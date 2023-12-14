Владимир Путин: Россия остается и задачи не меняются - 14.12.2023 Украина.ру
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Владимир Путин: Россия остается и задачи не меняются
Владимир Путин: Россия остается и задачи не меняются - 14.12.2023 Украина.ру
Владимир Путин: Россия остается и задачи не меняются
В этом году минует 24 года, как 31 декабря 1999 года первый президент России Борис Ельцин сыграл в свою знаменитую игру "я -- ухожу": устал и добровольно ушел в отставку, окончательно открыв путь в большую политику тогдашнему главе российского правительство Владимиру Путину.
2023-12-14T13:59
2023-12-14T13:59
россия
владимир путин
сво
мнения
президент
борис ельцин
украина
снг
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Больше 23 лет назад, в феврале 2000 года, когда премьер Путин только шел на своей первый президентский срок, я попытался разобраться, с чем придется столкнуться и России, и Украине в случае его победы. И он победил, а я, как мне кажется, и сейчас только начал понимать, почему не могло быть иначе.ПредысторияТогда же, в 2000-м, я опубликовал статью, в которой предупреждал своих украинских земляков, что с победой Путина Украину ждет совсем другие времена. Так оно и оказалось. Но главное остается прежним -- Украина как была тогда, так и сейчас не готова к Путину. Об этом, собственно, и речь. Потому что из того, что было изложено в моих "изысканиях", что-то изменилось в нюансах и окружающей атрибутике, но мало что изменилось в главном.А главное, как мне кажется, в том, что во-первых, Россия после развала СССР, что называется, выстрадала такого политика, который придет и даст ей некую объединительную идею. За пределами РФ к ней, идее, можно по-разному относиться, но то, что она – в виде призывов к возрождению Великой России – нашла отклик в душах большинства российских граждан и правящей элиты, это факт.Во-вторых, я был уверен, что Путин, дабы спасти страну, будет наводить порядок и прижимать к ногтю чиновничью и олигархическую вольницу. Так оно и получилось. Россия тогда начала строить "суверенную демократию", ни на кого не обращает внимания. И сейчас строит. А американский журнал "Тайм" еще в конце 2007-го провозгласил Путина "человеком года" – за поднятие роли России в мире.Ну и, в-третьих, я был уверен, что Путин будет прагматиком, и украинские политики не смогут найти ключи к новому президенту "стратегического соседа" и ничего не противопоставят его тактике и стратегии. Так оно и получилось.НачалоИ вот что писалось тогда. С некоторыми уточнениями можно сказать, что ничего особо не поменялось. Только Россия стала неизмеримо сильнее. Но и проблемы остаются.Получив от Бориса Ельцина предновогодний подарок в виде власти, 47-летний Владимир Путин за несколько недель, конечно, узнал о себе много такого, о чем он и не догадывался.Узнали и россияне. Однако для большинства из них и. о. президента по-прежнему остается эдаким человеком-"тайной за семью печатями", который безотчетно вызывает любовь и неприятие, страх и уважение, трепет и восторг. И, естественно, неподдельный интерес. Хотя бы потому, что всегда хочется знать, какие такие пружины выталкивают ранее мало кому известного, пусть и высокопоставленного чиновника на самую вершину власти.Я попытался узнать впечатление от нового "русского царя" членов украинской делегации, которые, так сказать, вживую и вблизи видели его на последнем саммите СНГ на рубеже тысячелетий. "Сложно сказать… Непростой, два, а то и три дна, неизвестные никому", – сказал один. "Умный, интеллигентный, жесткий и даже жестокий. Знает, что хочет и как этого добиться, но никому не говорит. Мертвая хватка и блестящая, молниеносная реакция. Отличный выученик спецслужб, его хорошо учили, но и он хорошо учился", – поделился другой.И вот этого "человека в футляре", едва ли не самого младшего среди них, "столпы" СНГ тогда избрали своим председателем да еще и как-то подобострастно заявили при этом, что это, мол, аванс будущему президенту России. В таком исходе мартовского голосования россиян в 2000 году из глав государств СНГ никто не засомневался. Никто в этом, похоже, уже не сомневается и в самой России…"Мистер Стабилизатор"Тайна власти всегда мистична, ибо непонятна. А особенно в России, где звериная мудрость азиатчины всегда причудливо сочеталась с европейским гуманистическим просвещением, а политика огромной трансконтинентальной страны неизменно опиралась на Уральский хребет и каленые штыки безропотно-мужественных солдат и при этом освящалась непритворным раболепием строителей православных храмов, перед этим казнивших собственных сыновей и ближайших сподвижников. И, может быть, потому там всегда за Иваном Грозным царствовал Федор Иоанович, после Бориса Годунова и Смутного времени появлялись Минин и Пожарский, а за Алексеем Тишайшим страну за непокорную боярскую бороду тянул в Европу Петр Великий.Владимир Путин в России, похоже, появился в самый раз. Так как ей в конечном итоге всегда не везло на "царей Борисов", обещавших согражданам всеобщее благоденствие, которое как-то само собой забывалось в упоении от собственного царственного рыка и шелеста мантий. Владимир Путин – это на данном этапе времени, как говаривал Михаил Жванецкий, точное попадание человеком в место. Он – адекватен времени, главенствующим реалиям жизни, потребностям страны и общества.