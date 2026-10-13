"Охотничьи угодья": ТЦК превратили запад и юг Украины в зону беспредела - 13.10.2026 Украина.ру
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"Охотничьи угодья": ТЦК превратили запад и юг Украины в зону беспредела
"Охотничьи угодья": ТЦК превратили запад и юг Украины в зону беспредела - 13.10.2026 Украина.ру
"Охотничьи угодья": ТЦК превратили запад и юг Украины в зону беспредела
На Украине разворачивается системный кризис мобилизации: западные и южные регионы страны превращены сотрудниками ТЦК в так называемые "охотничьи угодья". Об этом 13 октября сообщили в пророссийском подполье
2026-10-13T09:20
2026-10-13T09:20
новости
украина
киев
одесса
ярослав железняк
тцк
вооруженные силы украины
рада
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По данным источников, Одесса долгое время удерживала "печальное лидерство" по числу жалоб на действия военкомов, однако сейчас пальму первенства перехватила Львовщина — оттуда жалобы поступают "пачками". Закарпатье также называют одним из самых сложных регионов."Запад и юг, где людей ещё можно ловить на улице и в частном секторе, превратили в охотничьи угодья", — заявили в подполье.По их словам, в последнее время Днепропетровск, Николаев и Черкассы также сильно страдают от насильственной мобилизации.Подчёркивается, что речь идёт не о точечных инцидентах, а о системном явлении. ТЦК чувствуют поддержку власти, отсюда — полная безнаказанность, резюмировали в подполье.Тем временем кабинет министров Украины готовится ещё больше закрутить гайки. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что число граждан с бронью от мобилизации планируют сократить: в оборонной и энергетической сферах — со 100% до 85%, в сфере тепло-, водоснабжения и уборки мусора — с 75% до 60%.Подробнее – в материале Мобилизационная удавка: Киев сокращает брони даже для оборонных предприятийБольше событий представлено в ежедневном обзоре Конец "нелепой войне", провалы ВСУ, спектакль Киева. Хроника событий на утро 13 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, киев, одесса, ярослав железняк, тцк, вооруженные силы украины, рада
Новости, Украина, Киев, Одесса, Ярослав Железняк, ТЦК, Вооруженные силы Украины, Рада

"Охотничьи угодья": ТЦК превратили запад и юг Украины в зону беспредела

09:20 13.10.2026
 
© Фото : antikor.info
- РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© Фото : antikor.info
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На Украине разворачивается системный кризис мобилизации: западные и южные регионы страны превращены сотрудниками ТЦК в так называемые "охотничьи угодья". Об этом 13 октября сообщили в пророссийском подполье
По данным источников, Одесса долгое время удерживала "печальное лидерство" по числу жалоб на действия военкомов, однако сейчас пальму первенства перехватила Львовщина — оттуда жалобы поступают "пачками". Закарпатье также называют одним из самых сложных регионов.
"Запад и юг, где людей ещё можно ловить на улице и в частном секторе, превратили в охотничьи угодья", — заявили в подполье.
По их словам, в последнее время Днепропетровск, Николаев и Черкассы также сильно страдают от насильственной мобилизации.
Подчёркивается, что речь идёт не о точечных инцидентах, а о системном явлении. ТЦК чувствуют поддержку власти, отсюда — полная безнаказанность, резюмировали в подполье.
Тем временем кабинет министров Украины готовится ещё больше закрутить гайки. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что число граждан с бронью от мобилизации планируют сократить: в оборонной и энергетической сферах — со 100% до 85%, в сфере тепло-, водоснабжения и уборки мусора — с 75% до 60%.
Подробнее – в материале Мобилизационная удавка: Киев сокращает брони даже для оборонных предприятий
Больше событий представлено в ежедневном обзоре Конец "нелепой войне", провалы ВСУ, спектакль Киева. Хроника событий на утро 13 октября
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