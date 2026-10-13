На Западе считают, что США запросто "сменят режим на Украине" - 13.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261013/na-zapade-schitayut-chto-ssha-zaprosto-smenyat-rezhim-na-ukraine-1083771919.html
На Западе считают, что США запросто "сменят режим на Украине"
На Западе считают, что США запросто "сменят режим на Украине" - 13.10.2026 Украина.ру
На Западе считают, что США запросто "сменят режим на Украине"
Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала 13 октября заявил, что США без особого труда могли бы устроить смену режима на Украине, комментируя недавнее заявление американского лидера Дональда Трампа о необходимости заменить Владимира Зеленского
2026-10-13T09:46
2026-10-13T09:46
новости
украина
сша
запад
дональд трамп
владимир зеленский
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/17/1083373775_0:107:2077:1275_1920x0_80_0_0_00461fbad1b1c4d6a8e0da6f6cdf34ec.jpg
"Что касается замены Зеленского, смену режима на Украине для США, для агентств из трёх букв это было бы очень легко устроить. Думаю, это можно было бы поручить даже какому-нибудь стажёру. Чтобы провести смену режима на Украине, вам даже не нужен профессионал из агентства с названием из трёх букв. Это можно поручить стажёру начального уровня", — отметил он.Журналист также напомнил об опрометчивом, по его мнению, решении Зеленского.В воскресенье Трамп призвал провести выборы на Украине. Президент США заявил, что Украине нужен новый лидер, который может заключить сделку с Москвой. Американский президент не в первый раз выступает с подобным призывом. В феврале 2025-го он назвал главу киевского режима диктатором без выборов.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Конец "нелепой войне", провалы ВСУ, спектакль Киева. Хроника событий на утро 13 октября.
https://ukraina.ru/20261013/zelenskiy-meshaet-trampu-poluchit-nobelevskuyu-premiyu-pishet-the-atlantic-1083771479.html
украина
сша
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/17/1083373775_117:0:1960:1382_1920x0_80_0_0_8097b900b3afa83d8f0290383f6075aa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, запад, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Новости, Украина, США, Запад, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины

На Западе считают, что США запросто "сменят режим на Украине"

09:46 13.10.2026
 
© REUTERS / Kylie Cooper
- РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© REUTERS / Kylie Cooper
Читать в
ДзенTelegram
Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала 13 октября заявил, что США без особого труда могли бы устроить смену режима на Украине, комментируя недавнее заявление американского лидера Дональда Трампа о необходимости заменить Владимира Зеленского
"Что касается замены Зеленского, смену режима на Украине для США, для агентств из трёх букв это было бы очень легко устроить. Думаю, это можно было бы поручить даже какому-нибудь стажёру. Чтобы провести смену режима на Украине, вам даже не нужен профессионал из агентства с названием из трёх букв. Это можно поручить стажёру начального уровня", — отметил он.
Журналист также напомнил об опрометчивом, по его мнению, решении Зеленского.
"Зеленский назвал Трампа слабым. А теперь Трамп говорит, что Зеленского нужно заменить. Трампа можно называть по-всякому, его можно называть как угодно, только не слабым. Большая ошибка, Зеленский. Большая ошибка", — подчеркнул Христофору.
В воскресенье Трамп призвал провести выборы на Украине. Президент США заявил, что Украине нужен новый лидер, который может заключить сделку с Москвой. Американский президент не в первый раз выступает с подобным призывом. В феврале 2025-го он назвал главу киевского режима диктатором без выборов.
- РИА Новости, 1920, 13.10.2026
09:17
Зеленский мешает Трампу получить Нобелевскую премию, пишет The AtlanticПрезидент США Дональд Трамп видит во Владимире Зеленском не партнёра, а главную помеху урегулированию конфликта на Украине. Об этом 13 октября сообщает издание The Atlantic
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Конец "нелепой войне", провалы ВСУ, спектакль Киева. Хроника событий на утро 13 октября.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАЗападДональд ТрампВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:11"Всё должно быть подчинено Зеленскому": эксперт раскрыл причину усталости украинцев
09:55Энергетические войны: нефть дорожает из-за Зеленского и хуситов, ссора США и ЕС
09:46На Западе считают, что США запросто "сменят режим на Украине"
09:20"Охотничьи угодья": ТЦК превратили запад и юг Украины в зону беспредела
09:17Зеленский мешает Трампу получить Нобелевскую премию, пишет The Atlantic
09:11Киев нацелился на Северный морской путь? Режим беспилотной опасности ввели на Ямале
09:00Конец "нелепой войне", провалы ВСУ, спектакль Киева. Хроника событий на утро 13 октября
08:57Пришли торговаться — остались ни с чем: США унизили Киев на переговорах в Майами
08:52Дальний рубеж Москвы: над Калужской областью сбили 73 беспилотника ВСУ
08:32Паникуют из-за российских дронов и обдирают беженцев, как липку. Львов расколол украинцев
08:27Три удавки на шее Киева: The Telegraph перечислил, чем Украина привязана к США
08:24Силы ПВО сбили под Москвой 65 БПЛА, сотни — на дальних подступах
08:06Пока Трамп договаривается, ЕС намерен бить по России новыми санкциями
07:57Уроки прошлого: лондонское метро и "битва за Британию"
07:41Сводка ночных ударов ВС РФ по Украине к этому часу
07:39"Они достигли соглашения": Трамп уверен, что Киев и Москва договорились
07:19Киев всё-таки остался без разведданных? Ракеты заметили только над городом
07:19Деньги или власть: Зеленского загнали в безвыходное положение
06:45"Англичанка гадит": Дмитриев заявил о саботаже Британии и ЕС
06:30Грег Вайнер: Путин сделал Трампу подарок к выборам, и это только начало большой игры США и России
Лента новостейМолния