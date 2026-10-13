https://ukraina.ru/20261013/oshelomilo-nyt-raskryla-detali-peregovorov-ukraintsev-s-uitkoffom-i-kushnerom-v-mayami-1083774219.html
"Ошеломило": NYT раскрыла детали переговоров украинцев с Уиткоффом и Кушнером в Майами
"Ошеломило": NYT раскрыла детали переговоров украинцев с Уиткоффом и Кушнером в Майами - 13.10.2026 Украина.ру
"Ошеломило": NYT раскрыла детали переговоров украинцев с Уиткоффом и Кушнером в Майами
Переговоры представителей Украины, ЕС и НАТО с посланниками Трампа длились около шести часов, но закончились громким скандалом. Об этом 13 октября сообщила The New York Times
2026-10-13T11:54
2026-10-13T11:54
2026-10-13T11:54
новости
россия
украина
киев
дональд трамп
нато
ес
нпз
стив уиткофф
джаред кушнер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/01/06/1074019534_27:0:774:420_1920x0_80_0_0_f668a2d51aac9f3c09ea0a329521809a.jpg
Встреча Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с украинской и европейской делегациями проходила 9 октября в гольф-клубе Shell Bay. Помимо украинской переговорной группы из трёх человек, в ней участвовали советники по нацбезопасности лидеров Великобритании, Германии и Франции, а также высокопоставленные представители ЕС и НАТО. Формально обсуждались обновлённые предложения по завершению конфликта — в преддверии поездки эмиссаров в Россию.Однако в разгар встречи Уиткофф внезапно вышел — чтобы присоединиться к телефонному разговору между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом. А затем американская сторона сделала заявление, которое, по данным NYT, буквально "ошеломило" присутствующих: США приостанавливают санкции на российское дизельное топливо, а Киев обязан прекратить удары по российским НПЗ.Один из украинских представителей спросил, что они получат взамен. Ответ был жёстким: Вашингтон и так много делает для Киева и не должен идти ни на какие сделки ради прекращения атак на НПЗ. В качестве "аргумента" американцы упомянули помощь разведки. Американский чиновник позже отверг предположения об угрозах, но признал: гнев Трампа из-за Украины достиг такой степени, что предугадать его действия невозможно. По данным CNN и Kyiv Independent, администрация Трампа напрямую связалась с украинскими чиновниками и офицерами, угрожая прекратить поставки оружия и разведданных.После объявления Трампа о договорённости с Россией по дизелю украинская делегация досрочно прервала переговоры в Майами. По словам двух источников NYT, Уиткофф и Кушнер отложили поездку в Россию до тех пор, пока Зеленский не наладит отношения с Трампом.О энергетическом перемирии – в материале Трамп поставил Зеленского перед фактом, объявив об "энергетическом перемирии"Больше событий представлено в ежедневном обзоре Конец "нелепой войне", провалы ВСУ, спектакль Киева. Хроника событий на утро 13 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/01/06/1074019534_120:0:680:420_1920x0_80_0_0_86d6403620b1d130a83a1bc537bcb587.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, киев, дональд трамп, нато, ес, нпз, стив уиткофф, джаред кушнер
Новости, Россия, Украина, Киев, Дональд Трамп, НАТО, ЕС, НПЗ, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер
"Ошеломило": NYT раскрыла детали переговоров украинцев с Уиткоффом и Кушнером в Майами
Переговоры представителей Украины, ЕС и НАТО с посланниками Трампа длились около шести часов, но закончились громким скандалом. Об этом 13 октября сообщила The New York Times
Встреча Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с украинской и европейской делегациями проходила 9 октября в гольф-клубе Shell Bay. Помимо украинской переговорной группы из трёх человек, в ней участвовали советники по нацбезопасности лидеров Великобритании, Германии и Франции, а также высокопоставленные представители ЕС и НАТО. Формально обсуждались обновлённые предложения по завершению конфликта — в преддверии поездки эмиссаров в Россию.
Однако в разгар встречи Уиткофф внезапно вышел — чтобы присоединиться к телефонному разговору между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом. А затем американская сторона сделала заявление, которое, по данным NYT, буквально "ошеломило" присутствующих: США приостанавливают санкции на российское дизельное топливо, а Киев обязан прекратить удары по российским НПЗ.
Один из украинских представителей спросил, что они получат взамен. Ответ был жёстким: Вашингтон и так много делает для Киева и не должен идти ни на какие сделки ради прекращения атак на НПЗ. В качестве "аргумента" американцы упомянули помощь разведки. Американский чиновник позже отверг предположения об угрозах, но признал: гнев Трампа из-за Украины достиг такой степени, что предугадать его действия невозможно. По данным CNN и Kyiv Independent, администрация Трампа напрямую связалась с украинскими чиновниками и офицерами, угрожая прекратить поставки оружия и разведданных.
После объявления Трампа о договорённости с Россией по дизелю украинская делегация досрочно прервала переговоры в Майами. По словам двух источников NYT, Уиткофф и Кушнер отложили поездку в Россию до тех пор, пока Зеленский не наладит отношения с Трампом.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.