В каком положении сейчас находится Россия, долго говорить не нужно. Достаточно посмотреть на Украину, с прилежностью, достойной лучшего применения, копирующую все основные "параметры" развития соседа. Экономика – в развале и держится пока преимущественно на вывозе стратегического сырья и на росте мировых цен на нефть, а не на основе внутреннего воспроизводства, способного давать в бюджет не только нефтедоллары. Целостность федеративного государства постоянно пробуют на прочность местные национальные князьки, маскируясь под "особые отношения с Москвой", а Чечня – так это вообще отдельный разговор.Но самые разрушительные разброд и шатание наблюдаются даже не в экономике или политике, а в умах простых россиян. Они сбиты с толку, дезориентированы происходящим и где-то на подсознательном уровне психологически заблудились между сегодняшними унижающими реалиями и былым ощущением причастности к великому государству, с которым считались в мире.Пусть дома вокруг было равенство в нищете, пускай в окружающем мире уважали, потому что боялись "медведя с ядерными когтями", но ведь не позволяли себе публично-презрительно вытирать ноги о советское государственное и личное достоинство. А отсюда и кажущееся всем недемократичным стремление россиян доминировать над кем-то, найти духовное прибежище в виде псевдопатриотизма и вернуть привычное ощущение былого величия. И не важно, кто в этом хаотическом "реабилитационном" процессе подвернется под руку – "чурки", "хохлы" или "зажравшиеся пиндосы-америкосы". Какая демократия, какой интернационализм, когда нет почвы под ногами и нужен хоть кто-то "виноватый"…В такой ситуации стране нужны были несколько лет спокойной жизни и новый человек, гарантирующий стабильность и надежду. Таким человеком и явился Владимир Путин. Он – негаданный, но желанный символ стабилизации. Воплощение спасительного бегства от навязанного гордого и ко многому обязывающему "Я" к привычному и уютному, а потому кажущемуся незыблемым "Мы". "Мы – россияне, а Они – все против нас" – примитивный, но надежный способ сплотить разрозненное население в подобие единой нации, не воспользоваться которым грех. И Владимир Путин это, похоже, понял. И игнорировать этот его "козырь" может разве что дурак от политики.Основа под надеждамиСила Путина еще и в том, что он, даря надежды, не стал отказываться от политических наработок своих предшественников. И дело даже не только и не столько в якобы преданности идеям "Великого Дарителя" Бориса Николаевича, в последние месяцы заговорившего не нынешнем путинском политическом языке "Великой России", интересам Высокой Семьи и ее окружения или олигархов, тесно и доходно сбившихся в кремлевскую камарилью. Они его выдвинули, и он гарантировал им сохранение статус-кво. Достаточно вспомнить хотя бы одно из первых путинских заявлений о том, что никакого передела собственности не будет. Он им это пообещал. Пока. Они на этом и успокоились. Пока, по крайней мере, чисто внешне. Но об этом ниже…Путина позвали на политическое "лобное место" – во главу правительства – как практика. И он взял от своих предшественников все хорошее, что только было в их экономической и политической практике. Вряд ли стоит здесь вспоминать Егора Гайдара и Геннадия Бурбулиса с Анатолием Чубайсом – от них Путину досталось хозяйство, поставленное на рельсы дикой капитализации, которую по мере сил и возможностей и в разной степени успешно пытались обуздать другие российские премьеры.И Владимир Путин, усвоив целесообразность и нужность этого пути, взял в риторике и практике от "номенклатурно-хозяйственного" Виктора Черномырдина тягу к сохранению хребта российской экономики – естественных монополий типа РАО "Газпром" или РАО "ЕЭС России". От тогда "либерального скороспелки" Сергея Кириенко – стремление жить по средствам и любой ценой наполнять госбюджет. От "монументально-патриархального" государственника советского типа Евгения Примакова – умение и – главное – желание находить взаимопонимание с политическими оппонентами в Госдуме и не делать в экономике никаких резких движений, надеясь на "авось" и на ее естественное саморегулирование. И даже от незадачливого "интеллигентного силовика" Сергея Степашина – щадящую, во всяком случае, на словах, солдатские жизни твердость в решении проблемы чеченского сепаратизма.Путин и Чечня"Чеченская карта" – особая в колоде Путина. Правильный розыгрыш ее способен обеспечить Путину не только трамплин в президентское кресло, но и консолидировать вокруг него все общество. Не только людей, уставших от отсутствия побед и запуганных "чеченским терроризмом", но и армию, а главное – среднюю прослойку российских управленцев, которым уже "не светит" ни стать олигархами, ни выехать "за бугор" и которые кровно заинтересованы в сильном государстве. Оно для них – и единственная дойная корова, и поприще самореализации, и, в конце концов, просто Родина. Вспомните надрывное: "Уродина, пусть и не красавица, но она мне нравится". Умному политику не использовать это – грех непростительный…Нельзя не заметить, что чеченская война уже стала лакмусовой бумажкой для определения собственного политического долголетия для многих российских деятелей, стремящихся удержаться на плаву в путинском военно-патриотическом обозе. О необходимости "твердости и решительности" заговорили и такие откормленно-благополучные либералы, как Гайдар, Чубайс, Немцов. И, похоже, нынешняя критика действий Путина в Чечне со стороны "паталогически-принципиального" Григория Явлинского или "тактически-принципиальных" Евгения Примакова с Юрием Лужковым – это не более чем сиюминутная конъюнктура либо предусмотрительные авансы на будущее самим себе. В случае возможной неудачи на Кавказе всегда можно будет сказать: а мы, мол, предупреждали. Но, похоже, Путин Чечню уже "не выпустит". И дело, к сожалению для чеченцев, не только в президентской гонке. Мятежная Чечня не нужна Путину и в годы его президентства, а тут представился такой случай убрать "головную боль" загодя.