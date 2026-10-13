Отчет ЦРУ для пиара: президент Польши раскритиковал Туска за "страшилки" о России - 13.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261013/otchet-tsru-dlya-piara-prezident-polshi-raskritikoval-tuska-za-strashilki-o-rossii-1083776497.html
Отчет ЦРУ для пиара: президент Польши раскритиковал Туска за "страшилки" о России
Отчет ЦРУ для пиара: президент Польши раскритиковал Туска за "страшилки" о России - 13.10.2026 Украина.ру
Отчет ЦРУ для пиара: президент Польши раскритиковал Туска за "страшилки" о России
Президент Польши Кароль Навроцкий в интервью газете Rzeczpospolita раскритиковал премьер-министра Дональда Туска за заявления о риске начала военного конфликта с Россией в ближайшие месяцы
2026-10-13T13:40
2026-10-13T13:40
новости
польша
россия
москва
кароль навроцкий
цру
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/08/0b/1066812973_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a9fe51ce747f39f9d7fb248f1886cf62.jpg
Глава государства назвал такую риторику безответственной, подчеркнув, что премьер пугает поляков исключительно из политических соображений ради спасения собственных рейтингов. Особое возмущение Навроцкого вызвал придуманный премьер-министром отчет ЦРУ о планах Москвы, на который Туск ссылался в своих выступлениях. Президент отметил, что эти высказывания, включая интервью Туска изданию Financial Times, нанесли серьезный ущерб позициям Варшавы и поставили страну в крайне неловкое положение перед союзниками, которые теперь допытываются, знает ли Польша о планах России больше остальных.Навроцкий однако отметил, что сама по себе РФ якобы всегда остается угрозой, однако, согласно докладам Североатлантического альянса, уровень этой опасности существенно не изменился за последние полгода. По его словам, премьер просто использует тему внешней угрозы в личных политических интересах.В ответ на критику премьер-министр иронично поблагодарил Навроцкого "за честность". При этом Туск продолжает настаивать, что Польша ожидает ударов по пограничной инфраструктуре с Украиной.Подробнее о "страшилках" Запада - в материале Очередной "мыльный пузырь": Дания запугивает население мнимой "российской угрозой" — посол Барбин на сайте Украина.ру.
польша
россия
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/08/0b/1066812973_58:0:1195:853_1920x0_80_0_0_c107e4d79d716178745fe46c17c09db3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, россия, москва, кароль навроцкий, цру, нато
Новости, Польша, Россия, Москва, Кароль Навроцкий, ЦРУ, НАТО

Отчет ЦРУ для пиара: президент Польши раскритиковал Туска за "страшилки" о России

13:40 13.10.2026
 
© commons.wikimedia.org / Mikołaj Bujak
- РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© commons.wikimedia.org / Mikołaj Bujak
Читать в
ДзенTelegram
Президент Польши Кароль Навроцкий в интервью газете Rzeczpospolita раскритиковал премьер-министра Дональда Туска за заявления о риске начала военного конфликта с Россией в ближайшие месяцы
Глава государства назвал такую риторику безответственной, подчеркнув, что премьер пугает поляков исключительно из политических соображений ради спасения собственных рейтингов.
Особое возмущение Навроцкого вызвал придуманный премьер-министром отчет ЦРУ о планах Москвы, на который Туск ссылался в своих выступлениях. Президент отметил, что эти высказывания, включая интервью Туска изданию Financial Times, нанесли серьезный ущерб позициям Варшавы и поставили страну в крайне неловкое положение перед союзниками, которые теперь допытываются, знает ли Польша о планах России больше остальных.
Навроцкий однако отметил, что сама по себе РФ якобы всегда остается угрозой, однако, согласно докладам Североатлантического альянса, уровень этой опасности существенно не изменился за последние полгода.
По его словам, премьер просто использует тему внешней угрозы в личных политических интересах.
В ответ на критику премьер-министр иронично поблагодарил Навроцкого "за честность". При этом Туск продолжает настаивать, что Польша ожидает ударов по пограничной инфраструктуре с Украиной.
Подробнее о "страшилках" Запада - в материале Очередной "мыльный пузырь": Дания запугивает население мнимой "российской угрозой" — посол Барбин на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиПольшаРоссияМоскваКароль НавроцкийЦРУНАТО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:51СНБО объявил войну Боярскому, Лолите и Басте: на Украине заблокировали десятки каналов российских звезд
14:40Чудеса правосудия по-киевски: экс-руководитель управления СБУ получил 8 лет — и сразу вышел на свободу
14:16Сможет ли Трамп скинуть Зеленского и как ответит Британия: Семибратов о договорённостях России и США
14:14Отогреются весной: в Киеве признали, что включат батареи только к концу марта
14:13"Хотят снять и заменить": конфликт Зеленского и Кличко дошёл до крайней точки
14:08Песков прокомментировал сообщения о мирном плане США и ЕС по Украине
13:55"Украине пора получить нового президента": уволит ли Трамп Зеленского
13:40Отчет ЦРУ для пиара: президент Польши раскритиковал Туска за "страшилки" о России
13:32Украинцы против сноса памятников: большинство хочет сохранить историю
13:30Поймали с поличным: в сети обсуждают скандальное фото беременной жены Макаревича*
13:15Зеленский подтвердил, что Украина не получила разведданные от партнёров
12:55Труба на двоих и отмена санкций: как США и Европа планируют мирить Россию и Украину
12:05Перепутал позиции: боец ВСУ полмесяца доставлял натовские сухпайки в российские окопы
12:04Жизнь после атакованных ЦОД: что будет с интернетом в России
12:03Зеленский родил "сенсацию", Гордон* подхватил, но их быстро изобличили
11:57Как отвлечь ребёнка от гаджетов, образование в Херсонской области. 13 октября 2026 года, утренний эфир 111:15
11:54"Ошеломило": NYT раскрыла детали переговоров украинцев с Уиткоффом и Кушнером в Майами
11:25В Воронеже предотвращён теракт СБУ: целью были самолёты и личный состав
11:21"Овальный кабинет, часть вторая": в ЕС оценили новый сезон скандала Трампа и Зеленского
10:38Киев бьет тревогу из-за нового российского оружия, уничтожающего ЛЭП
Лента новостейМолния