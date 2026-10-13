https://ukraina.ru/20261013/zelenskiy-podtverdil-chto-ukraina-ne-poluchila-razveddannye-ot-partnrov-1083775660.html

Зеленский подтвердил, что Украина не получила разведданные от партнёров

Зеленский подтвердил, что Украина не получила разведданные от партнёров - 13.10.2026 Украина.ру

Зеленский подтвердил, что Украина не получила разведданные от партнёров

Украина перед взрывами минувшей ночью не получила разведывательные данные от партнёров. Об этом 13 октября сообщил Владимир Зеленский

2026-10-13T13:15

2026-10-13T13:15

2026-10-13T13:15

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"К сожалению, не было предупреждения от партнёров", — написал он в своём Telegram-канале.По его словам, разведывательные данные — "это один из наиболее критичных вопросов".В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига утверждает, что Киев продолжает получать разведданные от США. "Получаем ли мы разведывательные данные от американской стороны? Да, мы продолжаем это сотрудничество", — приводит его слова агентство Укринформ.Газета Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников ранее сообщала, что администрация президента США угрожает остановить программу закупок вооружений и предоставление разведывательной информации для Украины. Подробности в публикации Киев всё-таки остался без разведданных? Ракеты заметили только над городомБольше событий представлено в ежедневном обзоре Конец "нелепой войне", провалы ВСУ, спектакль Киева. Хроника событий на утро 13 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, сша, владимир зеленский, financial times, украина.ру, вооруженные силы украины