Игра на понижениеПутиным начали восторгаться сразу после объявления его "наследником". Ехидные, конечно, с самого начала ерничали по поводу "бесцветности", "несамостоятельности" и "кагэбэшности" преемника, но делали это мягко, как бы для проформы. А все беспощадные критические стрелы по-прежнему были направлены против Бориса Ельцина, невольно противопоставляя ему новую политическую фигуру. И Путин на фоне "одряхлевшего льва", конечно, выигрывал. Немногословен, но умеет говорить. Неспешен и одновременно решителен, когда этого требует ситуация. Может пообещать "дать в морду" и в меру интеллигентен, знает, что сказал, к примеру, Монферран. Рассказывает, как важно заботиться о стариках и детях и в то же время уверен, что с врагами лучше всего разговаривать, "моча" их в сортире, а главное – предупреждая их об этом. Ну чем не вождь для тех, кто постоянно в морду получает, но этого не любит?Тональность критики резко и заметно изменилась сразу после ухода Ельцина. Все как бы внезапно осознали, что они тоже могут оказаться в том пресловутом "сортире", и как бы невзначай начали примерять к путинской голове шапку Мономаха, а к его внезапно обретенным "ельцинским" полномочиям – российскую Конституцию. И сразу вдруг "вспомнили" все демократические заслуги Ельцина и то, что первый российский президент мог, но ни разу не воспользовался во вред демократии своими почти царскими полномочиями.А главное – все вдруг "поняли", что на шахматной доске российской политики была "одна тяжеловесная фигура" – Ельцин, который, "одев пальто, ушел в историю", а все остальные, мол, "пешки несамостоятельные". И Путин среди них – самый что ни есть "серый" и малопонятный. От него все и разом потребовали каких-то дополнительных гарантий.И чем ближе президентские выборы, тем сильнее стало это желание вбить клин между ельцинским прошлым и путинским настоящим и, естественно, будущим. Понятно, и кто вдруг резко занялся этой благородной "работой" и трогательно озаботился судьбами демократии в России.Соискатели-лузерыВо-первых, это те, кто действительно принимал непосредственное участие в решении о назначении Путина преемником. Им нужно было четко знать, что новая метла не выметет всех подчистую, а в процессе подбора собственной команды с прежней кремлевской мутной водой не будут выплеснуты и нужные "дети". Среди этих "птенцов гнезда Бориса" в первую очередь называют Бориса Березовского, Романа Абрамовича, Валентина Юмашева, Александра Волошина и, естественно, единоутробную дочь Татьяну Дяченко. Они, дескать, и добились первого "гарантийного" указа Путина на посту и. о. – о неприкосновенности "Первого Президента России".Вторыми зашевелились "люди шанса" – потенциальные и вечно неудачные конкуренты Бориса Ельцина, перед которыми теперь замаячила пусть и призрачная, но надежда отыграться на его преемнике. Это и "вечно вчерашние" – Зюганов со двором, и "вечно будущие" – Явлинский, Жириновский, Примаков, Лужков и прочие "демократы", чье историческое призвание, по меткому замечанию экс-главы ФСБ Леонида Шебаршина, – в доказательстве того, что демократия в России невозможна.В-третьих, это, конечно, региональные лидеры, которым нужно убедиться, что слова Путина о "Великой России" – это только риторика, а не подлинное стремление урезать местные аппетиты и отобрать то, что Ельцин щедро делегировал вниз под известным лозунгом "берите столько суверенитета, сколько сможете", и то, что под видом этого было прихвачено лишнего. Уж кто-кто, а бывшие подчиненные Путина по ФСБ точно знают, кто, где и в каком виде взял "не свое", и при случае могут "шефу" намекнуть – теперь-то посты он выдает…Все они, естественно, задействовали излюбленный, проверенный и действенный способ – "пиар"-технологии черного цвета с функциями выгребной ямы. Ну а медийные магнаты зашевелились в привычной надежде "срубить по-легкому" не только на Путине и его "спонсорах", но и на их противниках и конкурентах. Действуют они по незамысловатому принципу: мол, Владимир Владимирович, мы Вам показали силу своих СМИ, когда раскрутили Вас, никому не известного, до уровня звезды первой величины, Вы должность поимели, так теперь мы можем Вас же и "закопать".Вершиной этого "закапывания" стали слухи о том, что Путина крепко держат "на крючке", так как знают и могут рассказать о его подлинной роли в прошлогодних взрывах жилых домов в Москве и Волгодонске. Намек, как говорится, ясен: мол, тогда только начиналась массированная античеченская кампания, и образ врага нужно было убедительно "дооформить", вот подчиненные Путина и расстарались. С его ведома, конечно…Однако, как по мне, поезд уже ушел. Даже если недоброжелатели опубликуют копию приказа с подписью Путина о взрыве домов, даже если понесут его от избы к избе, чтобы каждый россиянин мог пощупать, все равно это вряд ли поможет. После такого вала компромата, рожденного "схваткой бульдогов под ковром" и выплеснутого в умы россиян во время думских выборов, практически стерта грань между добром и злом в восприятии потребителями информационного продукта сказанного, напечатанного и показанного. Люди просто не поверят. Даже наоборот – воспримут это как попытки "очернить героя". Олигархи России воочию могут убедиться в правильности украинской пословицы "своим же салом – себе по губам"…В пяти минутах от тронаПутин с самого начала откровенно действовал по принципу "умного теленка", который четко знает, где его "мамки" и что от них можно поиметь, но при этом был сам себе на уме. Об учете опыта предшественников уже сказано выше. Но то, как Путин при чужой помощи и по черномырдинскому образцу создал "под себя" новую "партию власти" – движение "Единство-Медведь", как результативно раскрутил его на думских выборах и как при помощи неопытных "медведей" в новой Думе "приручил" коммунистов, поставил на место "зарвавшихся" правых и "опустил" лужковцев с примаковцами – это просто шедевр политической практики, который уже впаян в современную историю новой России.