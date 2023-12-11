Встречи на инаугурации Милея и визит в США. Главное на Украине на утро 11 декабря - 11.12.2023 Украина.ру
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Встречи на инаугурации Милея и визит в США. Главное на Украине на утро 11 декабря
Встречи на инаугурации Милея и визит в США. Главное на Украине на утро 11 декабря - 11.12.2023 Украина.ру
Встречи на инаугурации Милея и визит в США. Главное на Украине на утро 11 декабря
Президент Украины Владимир Зеленский побывал на инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея и отправился в США
2023-12-11T09:35
2023-12-11T10:40
эксклюзив
хроники
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В воскресенье, 10 декабря, Владимир Зеленский вместе с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и украинскими дипломатами побывал на инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея.«Это новое начало для Аргентины и я желаю президенту Милея и всему аргентинскому народу удивить мир своими успехами. Я также уверен, что двустороннее сотрудничество между Украиной и Аргентиной и далее будет расширяться», — отметил Зеленский.Новый аргентинский президент подарил своему украинскому коллеге ханукальную менору — сейчас иудеи отмечают Хануку.Во время инаугурации Зеленскому удалось переброситься парой слов с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.«На полях инаугурации говорил с премьер-министром Венгрии Орбаном максимально откровенно. И понятно, что о наших европейских делах», — рассказал сам Зеленский о разговоре, не пояснив, о чём именно шла речь.Позже пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши заявил, что Обран и Зеленский обсуждали членство Украины в Евросоюзе.«Что касается темы вступления Украины в ЕС, премьер-министр Венгрии сообщил украинскому президенту, что страны — члены ЕС постоянно обсуждают этот вопрос», — отметил он.Зеленский и Орбан говорили в парламенте Аргентины в ложе для гостей.Также Зеленский заявил, что страны Южной Америки поддерживают его «мирную формулу».«Важно, чтобы такой мощный голос Латинской Америки, как голос Аргентины, голос Парагвая, Уругвая, Эквадора, — чтобы все они были на нашей стороне. И я рад, что это так», — отметил он.По словам, сейчас Киев приступил к работе по организации саммита с представителями этого континента.«Второе, над чем мы работаем, — чтобы мы могли организовать саммит Украина — Латинская Америка. Мы хотим объединить голоса Латинской Америки вокруг поддержки Украины &lt;...&gt;. Мы услышали сегодня поддержку со стороны аргентинского президента. Будем думать, как и когда все это организовывать», — отметил Зеленский.На Украине даже критики Зеленского отметили, что его визит в Аргентину вряд ли можно назвать неудачным.«Зеленский в Аргентине на инаугурации Милея. Милей познакомил Зе с сестрой и сказал, что она тут главная. Зе познакомил Милея с Ермаком, а там и так всё понятно. В принципе, как несистемные политики, они говорят на одном языке, поэтому поездка, уверен, удалась. Фразы про потужное будущее, победу и мир ("мир", кстати, новое слово в лексиконе Зе, обратите внимание). Завтра Зе летит к Байдену. Очень интересно, как пройдёт встреча на фоне постоянной жесткой критики со стороны западных СМИ», — прокомментировал 10 декабря визит Зеленского в Аргентину популярный на Украине телеканала «ЗеРада».Пресс-служба Офиса президента Украины уже сообщила о содержании визита Зеленского в США.«11 декабря Владимир Зеленский начнет рабочий визит в Соединённые Штаты Америки. Президент Украины встретится с президентом США Джозефом Байденом, проведёт ряд встреч и переговоров. Владимир Зеленский будет фокусироваться на обеспечении единства США, Европы и мира вокруг поддержки Украины в защите от российского террора и в укреплении международного порядка, основанного на правилах и уважении к суверенитету каждой нации. Среди ключевых тем на переговорах в Вашингтоне будет продолжение оборонного сотрудничества Украины и США, в частности совместных проектов по производству оружия и систем ПВО, а также координация усилий двух государств в следующем году», — отмечалось в публикации в телеграм-канале ОП.В то же время сайт Белого дома сообщил, что Байден пригласил Зеленского на встречу во вторник, 12 декабря, «чтобы подчеркнуть непоколебимую приверженность Соединённых Штатов поддержке народа Украины».Как сообщил популярный на Украине телеграм-канал «Легитимный», визит Зеленского может использоваться Белым домом для давления на республиканцев в конгрессе.«По нашим данным, это последняя надежда Байдена надавить на респов в кейсе финансирования украинского кризиса. Для этого хотят использовать Зеленского.Байдену/демократам, кстати, любой вариант подходит, но они хотят получить больше хайпа и пиара, а Зеленский по сюжету — это тот "голодный мальчик с улицы", которого позовут на бал к господам, чтобы он попытался выбить денег. Обычно по сценарию выходит так, что этого мальчика просто использует в своей кулуарной игре тот, кто его зовёт (в реальности никому нет дела до проблем "голодного уличного мальчика"). Наблюдаем, как будет. Но без денег Украина обречена», — отмечалось в публикации канала.Ранее СМИ сообщали, что Белый дом пытается договориться с республиканцами в Конгрессе по поводу выделения денег Украине. Как сообщил агентству Reuters осведомлённый источник, администрация президента США рассматривает возможность пойти на уступки республиканцам в Сенате и поддержать пункт о безопасности американских границ, чтобы взамен те разблокировали выделение военной помощи Украине и Израилю.По информации агентства, за неделю до отъезда законодателей на рождественские каникулы Белый дом и конгресс США пытаются заключить соглашение, которое предусматривало бы оказание военной помощи Украине и Израилю и одновременно препятствовало нелегальной иммиграции через границу США и Мексики.Однако остаются те республиканцы, которые выступают против оказания помощи Украине. Так, республиканка, член конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что власти США должны сконцентрироваться на решении внутренних проблем и прекратить оказывать финансовую помощь Украине.«Госдолг США достиг почти $ 34 трлн из-за глупости и ужасной безответственности американских лидеров. &lt;…&gt; Мы не можем финансировать конфликт на Украине, американский прокси-конфликт с Россией», — отметила она в соцсети X.Грин подчеркнула, что безопасность американских границ находится под угрозой из-за нелегальных мигрантов и мексиканских картелей. По мнению конгрессвумен, решение именно этого вопроса должно стать приоритетным для Белого дома.
