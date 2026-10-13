На Западе считают, что США запросто "сменят режим на Украине"
© REUTERS / Kylie Cooper
© REUTERS / Kylie Cooper
Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала 13 октября заявил, что США без особого труда могли бы устроить смену режима на Украине, комментируя недавнее заявление американского лидера Дональда Трампа о необходимости заменить Владимира Зеленского
"Что касается замены Зеленского, смену режима на Украине для США, для агентств из трёх букв это было бы очень легко устроить. Думаю, это можно было бы поручить даже какому-нибудь стажёру. Чтобы провести смену режима на Украине, вам даже не нужен профессионал из агентства с названием из трёх букв. Это можно поручить стажёру начального уровня", — отметил он.
Журналист также напомнил об опрометчивом, по его мнению, решении Зеленского.
"Зеленский назвал Трампа слабым. А теперь Трамп говорит, что Зеленского нужно заменить. Трампа можно называть по-всякому, его можно называть как угодно, только не слабым. Большая ошибка, Зеленский. Большая ошибка", — подчеркнул Христофору.
В воскресенье Трамп призвал провести выборы на Украине. Президент США заявил, что Украине нужен новый лидер, который может заключить сделку с Москвой. Американский президент не в первый раз выступает с подобным призывом. В феврале 2025-го он назвал главу киевского режима диктатором без выборов.
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