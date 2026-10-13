https://ukraina.ru/20261013/na-zapade-schitayut-chto-ssha-zaprosto-smenyat-rezhim-na-ukraine-1083771919.html

На Западе считают, что США запросто "сменят режим на Украине"

На Западе считают, что США запросто "сменят режим на Украине" - 13.10.2026 Украина.ру

На Западе считают, что США запросто "сменят режим на Украине"

Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала 13 октября заявил, что США без особого труда могли бы устроить смену режима на Украине, комментируя недавнее заявление американского лидера Дональда Трампа о необходимости заменить Владимира Зеленского

2026-10-13T09:46

2026-10-13T09:46

2026-10-13T09:46

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украина

сша

запад

дональд трамп

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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"Что касается замены Зеленского, смену режима на Украине для США, для агентств из трёх букв это было бы очень легко устроить. Думаю, это можно было бы поручить даже какому-нибудь стажёру. Чтобы провести смену режима на Украине, вам даже не нужен профессионал из агентства с названием из трёх букв. Это можно поручить стажёру начального уровня", — отметил он.Журналист также напомнил об опрометчивом, по его мнению, решении Зеленского.В воскресенье Трамп призвал провести выборы на Украине. Президент США заявил, что Украине нужен новый лидер, который может заключить сделку с Москвой. Американский президент не в первый раз выступает с подобным призывом. В феврале 2025-го он назвал главу киевского режима диктатором без выборов.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Конец "нелепой войне", провалы ВСУ, спектакль Киева. Хроника событий на утро 13 октября.

https://ukraina.ru/20261013/zelenskiy-meshaet-trampu-poluchit-nobelevskuyu-premiyu-pishet-the-atlantic-1083771479.html

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новости, украина, сша, запад, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины