https://ukraina.ru/20261013/okhotnichi-ugodya-ttsk-prevratili-zapad-i-yug-ukrainy-v-zonu-bespredela-1083771768.html

"Охотничьи угодья": ТЦК превратили запад и юг Украины в зону беспредела

"Охотничьи угодья": ТЦК превратили запад и юг Украины в зону беспредела - 13.10.2026 Украина.ру

"Охотничьи угодья": ТЦК превратили запад и юг Украины в зону беспредела

На Украине разворачивается системный кризис мобилизации: западные и южные регионы страны превращены сотрудниками ТЦК в так называемые "охотничьи угодья". Об этом 13 октября сообщили в пророссийском подполье

2026-10-13T09:20

2026-10-13T09:20

2026-10-13T09:20

новости

украина

киев

одесса

ярослав железняк

тцк

вооруженные силы украины

рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/07/16/1081734108_0:64:761:492_1920x0_80_0_0_85171dc028c50dec9890d063ff226237.jpg

По данным источников, Одесса долгое время удерживала "печальное лидерство" по числу жалоб на действия военкомов, однако сейчас пальму первенства перехватила Львовщина — оттуда жалобы поступают "пачками". Закарпатье также называют одним из самых сложных регионов."Запад и юг, где людей ещё можно ловить на улице и в частном секторе, превратили в охотничьи угодья", — заявили в подполье.По их словам, в последнее время Днепропетровск, Николаев и Черкассы также сильно страдают от насильственной мобилизации.Подчёркивается, что речь идёт не о точечных инцидентах, а о системном явлении. ТЦК чувствуют поддержку власти, отсюда — полная безнаказанность, резюмировали в подполье.Тем временем кабинет министров Украины готовится ещё больше закрутить гайки. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что число граждан с бронью от мобилизации планируют сократить: в оборонной и энергетической сферах — со 100% до 85%, в сфере тепло-, водоснабжения и уборки мусора — с 75% до 60%.Подробнее – в материале Мобилизационная удавка: Киев сокращает брони даже для оборонных предприятийБольше событий представлено в ежедневном обзоре Конец "нелепой войне", провалы ВСУ, спектакль Киева. Хроника событий на утро 13 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

киев

одесса

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, одесса, ярослав железняк, тцк, вооруженные силы украины, рада