"Овальный кабинет, часть вторая": в ЕС оценили новый сезон скандала Трампа и Зеленского - 13.10.2026 Украина.ру
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"Овальный кабинет, часть вторая": в ЕС оценили новый сезон скандала Трампа и Зеленского
"Овальный кабинет, часть вторая": в ЕС оценили новый сезон скандала Трампа и Зеленского - 13.10.2026 Украина.ру
"Овальный кабинет, часть вторая": в ЕС оценили новый сезон скандала Трампа и Зеленского
Отношения между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в последние дни серьезно обострились. В Евросоюзе это считают продолжением их прошлого скандала в Белом доме, пишет издание Politico со ссылкой на анонимного европейского чиновника
2026-10-13T11:21
2026-10-13T11:48
новости
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украина
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По словам источника, в европейских дипломатических кругах возникло ощущение, что происходящее сейчас — это "что-то вроде Овального кабинета, часть вторая".Поводом для такой оценки стали заявления американского лидера в прошлую субботу. Тогда Трамп заявил журналистам, что Зеленский имел множество возможностей урегулировать этот конфликт, но сознательно решил этого не делать. Кроме того, Трамп потребовал от Зеленского прекратить удары по российским НПЗ и указал, что Украине необходимо найти нового лидера. Ранее газета Wall Street Journal подчеркивала, что отношения Трампа и Зеленского упали до самой низкой точки со времени их спора в Белом доме. Издание напомнило, что 28 февраля 2025 года Трамп отчитал Зеленского, когда тот прибыл для подписания соглашения о совместной разработке украинских недр.Подробнее - в материале "Вышвырнули из Белого дома". Зеленский и Трамп: кто кого "дожал" и почему такое стало возможно на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, нпз, ес
Новости, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НПЗ, ЕС

"Овальный кабинет, часть вторая": в ЕС оценили новый сезон скандала Трампа и Зеленского

11:21 13.10.2026 (обновлено: 11:48 13.10.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Отношения между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в последние дни серьезно обострились. В Евросоюзе это считают продолжением их прошлого скандала в Белом доме, пишет издание Politico со ссылкой на анонимного европейского чиновника
По словам источника, в европейских дипломатических кругах возникло ощущение, что происходящее сейчас — это "что-то вроде Овального кабинета, часть вторая".
Поводом для такой оценки стали заявления американского лидера в прошлую субботу. Тогда Трамп заявил журналистам, что Зеленский имел множество возможностей урегулировать этот конфликт, но сознательно решил этого не делать. Кроме того, Трамп потребовал от Зеленского прекратить удары по российским НПЗ и указал, что Украине необходимо найти нового лидера.
Ранее газета Wall Street Journal подчеркивала, что отношения Трампа и Зеленского упали до самой низкой точки со времени их спора в Белом доме. Издание напомнило, что 28 февраля 2025 года Трамп отчитал Зеленского, когда тот прибыл для подписания соглашения о совместной разработке украинских недр.
Подробнее - в материале "Вышвырнули из Белого дома". Зеленский и Трамп: кто кого "дожал" и почему такое стало возможно на сайте Украина.ру.
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