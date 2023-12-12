Порошенко обиделся, что всех взяли в США, а его – нет

Поведение украинской власти играет на руку врагу, считает пятый президент Украины Пётр Порошенко, комментируя свой не выездной статус. По его мнению, таким образом киевский режим препятствует вхождению страны в Евросоюз