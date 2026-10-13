Киев бьет тревогу из-за нового российского оружия, уничтожающего ЛЭП - 13.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261013/kiev-bet-trevogu-iz-za-novogo-rossiyskogo-oruzhiya-unichtozhayuschego-lep-1083773093.html
Киев бьет тревогу из-за нового российского оружия, уничтожающего ЛЭП
Киев бьет тревогу из-за нового российского оружия, уничтожающего ЛЭП - 13.10.2026 Украина.ру
Киев бьет тревогу из-за нового российского оружия, уничтожающего ЛЭП
Удары по линиям электропередачи несут критическую угрозу для энергосистемы Украины, посетовал в YouTube украинский энергетический эксперт Юрий Корольчук
2026-10-13T10:38
2026-10-13T10:58
новости
украина
россия
юрий корольчук
владимир зеленский
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/0b/07/1040577954_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cea30d7b8cd260befaae447c02818ea0.jpg
По его словам, восстановление всего одной такой линии может растянуться до трех месяцев. Эксперт пояснил, что российские войска перешли к атакам на ЛЭП после появления в их распоряжении специализированных боезарядов для беспилотных летательных аппаратов.В сентябре советник Владимира Зеленского Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказывал о первом боевом применении реактивного БПЛА со специфической кумулятивно-режущей нагрузкой. Данный тип вооружения разработан целенаправленно для ликвидации опор высоковольтных линий и металлических элементов мостов. Конструкция состоит из основного 40-килограммового заряда и четырех дополнительных поражающих модулей. По мнению Бескрестнова, в планах российской стороны значится нанесение ударов именно по ключевым высоковольтным линиям электропередачи.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/0b/07/1040577954_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6930c86799fb7910794071417539e595.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, юрий корольчук, владимир зеленский, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Юрий Корольчук, Владимир Зеленский, Украина.ру

Киев бьет тревогу из-за нового российского оружия, уничтожающего ЛЭП

10:38 13.10.2026 (обновлено: 10:58 13.10.2026)
 
© Фото : Freepic, evening_taoЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© Фото : Freepic, evening_tao
Читать в
ДзенTelegram
Удары по линиям электропередачи несут критическую угрозу для энергосистемы Украины, посетовал в YouTube украинский энергетический эксперт Юрий Корольчук
По его словам, восстановление всего одной такой линии может растянуться до трех месяцев.
Эксперт пояснил, что российские войска перешли к атакам на ЛЭП после появления в их распоряжении специализированных боезарядов для беспилотных летательных аппаратов.
В сентябре советник Владимира Зеленского Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказывал о первом боевом применении реактивного БПЛА со специфической кумулятивно-режущей нагрузкой.
Данный тип вооружения разработан целенаправленно для ликвидации опор высоковольтных линий и металлических элементов мостов. Конструкция состоит из основного 40-килограммового заряда и четырех дополнительных поражающих модулей. По мнению Бескрестнова, в планах российской стороны значится нанесение ударов именно по ключевым высоковольтным линиям электропередачи.
О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияЮрий КорольчукВладимир ЗеленскийУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
11:25В Воронеже предотвращён теракт СБУ: целью были самолёты и личный состав
11:21"Овальный кабинет, часть вторая": в ЕС оценили новый сезон скандала Трампа и Зеленского
10:38Киев бьет тревогу из-за нового российского оружия, уничтожающего ЛЭП
10:11"Всё должно быть подчинено Зеленскому": эксперт раскрыл причину усталости украинцев
10:02Марочко объяснил, зачем ВСУ стирают Алешки с лица земли
09:55Энергетические войны: нефть дорожает из-за Зеленского и хуситов, ссора США и ЕС
09:46На Западе считают, что США запросто "сменят режим на Украине"
09:34Российская армия ночью оставила ВСУ без поездов, ракетного цеха и "Новой почты"
09:20"Охотничьи угодья": ТЦК превратили запад и юг Украины в зону беспредела
09:17Зеленский мешает Трампу получить Нобелевскую премию, пишет The Atlantic
09:11Киев нацелился на Северный морской путь? Режим беспилотной опасности ввели на Ямале
09:00Конец "нелепой войне", провалы ВСУ, спектакль Киева. Хроника событий на утро 13 октября
08:57Пришли торговаться — остались ни с чем: США унизили Киев на переговорах в Майами
08:52Дальний рубеж Москвы: над Калужской областью сбили 73 беспилотника ВСУ
08:32Паникуют из-за российских дронов и обдирают беженцев, как липку. Львов расколол украинцев
08:27Три удавки на шее Киева: The Telegraph перечислил, чем Украина привязана к США
08:24Силы ПВО сбили под Москвой 65 БПЛА, сотни — на дальних подступах
08:06Пока Трамп договаривается, ЕС намерен бить по России новыми санкциями
07:57Уроки прошлого: лондонское метро и "битва за Британию"
07:41Сводка ночных ударов ВС РФ по Украине к этому часу
Лента новостейМолния