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Киев бьет тревогу из-за нового российского оружия, уничтожающего ЛЭП

Киев бьет тревогу из-за нового российского оружия, уничтожающего ЛЭП - 13.10.2026 Украина.ру

Киев бьет тревогу из-за нового российского оружия, уничтожающего ЛЭП

Удары по линиям электропередачи несут критическую угрозу для энергосистемы Украины, посетовал в YouTube украинский энергетический эксперт Юрий Корольчук

2026-10-13T10:38

2026-10-13T10:38

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По его словам, восстановление всего одной такой линии может растянуться до трех месяцев. Эксперт пояснил, что российские войска перешли к атакам на ЛЭП после появления в их распоряжении специализированных боезарядов для беспилотных летательных аппаратов.В сентябре советник Владимира Зеленского Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказывал о первом боевом применении реактивного БПЛА со специфической кумулятивно-режущей нагрузкой. Данный тип вооружения разработан целенаправленно для ликвидации опор высоковольтных линий и металлических элементов мостов. Конструкция состоит из основного 40-килограммового заряда и четырех дополнительных поражающих модулей. По мнению Бескрестнова, в планах российской стороны значится нанесение ударов именно по ключевым высоковольтным линиям электропередачи.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, юрий корольчук, владимир зеленский, украина.ру