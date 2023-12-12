Порошенко выставил "вип-охрану" в своем спортклубе от военкомов с повестками - 12.12.2023 Украина.ру
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Порошенко выставил "вип-охрану" в своем спортклубе от военкомов с повестками
Порошенко выставил "вип-охрану" в своем спортклубе от военкомов с повестками - 12.12.2023 Украина.ру
Порошенко выставил "вип-охрану" в своем спортклубе от военкомов с повестками
"Закрепленные" народные депутаты будут по звонку приезжать из Рады и решать вопросы с повестками, которые хотят вручить элитным посетителям
2023-12-12T15:01
2023-12-12T15:01
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новости украины
петр порошенко
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Элитный фитнес-клуб Петра Порошенко "5 элемент" подготовился к обороне от военкомов. Для персонала разработана инструкция, как действовать в случае визита военкомов с повестками и кому куда прятаться. Сценарии разговоров для администраторов клуба опубликовали в соцсетях.Встречая представителей военного комиссариата, администратор спортзала обязан сообщить:Также у "5 элемента" есть вип-охрана – "закрепленные" народные депутаты, которые по звонку прилетят из Рады в клуб и помогут отбиться от повесток мажорам и богачам.Ранее планировалось допускать сотрудников ТЦК не дальше ресторана и салона красоты. Посетителей же обещали оповещать в случае появления военкомов.
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новости, новости украины, петр порошенко
Новости, Новости Украины, Петр Порошенко

Порошенко выставил "вип-охрану" в своем спортклубе от военкомов с повестками

15:01 12.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Петро ПорошенкоПётр Порошенко
Пётр Порошенко - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Петро Порошенко
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"Закрепленные" народные депутаты будут по звонку приезжать из Рады и решать вопросы с повестками, которые хотят вручить элитным посетителям
Элитный фитнес-клуб Петра Порошенко "5 элемент" подготовился к обороне от военкомов. Для персонала разработана инструкция, как действовать в случае визита военкомов с повестками и кому куда прятаться. Сценарии разговоров для администраторов клуба опубликовали в соцсетях.
Встречая представителей военного комиссариата, администратор спортзала обязан сообщить:
"Это собственность народного депутата Украины, который помогает ВСУ. "5 элемент" и его посетители также помогают ВСУ. Блокируя работу – ВЫ БЛОКИРУЕТ ПОМОЩЬ ВСУ! Прошу покинуть заведение!"
Также у "5 элемента" есть вип-охрана – "закрепленные" народные депутаты, которые по звонку прилетят из Рады в клуб и помогут отбиться от повесток мажорам и богачам.
Ранее планировалось допускать сотрудников ТЦК не дальше ресторана и салона красоты. Посетителей же обещали оповещать в случае появления военкомов.
4 декабря, 18:27
Порошенко обиделся, что всех взяли в США, а его – нет Поведение украинской власти играет на руку врагу, считает пятый президент Украины Пётр Порошенко, комментируя свой не выездной статус. По его мнению, таким образом киевский режим препятствует вхождению страны в Евросоюз
 
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