И на посту и. о. Владимир Путин по-прежнему неспешен. Время работает на него, а лишние телодвижения могут создать непредвиденные трудности. Поэтому – только выигрышные и выверенные шаги. Но даже они говорят, что у Путина есть своя игра. Прошел месяц, и в Кремле уже нет всесильного Павла Бородина, а в Белом доме – Николая Аксененко. А "главный администратор" Волошин служит так же верно Путину, как и Ельцину. А "омандаченный" Борис Абрамович, по его словам, крестный отец "Медведя" и закулисный вдохновитель многих "наших побед", уже сокрушается по ОРТ, что месяц назад послал "дитяти" свой план урегулирования чеченского конфликта, а его, мягко говоря, похерили. А как были разочарованы те, кто поспешил злорадствовать по поводу проигрыша в борьбе за кресло подмосковного губернатора "ставленника Путина и Кремля" Геннадия Селезнева "лужковцу" – генералу Борису Громову. С воцарением Селезнева в Думе не без помощи Путина, как говорится, умылись все.Постепенно вырисовалась и главная особенность Путина-политика. Это, по общему и даже всеобщему мнению, жесткий прагматизм, который дает, с одной стороны, свободу. Свободу от старых привязанностей и новых друзей, от какой-то определенной идеологии и нравственных ценностей. Прагматичная политика сбрасывает такие "мелочи" со счетов напрочь. Даже такая "химера", как совесть, измеряется по иезуитскому принципу "цель оправдывает средства" и по полученным дивидендам. Путин медленно, но уверенно обретает и демонстрирует эту свободу, с которой начинают считаться в надежде "приручить" старыми обязательствами. К примеру, саммит СНГ – тому подтверждение: "старики" как бы сказали "салаге": ты – главный, ты и рули. Но кто гарантирует им, что Путин будет рулить по-ельцински?Путин уже довольно четко обрисовал и главный метод воплощения в жизнь своего прагматизма, и его внеидеологическую окраску. Первый получил название "консолидация власти", вторая – это наднациональный, политический или, если хотите, державный национализм всех многонациональных граждан России. Другими словами, по Путину, в России все – политики, власть, граждане – должны работать так, чтобы все же и почувствовали гордость от принадлежности к Великой России. Так, как, к примеру, живут США, где белые и негры, смуглые и желтые и даже краснолицые и красноносые с одинаковым вдохновением распевают "Боже, Америку храни". При таком подходе у государства и его народа – очень мало сантиментов в отношении других.Последние выборы в Госдуму только подтвердили, что Путин на правильном пути. На выборах победили политики, в той или иной мере разделяющие все оттенки российского державного национализма. Но время эксцентричного Жириновского или коричнево-чумового Макашова прошло. Никто уже не призывает мыть сапоги в Индийском океане или "бить жидов – спасать Россию". Всех призывают укреплять государство, которое само продемонстрировало готовность противостоять всему миру и снизило порог возможностей применения ядерного оружия. А что сограждан-чеченцев продолжают утюжить танками и ракетами, так это чтоб другим неповадно было. Молодой российский политолог Петр Казначеев, придерживающийся либеральных взглядов, после думских выборов группе украинских наблюдателей поведал образно: "В России изменилась концепция национализма. Власть убрала из него коричневые цвета и добавила белый оттенок защиты государства".Постскриптум о свободеОднако, справедливости ради, следует, видимо, сказать, что с другой стороны такой прагматизм одновременно и отбирает свободу. Если нет демократии и гарантий свободы личности, если государство и призывы его укреплять используются в личных, корпоративных или конъюнктурных интересах, то человек становится новым рабом. В нынешней России никто не даст гарантий, что дело обстоит не таким образом. Но свобода-то есть! И Путин – раб такой России. Более того, без пяти минут – раб "коронованный" народом.И в этой ситуации опять задавать традиционный вопрос о том, готова ли Украина на равных сосуществовать с таким "рабом", мне представляется даже неприличным – очень уж ясен ответ. А спецвоенная операция (СВО) продолжается…
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20231121/1051171265.html
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россия, владимир путин, сво, мнения, президент, борис ельцин, украина, снг
Россия, Владимир Путин, СВО, Мнения, президент, Борис Ельцин, Украина, СНГ

Владимир Путин: Россия остается и задачи не меняются

13:59 14.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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В этом году минует 24 года, как 31 декабря 1999 года первый президент России Борис Ельцин сыграл в свою знаменитую игру "я -- ухожу": устал и добровольно ушел в отставку, окончательно открыв путь в большую политику тогдашнему главе российского правительство Владимиру Путину.
