https://ukraina.ru/20261013/poymali-s-polichnym-v-seti-obsuzhdayut-skandalnoe-foto-beremennoy-zheny-makarevicha--1083775839.html

Поймали с поличным: в сети обсуждают скандальное фото беременной жены Макаревича*

Поймали с поличным: в сети обсуждают скандальное фото беременной жены Макаревича* - 13.10.2026 Украина.ру

Поймали с поличным: в сети обсуждают скандальное фото беременной жены Макаревича*

Музыкант, фронтмен группы "Машина времени" Андрей Макаревич* готовится стать отцом в пятый раз. Его жена Эйнат Кляйн, которую, к слову, раньше звали Наташей Калининой, вот-вот родит второго общего ребенка. Что привлекло внимание фанатов, на презентации собственной марки вина в Музее японского искусства Тикотин она не расставалась с бокалом

2026-10-13T13:30

2026-10-13T13:30

2026-10-13T13:30

новости

россия

украина

москва

макаревич

максим галкин

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/03/1e/1077300615_0:24:480:294_1920x0_80_0_0_984c444e9faa3a3898bb3b7e066e3b5e.jpg

По сети распространись фотографии, на которых беременная жена музыканта запечатлена с бокалом в руках. Алкоголь вреден в любых количествах и категорически запрещен беременным, но, судя по всему, у этой пары свои семейные ценности. В Сети уже язвят: "Секрет красоты раскрыт". История Макаревича* последних лет — это история человека, который методично, шаг за шагом, разрывал связи со страной, где родился. После начала СВО он уехал в Израиль вместе с женой и сыном. Позже избавился от недвижимости в России, а его представитель Антон Чернин в декабре 2024 года заявил: "Никаких бизнес-интересов и никакого имущества у Макаревича* в России нет". ФНС закрыла его московскую фирму, через которую он собирался пропагандировать "философию ненасилия" в дуэте с Рубеном Апресяном*. По всей видимости, это было последнее, что связывало уроженца Москвы с родиной. Кляйн тогда же заявила, что у их общего ребенка "ни в коем случае" не будет российского гражданства, и "настоящий еврей должен жить в Израиле". Когда начался новый виток конфликта, Макаревич объявил, что не будет воевать за ЦАХАЛ, но, может быть, возьмет пример с Максима Галкина*, пообещавшего сдавать кровь для раненых израильских военнослужащих. Правда, в обоих случаях история не получила никакого продолжения. Обещал — и не сделал. А теперь самое интересное. В 2025 году Макаревич дал интервью немецкому изданию Deutsche Welle**, где объяснил, почему не помогает ВСУ. Логика такая: он не хочет, чтобы ракета, собранная на его деньги, упала на Москву и убила его сына Ивана. Украинские патриоты немедленно обрушились на него с критикой: "Он что готов положить тысячи жизней ради спасения одного своего сына-москвича? И где же тут любовь к Украине?" Получается, что ни там, ни здесь он не свой. При этом Макаревич признался, что после начала СВО ни разу не приезжал на Украину, потому что не чувствует "морального права". "Я для них всё равно россиянин. Я знаю, что ко мне там очень хорошо относятся и знают, что я говорю. Я помогал гражданам Украины неоднократно, когда у меня была такая возможность, и помогаю. Но я понимаю, что страна, где я родился, она висит у меня на спине, поэтому мне это очень мешает", — добавил артист. Летом 2024 года он в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые позвонили ему от имени Владимира Зеленского, пообещал приехать в Киев "в первый же день победы" с концертом. Правда, тут же пожаловался, что "для огромного количества украинцев" он — артист, "поющий на русском языке".* Признаны иноагентами в РФ** СМИ признано в РФ иноагентом

https://ukraina.ru/20260816/tyazhelaya-zhizn-inoagentov-kak-oni-vyzhivayut-za-rubezhom-orbakayte-grebenschikov-morgenshtern-i-drugie-1082526279.html

россия

украина

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, москва, макаревич, максим галкин, вооруженные силы украины