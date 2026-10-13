"Ошеломило": NYT раскрыла детали переговоров украинцев с Уиткоффом и Кушнером в Майами - 13.10.2026 Украина.ру
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"Ошеломило": NYT раскрыла детали переговоров украинцев с Уиткоффом и Кушнером в Майами
"Ошеломило": NYT раскрыла детали переговоров украинцев с Уиткоффом и Кушнером в Майами - 13.10.2026 Украина.ру
"Ошеломило": NYT раскрыла детали переговоров украинцев с Уиткоффом и Кушнером в Майами
Переговоры представителей Украины, ЕС и НАТО с посланниками Трампа длились около шести часов, но закончились громким скандалом. Об этом 13 октября сообщила The New York Times
2026-10-13T11:54
2026-10-13T11:54
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Встреча Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с украинской и европейской делегациями проходила 9 октября в гольф-клубе Shell Bay. Помимо украинской переговорной группы из трёх человек, в ней участвовали советники по нацбезопасности лидеров Великобритании, Германии и Франции, а также высокопоставленные представители ЕС и НАТО. Формально обсуждались обновлённые предложения по завершению конфликта — в преддверии поездки эмиссаров в Россию.Однако в разгар встречи Уиткофф внезапно вышел — чтобы присоединиться к телефонному разговору между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом. А затем американская сторона сделала заявление, которое, по данным NYT, буквально "ошеломило" присутствующих: США приостанавливают санкции на российское дизельное топливо, а Киев обязан прекратить удары по российским НПЗ.Один из украинских представителей спросил, что они получат взамен. Ответ был жёстким: Вашингтон и так много делает для Киева и не должен идти ни на какие сделки ради прекращения атак на НПЗ. В качестве "аргумента" американцы упомянули помощь разведки. Американский чиновник позже отверг предположения об угрозах, но признал: гнев Трампа из-за Украины достиг такой степени, что предугадать его действия невозможно. По данным CNN и Kyiv Independent, администрация Трампа напрямую связалась с украинскими чиновниками и офицерами, угрожая прекратить поставки оружия и разведданных.После объявления Трампа о договорённости с Россией по дизелю украинская делегация досрочно прервала переговоры в Майами. По словам двух источников NYT, Уиткофф и Кушнер отложили поездку в Россию до тех пор, пока Зеленский не наладит отношения с Трампом.О энергетическом перемирии – в материале Трамп поставил Зеленского перед фактом, объявив об "энергетическом перемирии"Больше событий представлено в ежедневном обзоре Конец "нелепой войне", провалы ВСУ, спектакль Киева. Хроника событий на утро 13 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, киев, дональд трамп, нато, ес, нпз, стив уиткофф, джаред кушнер
Новости, Россия, Украина, Киев, Дональд Трамп, НАТО, ЕС, НПЗ, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер

"Ошеломило": NYT раскрыла детали переговоров украинцев с Уиткоффом и Кушнером в Майами

11:54 13.10.2026
 
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Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
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Переговоры представителей Украины, ЕС и НАТО с посланниками Трампа длились около шести часов, но закончились громким скандалом. Об этом 13 октября сообщила The New York Times
Встреча Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с украинской и европейской делегациями проходила 9 октября в гольф-клубе Shell Bay. Помимо украинской переговорной группы из трёх человек, в ней участвовали советники по нацбезопасности лидеров Великобритании, Германии и Франции, а также высокопоставленные представители ЕС и НАТО. Формально обсуждались обновлённые предложения по завершению конфликта — в преддверии поездки эмиссаров в Россию.
Однако в разгар встречи Уиткофф внезапно вышел — чтобы присоединиться к телефонному разговору между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом. А затем американская сторона сделала заявление, которое, по данным NYT, буквально "ошеломило" присутствующих: США приостанавливают санкции на российское дизельное топливо, а Киев обязан прекратить удары по российским НПЗ.
Один из украинских представителей спросил, что они получат взамен. Ответ был жёстким: Вашингтон и так много делает для Киева и не должен идти ни на какие сделки ради прекращения атак на НПЗ. В качестве "аргумента" американцы упомянули помощь разведки. Американский чиновник позже отверг предположения об угрозах, но признал: гнев Трампа из-за Украины достиг такой степени, что предугадать его действия невозможно. По данным CNN и Kyiv Independent, администрация Трампа напрямую связалась с украинскими чиновниками и офицерами, угрожая прекратить поставки оружия и разведданных.
После объявления Трампа о договорённости с Россией по дизелю украинская делегация досрочно прервала переговоры в Майами. По словам двух источников NYT, Уиткофф и Кушнер отложили поездку в Россию до тех пор, пока Зеленский не наладит отношения с Трампом.
О энергетическом перемирии – в материале Трамп поставил Зеленского перед фактом, объявив об "энергетическом перемирии"
Больше событий представлено в ежедневном обзоре Конец "нелепой войне", провалы ВСУ, спектакль Киева. Хроника событий на утро 13 октября
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