армия отвечает на удары по своей инфраструктуре смотрите в новом выпуске "Щит и фейк".