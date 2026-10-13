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Отчет ЦРУ для пиара: президент Польши раскритиковал Туска за "страшилки" о России

Отчет ЦРУ для пиара: президент Польши раскритиковал Туска за "страшилки" о России - 13.10.2026 Украина.ру

Отчет ЦРУ для пиара: президент Польши раскритиковал Туска за "страшилки" о России

Президент Польши Кароль Навроцкий в интервью газете Rzeczpospolita раскритиковал премьер-министра Дональда Туска за заявления о риске начала военного конфликта с Россией в ближайшие месяцы

2026-10-13T13:40

2026-10-13T13:40

2026-10-13T13:40

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Глава государства назвал такую риторику безответственной, подчеркнув, что премьер пугает поляков исключительно из политических соображений ради спасения собственных рейтингов. Особое возмущение Навроцкого вызвал придуманный премьер-министром отчет ЦРУ о планах Москвы, на который Туск ссылался в своих выступлениях. Президент отметил, что эти высказывания, включая интервью Туска изданию Financial Times, нанесли серьезный ущерб позициям Варшавы и поставили страну в крайне неловкое положение перед союзниками, которые теперь допытываются, знает ли Польша о планах России больше остальных.Навроцкий однако отметил, что сама по себе РФ якобы всегда остается угрозой, однако, согласно докладам Североатлантического альянса, уровень этой опасности существенно не изменился за последние полгода. По его словам, премьер просто использует тему внешней угрозы в личных политических интересах.В ответ на критику премьер-министр иронично поблагодарил Навроцкого "за честность". При этом Туск продолжает настаивать, что Польша ожидает ударов по пограничной инфраструктуре с Украиной.Подробнее о "страшилках" Запада - в материале Очередной "мыльный пузырь": Дания запугивает население мнимой "российской угрозой" — посол Барбин на сайте Украина.ру.

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новости, польша, россия, москва, кароль навроцкий, цру, нато