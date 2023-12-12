Порошенко выставил "вип-охрану" в своем спортклубе от военкомов с повестками
"Закрепленные" народные депутаты будут по звонку приезжать из Рады и решать вопросы с повестками, которые хотят вручить элитным посетителям
Элитный фитнес-клуб Петра Порошенко "5 элемент" подготовился к обороне от военкомов. Для персонала разработана инструкция, как действовать в случае визита военкомов с повестками и кому куда прятаться. Сценарии разговоров для администраторов клуба опубликовали в соцсетях.
Встречая представителей военного комиссариата, администратор спортзала обязан сообщить:
"Это собственность народного депутата Украины, который помогает ВСУ. "5 элемент" и его посетители также помогают ВСУ. Блокируя работу – ВЫ БЛОКИРУЕТ ПОМОЩЬ ВСУ! Прошу покинуть заведение!"
Также у "5 элемента" есть вип-охрана – "закрепленные" народные депутаты, которые по звонку прилетят из Рады в клуб и помогут отбиться от повесток мажорам и богачам.
Ранее планировалось допускать сотрудников ТЦК не дальше ресторана и салона красоты. Посетителей же обещали оповещать в случае появления военкомов.