Больше 23 лет назад, в феврале 2000 года, когда премьер Путин только шел на своей первый президентский срок, я попытался разобраться, с чем придется столкнуться и России, и Украине в случае его победы. И он победил, а я, как мне кажется, и сейчас только начал понимать, почему не могло быть иначе.
Предыстория
Тогда же, в 2000-м, я опубликовал статью, в которой предупреждал своих украинских земляков, что с победой Путина Украину ждет совсем другие времена. Так оно и оказалось. Но главное остается прежним -- Украина как была тогда, так и сейчас не готова к Путину. Об этом, собственно, и речь. Потому что из того, что было изложено в моих "изысканиях", что-то изменилось в нюансах и окружающей атрибутике, но мало что изменилось в главном.
А главное, как мне кажется, в том, что во-первых, Россия после развала СССР, что называется, выстрадала такого политика, который придет и даст ей некую объединительную идею. За пределами РФ к ней, идее, можно по-разному относиться, но то, что она – в виде призывов к возрождению Великой России – нашла отклик в душах большинства российских граждан и правящей элиты, это факт.
Во-вторых, я был уверен, что Путин, дабы спасти страну, будет наводить порядок и прижимать к ногтю чиновничью и олигархическую вольницу. Так оно и получилось. Россия тогда начала строить "суверенную демократию", ни на кого не обращает внимания. И сейчас строит. А американский журнал "Тайм" еще в конце 2007-го провозгласил Путина "человеком года" – за поднятие роли России в мире.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Ну и, в-третьих, я был уверен, что Путин будет прагматиком, и украинские политики не смогут найти ключи к новому президенту "стратегического соседа" и ничего не противопоставят его тактике и стратегии. Так оно и получилось.
Начало
И вот что писалось тогда. С некоторыми уточнениями можно сказать, что ничего особо не поменялось. Только Россия стала неизмеримо сильнее. Но и проблемы остаются.
Получив от Бориса Ельцина предновогодний подарок в виде власти, 47-летний Владимир Путин за несколько недель, конечно, узнал о себе много такого, о чем он и не догадывался.
Узнали и россияне. Однако для большинства из них и. о. президента по-прежнему остается эдаким человеком-"тайной за семью печатями", который безотчетно вызывает любовь и неприятие, страх и уважение, трепет и восторг. И, естественно, неподдельный интерес. Хотя бы потому, что всегда хочется знать, какие такие пружины выталкивают ранее мало кому известного, пусть и высокопоставленного чиновника на самую вершину власти.
Я попытался узнать впечатление от нового "русского царя" членов украинской делегации, которые, так сказать, вживую и вблизи видели его на последнем саммите СНГ на рубеже тысячелетий. "Сложно сказать… Непростой, два, а то и три дна, неизвестные никому", – сказал один. "Умный, интеллигентный, жесткий и даже жестокий. Знает, что хочет и как этого добиться, но никому не говорит. Мертвая хватка и блестящая, молниеносная реакция. Отличный выученик спецслужб, его хорошо учили, но и он хорошо учился", – поделился другой.
И вот этого "человека в футляре", едва ли не самого младшего среди них, "столпы" СНГ тогда избрали своим председателем да еще и как-то подобострастно заявили при этом, что это, мол, аванс будущему президенту России. В таком исходе мартовского голосования россиян в 2000 году из глав государств СНГ никто не засомневался. Никто в этом, похоже, уже не сомневается и в самой России…
"Мистер Стабилизатор"
Тайна власти всегда мистична, ибо непонятна. А особенно в России, где звериная мудрость азиатчины всегда причудливо сочеталась с европейским гуманистическим просвещением, а политика огромной трансконтинентальной страны неизменно опиралась на Уральский хребет и каленые штыки безропотно-мужественных солдат и при этом освящалась непритворным раболепием строителей православных храмов, перед этим казнивших собственных сыновей и ближайших сподвижников. И, может быть, потому там всегда за Иваном Грозным царствовал Федор Иоанович, после Бориса Годунова и Смутного времени появлялись Минин и Пожарский, а за Алексеем Тишайшим страну за непокорную боярскую бороду тянул в Европу Петр Великий.
Владимир Путин в России, похоже, появился в самый раз. Так как ей в конечном итоге всегда не везло на "царей Борисов", обещавших согражданам всеобщее благоденствие, которое как-то само собой забывалось в упоении от собственного царственного рыка и шелеста мантий. Владимир Путин – это на данном этапе времени, как говаривал Михаил Жванецкий, точное попадание человеком в место. Он – адекватен времени, главенствующим реалиям жизни, потребностям страны и общества.
В каком положении сейчас находится Россия, долго говорить не нужно. Достаточно посмотреть на Украину, с прилежностью, достойной лучшего применения, копирующую все основные "параметры" развития соседа. Экономика – в развале и держится пока преимущественно на вывозе стратегического сырья и на росте мировых цен на нефть, а не на основе внутреннего воспроизводства, способного давать в бюджет не только нефтедоллары. Целостность федеративного государства постоянно пробуют на прочность местные национальные князьки, маскируясь под "особые отношения с Москвой", а Чечня – так это вообще отдельный разговор.
Но самые разрушительные разброд и шатание наблюдаются даже не в экономике или политике, а в умах простых россиян. Они сбиты с толку, дезориентированы происходящим и где-то на подсознательном уровне психологически заблудились между сегодняшними унижающими реалиями и былым ощущением причастности к великому государству, с которым считались в мире.
