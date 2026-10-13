Поймали с поличным: в сети обсуждают скандальное фото беременной жены Макаревича* - 13.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261013/poymali-s-polichnym-v-seti-obsuzhdayut-skandalnoe-foto-beremennoy-zheny-makarevicha--1083775839.html
Поймали с поличным: в сети обсуждают скандальное фото беременной жены Макаревича*
Поймали с поличным: в сети обсуждают скандальное фото беременной жены Макаревича* - 13.10.2026 Украина.ру
Поймали с поличным: в сети обсуждают скандальное фото беременной жены Макаревича*
Музыкант, фронтмен группы "Машина времени" Андрей Макаревич* готовится стать отцом в пятый раз. Его жена Эйнат Кляйн, которую, к слову, раньше звали Наташей Калининой, вот-вот родит второго общего ребенка. Что привлекло внимание фанатов, на презентации собственной марки вина в Музее японского искусства Тикотин она не расставалась с бокалом
2026-10-13T13:30
2026-10-13T13:30
новости
россия
украина
москва
макаревич
максим галкин
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/03/1e/1077300615_0:24:480:294_1920x0_80_0_0_984c444e9faa3a3898bb3b7e066e3b5e.jpg
По сети распространись фотографии, на которых беременная жена музыканта запечатлена с бокалом в руках. Алкоголь вреден в любых количествах и категорически запрещен беременным, но, судя по всему, у этой пары свои семейные ценности. В Сети уже язвят: "Секрет красоты раскрыт". История Макаревича* последних лет — это история человека, который методично, шаг за шагом, разрывал связи со страной, где родился. После начала СВО он уехал в Израиль вместе с женой и сыном. Позже избавился от недвижимости в России, а его представитель Антон Чернин в декабре 2024 года заявил: "Никаких бизнес-интересов и никакого имущества у Макаревича* в России нет". ФНС закрыла его московскую фирму, через которую он собирался пропагандировать "философию ненасилия" в дуэте с Рубеном Апресяном*. По всей видимости, это было последнее, что связывало уроженца Москвы с родиной. Кляйн тогда же заявила, что у их общего ребенка "ни в коем случае" не будет российского гражданства, и "настоящий еврей должен жить в Израиле". Когда начался новый виток конфликта, Макаревич объявил, что не будет воевать за ЦАХАЛ, но, может быть, возьмет пример с Максима Галкина*, пообещавшего сдавать кровь для раненых израильских военнослужащих. Правда, в обоих случаях история не получила никакого продолжения. Обещал — и не сделал. А теперь самое интересное. В 2025 году Макаревич дал интервью немецкому изданию Deutsche Welle**, где объяснил, почему не помогает ВСУ. Логика такая: он не хочет, чтобы ракета, собранная на его деньги, упала на Москву и убила его сына Ивана. Украинские патриоты немедленно обрушились на него с критикой: "Он что готов положить тысячи жизней ради спасения одного своего сына-москвича? И где же тут любовь к Украине?" Получается, что ни там, ни здесь он не свой. При этом Макаревич признался, что после начала СВО ни разу не приезжал на Украину, потому что не чувствует "морального права". "Я для них всё равно россиянин. Я знаю, что ко мне там очень хорошо относятся и знают, что я говорю. Я помогал гражданам Украины неоднократно, когда у меня была такая возможность, и помогаю. Но я понимаю, что страна, где я родился, она висит у меня на спине, поэтому мне это очень мешает", — добавил артист. Летом 2024 года он в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые позвонили ему от имени Владимира Зеленского, пообещал приехать в Киев "в первый же день победы" с концертом. Правда, тут же пожаловался, что "для огромного количества украинцев" он — артист, "поющий на русском языке".* Признаны иноагентами в РФ** СМИ признано в РФ иноагентом
https://ukraina.ru/20260816/tyazhelaya-zhizn-inoagentov-kak-oni-vyzhivayut-za-rubezhom-orbakayte-grebenschikov-morgenshtern-i-drugie-1082526279.html
россия
украина
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/03/1e/1077300615_29:0:452:317_1920x0_80_0_0_1e93b9282076a10f1b50734df15d6b52.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, москва, макаревич, максим галкин, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Украина, Москва, Макаревич, Максим Галкин, Вооруженные силы Украины

Поймали с поличным: в сети обсуждают скандальное фото беременной жены Макаревича*

