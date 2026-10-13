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Труба на двоих и отмена санкций: как США и Европа планируют мирить Россию и Украину

Труба на двоих и отмена санкций: как США и Европа планируют мирить Россию и Украину - 13.10.2026 Украина.ру

Труба на двоих и отмена санкций: как США и Европа планируют мирить Россию и Украину

США и Европа ведут совместную работу над новым планом урегулирования украинского конфликта, который предусматривает прекращение огня вдоль линии соприкосновения, отмену антироссийских санкций и крупные инвестиции, пишет газета Washington Post со ссылкой на американского чиновника

2026-10-13T12:55

2026-10-13T12:55

2026-10-13T13:08

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По информации источника, западные страны постепенно продвигаются к согласованию мирной инициативы, способной принести финансовые выгоды и гарантировать безопасность как России, так и Украине. Вся структура соглашения состоит из четырех ключевых элементов.Первым шагом должно стать восстановление Украины. Интерес к финансированию украинской экономики уже проявили Всемирный банк и международная инвестиционная корпорация BlackRock. Они рассчитывают создать базу для удовлетворения бесчисленных денежных потребностей Владимира Зеленского, хотя в самом Киеве до сих пор не предоставили даже примерных расчетов необходимой суммы.Вторым элементом станут гарантии безопасности для Киева, аналогичные пятой статье устава НАТО. Одновременно с этим Европа намерена согласовать с Москвой комплексные меры по обеспечению региональной безопасности.Третьим пунктом значится экономическая интеграция России, Украины и Европы через масштабную энергетическую сделку. В качестве рабочего варианта рассматривается трубопровод для поставок российских нефти и газа в Европу, доходы от работы которого будут делиться между РФ и Украиной. Кроме того, данный блок содержит конкретные сроки и четкие механизмы снятия санкций с России.Финальным условием плана является полная остановка боевых действий вдоль текущей линии соприкосновения.Москва ранее неоднократно подчеркивала, что никогда не отказывалась от переговорного процесса по устойчивому разрешению кризиса, однако достичь этого невозможно без ликвидации его первопричин.Об успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.

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