21 ноября, 08:15
Владимир Путин, биография Президент Российской Федерации
Пусть дома вокруг было равенство в нищете, пускай в окружающем мире уважали, потому что боялись "медведя с ядерными когтями", но ведь не позволяли себе публично-презрительно вытирать ноги о советское государственное и личное достоинство. А отсюда и кажущееся всем недемократичным стремление россиян доминировать над кем-то, найти духовное прибежище в виде псевдопатриотизма и вернуть привычное ощущение былого величия. И не важно, кто в этом хаотическом "реабилитационном" процессе подвернется под руку – "чурки", "хохлы" или "зажравшиеся пиндосы-америкосы". Какая демократия, какой интернационализм, когда нет почвы под ногами и нужен хоть кто-то "виноватый"…
В такой ситуации стране нужны были несколько лет спокойной жизни и новый человек, гарантирующий стабильность и надежду. Таким человеком и явился Владимир Путин. Он – негаданный, но желанный символ стабилизации. Воплощение спасительного бегства от навязанного гордого и ко многому обязывающему "Я" к привычному и уютному, а потому кажущемуся незыблемым "Мы". "Мы – россияне, а Они – все против нас" – примитивный, но надежный способ сплотить разрозненное население в подобие единой нации, не воспользоваться которым грех. И Владимир Путин это, похоже, понял. И игнорировать этот его "козырь" может разве что дурак от политики.
Основа под надеждами
Сила Путина еще и в том, что он, даря надежды, не стал отказываться от политических наработок своих предшественников. И дело даже не только и не столько в якобы преданности идеям "Великого Дарителя" Бориса Николаевича, в последние месяцы заговорившего не нынешнем путинском политическом языке "Великой России", интересам Высокой Семьи и ее окружения или олигархов, тесно и доходно сбившихся в кремлевскую камарилью. Они его выдвинули, и он гарантировал им сохранение статус-кво. Достаточно вспомнить хотя бы одно из первых путинских заявлений о том, что никакого передела собственности не будет. Он им это пообещал. Пока. Они на этом и успокоились. Пока, по крайней мере, чисто внешне. Но об этом ниже…
Путина позвали на политическое "лобное место" – во главу правительства – как практика. И он взял от своих предшественников все хорошее, что только было в их экономической и политической практике. Вряд ли стоит здесь вспоминать Егора Гайдара и Геннадия Бурбулиса с Анатолием Чубайсом – от них Путину досталось хозяйство, поставленное на рельсы дикой капитализации, которую по мере сил и возможностей и в разной степени успешно пытались обуздать другие российские премьеры.
И Владимир Путин, усвоив целесообразность и нужность этого пути, взял в риторике и практике от "номенклатурно-хозяйственного" Виктора Черномырдина тягу к сохранению хребта российской экономики – естественных монополий типа РАО "Газпром" или РАО "ЕЭС России". От тогда "либерального скороспелки" Сергея Кириенко – стремление жить по средствам и любой ценой наполнять госбюджет. От "монументально-патриархального" государственника советского типа Евгения Примакова – умение и – главное – желание находить взаимопонимание с политическими оппонентами в Госдуме и не делать в экономике никаких резких движений, надеясь на "авось" и на ее естественное саморегулирование. И даже от незадачливого "интеллигентного силовика" Сергея Степашина – щадящую, во всяком случае, на словах, солдатские жизни твердость в решении проблемы чеченского сепаратизма.
Путин и Чечня
"Чеченская карта" – особая в колоде Путина. Правильный розыгрыш ее способен обеспечить Путину не только трамплин в президентское кресло, но и консолидировать вокруг него все общество. Не только людей, уставших от отсутствия побед и запуганных "чеченским терроризмом", но и армию, а главное – среднюю прослойку российских управленцев, которым уже "не светит" ни стать олигархами, ни выехать "за бугор" и которые кровно заинтересованы в сильном государстве. Оно для них – и единственная дойная корова, и поприще самореализации, и, в конце концов, просто Родина. Вспомните надрывное: "Уродина, пусть и не красавица, но она мне нравится". Умному политику не использовать это – грех непростительный…
Нельзя не заметить, что чеченская война уже стала лакмусовой бумажкой для определения собственного политического долголетия для многих российских деятелей, стремящихся удержаться на плаву в путинском военно-патриотическом обозе. О необходимости "твердости и решительности" заговорили и такие откормленно-благополучные либералы, как Гайдар, Чубайс, Немцов. И, похоже, нынешняя критика действий Путина в Чечне со стороны "паталогически-принципиального" Григория Явлинского или "тактически-принципиальных" Евгения Примакова с Юрием Лужковым – это не более чем сиюминутная конъюнктура либо предусмотрительные авансы на будущее самим себе. В случае возможной неудачи на Кавказе всегда можно будет сказать: а мы, мол, предупреждали. Но, похоже, Путин Чечню уже "не выпустит". И дело, к сожалению для чеченцев, не только в президентской гонке. Мятежная Чечня не нужна Путину и в годы его президентства, а тут представился такой случай убрать "головную боль" загодя.
Игра на понижение
Путиным начали восторгаться сразу после объявления его "наследником". Ехидные, конечно, с самого начала ерничали по поводу "бесцветности", "несамостоятельности" и "кагэбэшности" преемника, но делали это мягко, как бы для проформы. А все беспощадные критические стрелы по-прежнему были направлены против Бориса Ельцина, невольно противопоставляя ему новую политическую фигуру. И Путин на фоне "одряхлевшего льва", конечно, выигрывал. Немногословен, но умеет говорить. Неспешен и одновременно решителен, когда этого требует ситуация. Может пообещать "дать в морду" и в меру интеллигентен, знает, что сказал, к примеру, Монферран. Рассказывает, как важно заботиться о стариках и детях и в то же время уверен, что с врагами лучше всего разговаривать, "моча" их в сортире, а главное – предупреждая их об этом. Ну чем не вождь для тех, кто постоянно в морду получает, но этого не любит?
