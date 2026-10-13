Зеленский родил "сенсацию", Гордон* подхватил, но их быстро изобличили - 13.10.2026 Украина.ру
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Зеленский родил "сенсацию", Гордон* подхватил, но их быстро изобличили
Зеленский родил "сенсацию", Гордон* подхватил, но их быстро изобличили - 13.10.2026 Украина.ру
Зеленский родил "сенсацию", Гордон* подхватил, но их быстро изобличили
Владимир Зеленский, выступая на Варшавской конференции по безопасности, раскопал очередную "сенсацию": удары по дата-центрам "Яндекса" якобы привели к падению числа российских пользователей в украинском и западном сегментах интернета, что, по его словам, снизило количество "ботов" и "ненависти" на платформах
2026-10-13T12:03
2026-10-13T12:03
новости
россия
украина
европа
владимир зеленский
дмитрий гордон
яндекс
европарламент
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Интересно, что ни одного исследования, которое подтверждало бы эти слова, глава киевского режима не привел. Вместо доказательств — очередные разглагольствования о том, что Европа "не является источником проблем", и призывы к американцам "видеть правду".Позднее в сети стали распространяться "доказательства" слов Зеленского: скриншот с данными Cloudflare, из которого якобы следует, что "активность российских ботов упала почти до нуля". Однако даже украинские СМИ усмотрели в этих доводах несоответствие. Проблема в том, что эти данные касаются лишь автоматизированных запросов к веб-сайтам — то есть поисковых ботов, которые обходят страницы для индексации, а не тех, кто пишет комментарии в соцсетях. Инфографика действительно подтверждает сбои в работе десятков сервисов из-за ударов по дата-центрам "Яндекса". Но активность ботов, как свидетельствует другой сервис, осталась на прежнем уровне. Слово "поисковые" просто потерялось, а слово "боты" — бросилось в глаза. Так и родилась эта "сенсация".Промолчать не смогла даже российская так называемая оппозиция, которая вслед за украинскими СМИ опровергла слова Зеленского. Беглый иноагент Леонид Волков* заявил, что информация появилась из-за неправильной интерпретации статистики Cloudflare. Более того, в соцсетях появился график с немецкими подписями, якобы показывающий резкое снижение активности российских ботов. Волков называет его фейком: график был опубликован 11 октября, но содержал данные вплоть до 15 октября.Позже польский депутат Европарламента распространил этот же график, утверждая, что удары по "Яндексу" привели к сокращению комментариев в поддержку немецкой AfD. И понеслось: в соцсетях начали массово писать, что вместе с российскими дата-центрами исчезли миллионы сторонников AfD, движения MAGA и французских правых. "Сенсацию" успели подхватить также украинские пропагандисты. Дмитрий Гордон* заявил, что после ударов по "Яндексу" иностранцы благодарят Украину за "День без ботов", а интернет якобы очистился. Мол, россияне жалуются на неработающие сервисы, а в соцсетях по всему миру с удивлением обнаруживают, что провокаторов и сторонников ультраправых стало меньше — "вероятно, интернет отключили российским ботофермам". Атаки беспилотников на дата-центры "Яндекса" действительно происходили, однако сказались они лишь на работе сервисов самой компании. Во Владимире инфраструктура "Яндекса" была повреждена, работа объекта полностью остановлена, часть сервисов оказалась недоступна. В ночь на 8 октября горел дата-центр в Сасово Рязанской области. Девятого октября повреждён объект в Калуге — несколько модулей вышли из строя. Вечером в воскресенье компания сообщила, что сервисы постепенно возвращаются к работе. * Признан в России иноагентом. Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
https://ukraina.ru/20261012/zelenskiy-uglyadel-esche-odin-plyus-v-atakakh-na-yandeks--1083764210.html
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новости, россия, украина, европа, владимир зеленский, дмитрий гордон, яндекс, европарламент
Новости, Россия, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Дмитрий Гордон, Яндекс, Европарламент

Зеленский родил "сенсацию", Гордон* подхватил, но их быстро изобличили

12:03 13.10.2026
 
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
- РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Владимир Зеленский, выступая на Варшавской конференции по безопасности, раскопал очередную "сенсацию": удары по дата-центрам "Яндекса" якобы привели к падению числа российских пользователей в украинском и западном сегментах интернета, что, по его словам, снизило количество "ботов" и "ненависти" на платформах
Интересно, что ни одного исследования, которое подтверждало бы эти слова, глава киевского режима не привел. Вместо доказательств — очередные разглагольствования о том, что Европа "не является источником проблем", и призывы к американцам "видеть правду".
Позднее в сети стали распространяться "доказательства" слов Зеленского: скриншот с данными Cloudflare, из которого якобы следует, что "активность российских ботов упала почти до нуля". Однако даже украинские СМИ усмотрели в этих доводах несоответствие.
Проблема в том, что эти данные касаются лишь автоматизированных запросов к веб-сайтам — то есть поисковых ботов, которые обходят страницы для индексации, а не тех, кто пишет комментарии в соцсетях.
Инфографика действительно подтверждает сбои в работе десятков сервисов из-за ударов по дата-центрам "Яндекса". Но активность ботов, как свидетельствует другой сервис, осталась на прежнем уровне. Слово "поисковые" просто потерялось, а слово "боты" — бросилось в глаза. Так и родилась эта "сенсация".
Промолчать не смогла даже российская так называемая оппозиция, которая вслед за украинскими СМИ опровергла слова Зеленского. Беглый иноагент Леонид Волков* заявил, что информация появилась из-за неправильной интерпретации статистики Cloudflare.
Более того, в соцсетях появился график с немецкими подписями, якобы показывающий резкое снижение активности российских ботов. Волков называет его фейком: график был опубликован 11 октября, но содержал данные вплоть до 15 октября.
Позже польский депутат Европарламента распространил этот же график, утверждая, что удары по "Яндексу" привели к сокращению комментариев в поддержку немецкой AfD. И понеслось: в соцсетях начали массово писать, что вместе с российскими дата-центрами исчезли миллионы сторонников AfD, движения MAGA и французских правых.
- РИА Новости, 1920, 12.10.2026
Вчера, 17:28
Зеленский углядел еще один плюс в атаках на Яндекс Владимир Зеленский, выступая на Варшавской конференции по безопасности, заявил, что удары по дата-центрам "Яндекса" якобы привели к падению количества российских пользователей в украинском и западном сегменте Интернета. Об этом 12 октября сообщает корреспондент "ПолитНавигатора"
"Сенсацию" успели подхватить также украинские пропагандисты. Дмитрий Гордон* заявил, что после ударов по "Яндексу" иностранцы благодарят Украину за "День без ботов", а интернет якобы очистился.
Мол, россияне жалуются на неработающие сервисы, а в соцсетях по всему миру с удивлением обнаруживают, что провокаторов и сторонников ультраправых стало меньше — "вероятно, интернет отключили российским ботофермам".
Атаки беспилотников на дата-центры "Яндекса" действительно происходили, однако сказались они лишь на работе сервисов самой компании. Во Владимире инфраструктура "Яндекса" была повреждена, работа объекта полностью остановлена, часть сервисов оказалась недоступна.
В ночь на 8 октября горел дата-центр в Сасово Рязанской области. Девятого октября повреждён объект в Калуге — несколько модулей вышли из строя. Вечером в воскресенье компания сообщила, что сервисы постепенно возвращаются к работе.
* Признан в России иноагентом. Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
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