13:30 13.10.2026
 
© ФотоМакаревич*
Макаревич* - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Музыкант, фронтмен группы "Машина времени" Андрей Макаревич* готовится стать отцом в пятый раз. Его жена Эйнат Кляйн, которую, к слову, раньше звали Наташей Калининой, вот-вот родит второго общего ребенка. Что привлекло внимание фанатов, на презентации собственной марки вина в Музее японского искусства Тикотин она не расставалась с бокалом
По сети распространись фотографии, на которых беременная жена музыканта запечатлена с бокалом в руках. Алкоголь вреден в любых количествах и категорически запрещен беременным, но, судя по всему, у этой пары свои семейные ценности. В Сети уже язвят: "Секрет красоты раскрыт".
История Макаревича* последних лет — это история человека, который методично, шаг за шагом, разрывал связи со страной, где родился. После начала СВО он уехал в Израиль вместе с женой и сыном. Позже избавился от недвижимости в России, а его представитель Антон Чернин в декабре 2024 года заявил: "Никаких бизнес-интересов и никакого имущества у Макаревича* в России нет".
ФНС закрыла его московскую фирму, через которую он собирался пропагандировать "философию ненасилия" в дуэте с Рубеном Апресяном*. По всей видимости, это было последнее, что связывало уроженца Москвы с родиной.
Кляйн тогда же заявила, что у их общего ребенка "ни в коем случае" не будет российского гражданства, и "настоящий еврей должен жить в Израиле". Когда начался новый виток конфликта, Макаревич объявил, что не будет воевать за ЦАХАЛ, но, может быть, возьмет пример с Максима Галкина*, пообещавшего сдавать кровь для раненых израильских военнослужащих. Правда, в обоих случаях история не получила никакого продолжения. Обещал — и не сделал.
А теперь самое интересное. В 2025 году Макаревич дал интервью немецкому изданию Deutsche Welle**, где объяснил, почему не помогает ВСУ. Логика такая: он не хочет, чтобы ракета, собранная на его деньги, упала на Москву и убила его сына Ивана.
"Я не помогаю Вооружённым силам Украины. Мне трудно сейчас будет сформулировать это. Я не хочу, чтобы какая-то ракета, собранная на мои деньги, упала на Москву и убила моего сына, например. Вообще жуткая ситуация", — заявил музыкант.
Украинские патриоты немедленно обрушились на него с критикой: "Он что готов положить тысячи жизней ради спасения одного своего сына-москвича? И где же тут любовь к Украине?"
Получается, что ни там, ни здесь он не свой. При этом Макаревич признался, что после начала СВО ни разу не приезжал на Украину, потому что не чувствует "морального права".
"Я для них всё равно россиянин. Я знаю, что ко мне там очень хорошо относятся и знают, что я говорю. Я помогал гражданам Украины неоднократно, когда у меня была такая возможность, и помогаю. Но я понимаю, что страна, где я родился, она висит у меня на спине, поэтому мне это очень мешает", — добавил артист.
Алла Пугачева и Кристина Орбакайте
16 августа, 10:11
Тяжелая жизнь иноагентов: как они выживают за рубежом? Орбакайте, Гребенщиков*, Моргенштерн* и другиеКак живут уехавшие на Запад артисты, певцы и знаменитости, которые покинули Россию в 2022 году? Уже, честно говоря, и многие имена их начали забываться. Иногда только мелькнет сообщение в ленте новостей. Кто-то "работает за еду", кто-то проживает нажитое, бывшие "звёзды" собирают небольшие залы таких же эмигрантов. А у кого-то отменяют концерты
Летом 2024 года он в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые позвонили ему от имени Владимира Зеленского, пообещал приехать в Киев "в первый же день победы" с концертом. Правда, тут же пожаловался, что "для огромного количества украинцев" он — артист, "поющий на русском языке".
* Признаны иноагентами в РФ
** СМИ признано в РФ иноагентом
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаМоскваМакаревичМаксим ГалкинВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:51СНБО объявил войну Боярскому, Лолите и Басте: на Украине заблокировали десятки каналов российских звезд
14:40Чудеса правосудия по-киевски: экс-руководитель управления СБУ получил 8 лет — и сразу вышел на свободу
14:16Сможет ли Трамп скинуть Зеленского и как ответит Британия: Семибратов о договорённостях России и США
14:14Отогреются весной: в Киеве признали, что включат батареи только к концу марта
14:13"Хотят снять и заменить": конфликт Зеленского и Кличко дошёл до крайней точки
14:08Песков прокомментировал сообщения о мирном плане США и ЕС по Украине
13:55"Украине пора получить нового президента": уволит ли Трамп Зеленского
13:40Отчет ЦРУ для пиара: президент Польши раскритиковал Туска за "страшилки" о России
13:32Украинцы против сноса памятников: большинство хочет сохранить историю
13:30Поймали с поличным: в сети обсуждают скандальное фото беременной жены Макаревича*
13:15Зеленский подтвердил, что Украина не получила разведданные от партнёров
12:55Труба на двоих и отмена санкций: как США и Европа планируют мирить Россию и Украину
12:05Перепутал позиции: боец ВСУ полмесяца доставлял натовские сухпайки в российские окопы
12:04Жизнь после атакованных ЦОД: что будет с интернетом в России
12:03Зеленский родил "сенсацию", Гордон* подхватил, но их быстро изобличили
11:57Как отвлечь ребёнка от гаджетов, образование в Херсонской области. 13 октября 2026 года, утренний эфир 111:15
11:54"Ошеломило": NYT раскрыла детали переговоров украинцев с Уиткоффом и Кушнером в Майами
11:25В Воронеже предотвращён теракт СБУ: целью были самолёты и личный состав
11:21"Овальный кабинет, часть вторая": в ЕС оценили новый сезон скандала Трампа и Зеленского
10:38Киев бьет тревогу из-за нового российского оружия, уничтожающего ЛЭП
Лента новостейМолния