- РИА Новости, 1920, 07.10.2023
7 октября, 09:05
Правила борьбы от заслуженного тренера России. Секреты стратегии и астрология Владимира ПутинаВ этом году президенту России Владимиру Путину исполняется 71 год. Сегодня он знаменитый на весь мир политик, от которого зависит будущее без преувеличения всей планеты. У него свой неповторимый стиль в политике, который, безусловно, он наработал в спорте
Тональность критики резко и заметно изменилась сразу после ухода Ельцина. Все как бы внезапно осознали, что они тоже могут оказаться в том пресловутом "сортире", и как бы невзначай начали примерять к путинской голове шапку Мономаха, а к его внезапно обретенным "ельцинским" полномочиям – российскую Конституцию. И сразу вдруг "вспомнили" все демократические заслуги Ельцина и то, что первый российский президент мог, но ни разу не воспользовался во вред демократии своими почти царскими полномочиями.
А главное – все вдруг "поняли", что на шахматной доске российской политики была "одна тяжеловесная фигура" – Ельцин, который, "одев пальто, ушел в историю", а все остальные, мол, "пешки несамостоятельные". И Путин среди них – самый что ни есть "серый" и малопонятный. От него все и разом потребовали каких-то дополнительных гарантий.
И чем ближе президентские выборы, тем сильнее стало это желание вбить клин между ельцинским прошлым и путинским настоящим и, естественно, будущим. Понятно, и кто вдруг резко занялся этой благородной "работой" и трогательно озаботился судьбами демократии в России.
Соискатели-лузеры
Во-первых, это те, кто действительно принимал непосредственное участие в решении о назначении Путина преемником. Им нужно было четко знать, что новая метла не выметет всех подчистую, а в процессе подбора собственной команды с прежней кремлевской мутной водой не будут выплеснуты и нужные "дети". Среди этих "птенцов гнезда Бориса" в первую очередь называют Бориса Березовского, Романа Абрамовича, Валентина Юмашева, Александра Волошина и, естественно, единоутробную дочь Татьяну Дяченко. Они, дескать, и добились первого "гарантийного" указа Путина на посту и. о. – о неприкосновенности "Первого Президента России".
Вторыми зашевелились "люди шанса" – потенциальные и вечно неудачные конкуренты Бориса Ельцина, перед которыми теперь замаячила пусть и призрачная, но надежда отыграться на его преемнике. Это и "вечно вчерашние" – Зюганов со двором, и "вечно будущие" – Явлинский, Жириновский, Примаков, Лужков и прочие "демократы", чье историческое призвание, по меткому замечанию экс-главы ФСБ Леонида Шебаршина, – в доказательстве того, что демократия в России невозможна.
В-третьих, это, конечно, региональные лидеры, которым нужно убедиться, что слова Путина о "Великой России" – это только риторика, а не подлинное стремление урезать местные аппетиты и отобрать то, что Ельцин щедро делегировал вниз под известным лозунгом "берите столько суверенитета, сколько сможете", и то, что под видом этого было прихвачено лишнего. Уж кто-кто, а бывшие подчиненные Путина по ФСБ точно знают, кто, где и в каком виде взял "не свое", и при случае могут "шефу" намекнуть – теперь-то посты он выдает…
Все они, естественно, задействовали излюбленный, проверенный и действенный способ – "пиар"-технологии черного цвета с функциями выгребной ямы. Ну а медийные магнаты зашевелились в привычной надежде "срубить по-легкому" не только на Путине и его "спонсорах", но и на их противниках и конкурентах. Действуют они по незамысловатому принципу: мол, Владимир Владимирович, мы Вам показали силу своих СМИ, когда раскрутили Вас, никому не известного, до уровня звезды первой величины, Вы должность поимели, так теперь мы можем Вас же и "закопать".
Дмитрий Гоблин Пучков интервью - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
12 декабря, 01:36
Дмитрий Goblin Пучков: Путин повторил успех Сталина, чтобы дойти до Одессы и подарить Польше "яд"Российский блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "старший оперуполномоченный Goblin" в эксклюзивном интервью Украина.ру объяснил как распад СССР спровоцировал конфликт на Украине и где должна проходить ее граница
Вершиной этого "закапывания" стали слухи о том, что Путина крепко держат "на крючке", так как знают и могут рассказать о его подлинной роли в прошлогодних взрывах жилых домов в Москве и Волгодонске. Намек, как говорится, ясен: мол, тогда только начиналась массированная античеченская кампания, и образ врага нужно было убедительно "дооформить", вот подчиненные Путина и расстарались. С его ведома, конечно…
Однако, как по мне, поезд уже ушел. Даже если недоброжелатели опубликуют копию приказа с подписью Путина о взрыве домов, даже если понесут его от избы к избе, чтобы каждый россиянин мог пощупать, все равно это вряд ли поможет. После такого вала компромата, рожденного "схваткой бульдогов под ковром" и выплеснутого в умы россиян во время думских выборов, практически стерта грань между добром и злом в восприятии потребителями информационного продукта сказанного, напечатанного и показанного. Люди просто не поверят. Даже наоборот – воспримут это как попытки "очернить героя". Олигархи России воочию могут убедиться в правильности украинской пословицы "своим же салом – себе по губам"…
В пяти минутах от трона
Путин с самого начала откровенно действовал по принципу "умного теленка", который четко знает, где его "мамки" и что от них можно поиметь, но при этом был сам себе на уме. Об учете опыта предшественников уже сказано выше. Но то, как Путин при чужой помощи и по черномырдинскому образцу создал "под себя" новую "партию власти" – движение "Единство-Медведь", как результативно раскрутил его на думских выборах и как при помощи неопытных "медведей" в новой Думе "приручил" коммунистов, поставил на место "зарвавшихся" правых и "опустил" лужковцев с примаковцами – это просто шедевр политической практики, который уже впаян в современную историю новой России.
И на посту и. о. Владимир Путин по-прежнему неспешен. Время работает на него, а лишние телодвижения могут создать непредвиденные трудности. Поэтому – только выигрышные и выверенные шаги. Но даже они говорят, что у Путина есть своя игра. Прошел месяц, и в Кремле уже нет всесильного Павла Бородина, а в Белом доме – Николая Аксененко. А "главный администратор" Волошин служит так же верно Путину, как и Ельцину. А "омандаченный" Борис Абрамович, по его словам, крестный отец "Медведя" и закулисный вдохновитель многих "наших побед", уже сокрушается по ОРТ, что месяц назад послал "дитяти" свой план урегулирования чеченского конфликта, а его, мягко говоря, похерили. А как были разочарованы те, кто поспешил злорадствовать по поводу проигрыша в борьбе за кресло подмосковного губернатора "ставленника Путина и Кремля" Геннадия Селезнева "лужковцу" – генералу Борису Громову. С воцарением Селезнева в Думе не без помощи Путина, как говорится, умылись все.
Борис Ельцин, Билл Клинтон, Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
5 декабря, 08:46История
Будапештский меморандум: гарантии безопасности и причина начала СВОПодписание Будапештского меморандума определило статус Украины как неядерного государства. Однако, в 2014 году Украина сочла, что Россия нарушила условия меморандума, а в феврале 2022 года Владимир Зеленский заявил о намерении покончить с этим статусом. Украинские намерения обзавестись ядерным или радиологическим оружием и стали одной из причин СВО
Постепенно вырисовалась и главная особенность Путина-политика. Это, по общему и даже всеобщему мнению, жесткий прагматизм, который дает, с одной стороны, свободу. Свободу от старых привязанностей и новых друзей, от какой-то определенной идеологии и нравственных ценностей. Прагматичная политика сбрасывает такие "мелочи" со счетов напрочь. Даже такая "химера", как совесть, измеряется по иезуитскому принципу "цель оправдывает средства" и по полученным дивидендам. Путин медленно, но уверенно обретает и демонстрирует эту свободу, с которой начинают считаться в надежде "приручить" старыми обязательствами. К примеру, саммит СНГ – тому подтверждение: "старики" как бы сказали "салаге": ты – главный, ты и рули. Но кто гарантирует им, что Путин будет рулить по-ельцински?
Путин уже довольно четко обрисовал и главный метод воплощения в жизнь своего прагматизма, и его внеидеологическую окраску. Первый получил название "консолидация власти", вторая – это наднациональный, политический или, если хотите, державный национализм всех многонациональных граждан России. Другими словами, по Путину, в России все – политики, власть, граждане – должны работать так, чтобы все же и почувствовали гордость от принадлежности к Великой России. Так, как, к примеру, живут США, где белые и негры, смуглые и желтые и даже краснолицые и красноносые с одинаковым вдохновением распевают "Боже, Америку храни". При таком подходе у государства и его народа – очень мало сантиментов в отношении других.
Последние выборы в Госдуму только подтвердили, что Путин на правильном пути. На выборах победили политики, в той или иной мере разделяющие все оттенки российского державного национализма. Но время эксцентричного Жириновского или коричнево-чумового Макашова прошло. Никто уже не призывает мыть сапоги в Индийском океане или "бить жидов – спасать Россию". Всех призывают укреплять государство, которое само продемонстрировало готовность противостоять всему миру и снизило порог возможностей применения ядерного оружия. А что сограждан-чеченцев продолжают утюжить танками и ракетами, так это чтоб другим неповадно было. Молодой российский политолог Петр Казначеев, придерживающийся либеральных взглядов, после думских выборов группе украинских наблюдателей поведал образно: "В России изменилась концепция национализма. Власть убрала из него коричневые цвета и добавила белый оттенок защиты государства".
Постскриптум о свободе
Однако, справедливости ради, следует, видимо, сказать, что с другой стороны такой прагматизм одновременно и отбирает свободу. Если нет демократии и гарантий свободы личности, если государство и призывы его укреплять используются в личных, корпоративных или конъюнктурных интересах, то человек становится новым рабом. В нынешней России никто не даст гарантий, что дело обстоит не таким образом. Но свобода-то есть! И Путин – раб такой России. Более того, без пяти минут – раб "коронованный" народом.
И в этой ситуации опять задавать традиционный вопрос о том, готова ли Украина на равных сосуществовать с таким "рабом", мне представляется даже неприличным – очень уж ясен ответ. А спецвоенная операция (СВО) продолжается…
 
РоссияВладимир ПутинСВОМненияпрезидентБорис ЕльцинУкраинаСНГ
 
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