https://ukraina.ru/20231210/1051893184.html
https://ukraina.ru/20231210/1051891215.html
https://ukraina.ru/20231210/1051889854.html
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Егор Леев
Егор Леев
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Встречи на инаугурации Милея и визит в США. Главное на Украине на утро 11 декабря

09:35 11.12.2023 (обновлено: 10:40 11.12.2023)
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныЗеленский и Милей
Зеленский и Милей - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент Украины Владимир Зеленский побывал на инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея и отправился в США
В воскресенье, 10 декабря, Владимир Зеленский вместе с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и украинскими дипломатами побывал на инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея.
«Это новое начало для Аргентины и я желаю президенту Милея и всему аргентинскому народу удивить мир своими успехами. Я также уверен, что двустороннее сотрудничество между Украиной и Аргентиной и далее будет расширяться», — отметил Зеленский.
Новый аргентинский президент подарил своему украинскому коллеге ханукальную менору — сейчас иудеи отмечают Хануку.
Во время инаугурации Зеленскому удалось переброситься парой слов с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
«На полях инаугурации говорил с премьер-министром Венгрии Орбаном максимально откровенно. И понятно, что о наших европейских делах», — рассказал сам Зеленский о разговоре, не пояснив, о чём именно шла речь.
Позже пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши заявил, что Обран и Зеленский обсуждали членство Украины в Евросоюзе.
«Что касается темы вступления Украины в ЕС, премьер-министр Венгрии сообщил украинскому президенту, что страны — члены ЕС постоянно обсуждают этот вопрос», — отметил он.
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Зеленский и Орбан говорили в парламенте Аргентины в ложе для гостей.
Также Зеленский заявил, что страны Южной Америки поддерживают его «мирную формулу».
«Важно, чтобы такой мощный голос Латинской Америки, как голос Аргентины, голос Парагвая, Уругвая, Эквадора, — чтобы все они были на нашей стороне. И я рад, что это так», — отметил он.
По словам, сейчас Киев приступил к работе по организации саммита с представителями этого континента.
«Второе, над чем мы работаем, — чтобы мы могли организовать саммит Украина — Латинская Америка. Мы хотим объединить голоса Латинской Америки вокруг поддержки Украины <...>. Мы услышали сегодня поддержку со стороны аргентинского президента. Будем думать, как и когда все это организовывать», — отметил Зеленский.
На Украине даже критики Зеленского отметили, что его визит в Аргентину вряд ли можно назвать неудачным.
«Зеленский в Аргентине на инаугурации Милея. Милей познакомил Зе с сестрой и сказал, что она тут главная. Зе познакомил Милея с Ермаком, а там и так всё понятно. В принципе, как несистемные политики, они говорят на одном языке, поэтому поездка, уверен, удалась. Фразы про потужное будущее, победу и мир ("мир", кстати, новое слово в лексиконе Зе, обратите внимание). Завтра Зе летит к Байдену. Очень интересно, как пройдёт встреча на фоне постоянной жесткой критики со стороны западных СМИ», — прокомментировал 10 декабря визит Зеленского в Аргентину популярный на Украине телеканала «ЗеРада».
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Пресс-служба Офиса президента Украины уже сообщила о содержании визита Зеленского в США.
«11 декабря Владимир Зеленский начнет рабочий визит в Соединённые Штаты Америки. Президент Украины встретится с президентом США Джозефом Байденом, проведёт ряд встреч и переговоров. Владимир Зеленский будет фокусироваться на обеспечении единства США, Европы и мира вокруг поддержки Украины в защите от российского террора и в укреплении международного порядка, основанного на правилах и уважении к суверенитету каждой нации. Среди ключевых тем на переговорах в Вашингтоне будет продолжение оборонного сотрудничества Украины и США, в частности совместных проектов по производству оружия и систем ПВО, а также координация усилий двух государств в следующем году», — отмечалось в публикации в телеграм-канале ОП.
В то же время сайт Белого дома сообщил, что Байден пригласил Зеленского на встречу во вторник, 12 декабря, «чтобы подчеркнуть непоколебимую приверженность Соединённых Штатов поддержке народа Украины».
Как сообщил популярный на Украине телеграм-канал «Легитимный», визит Зеленского может использоваться Белым домом для давления на республиканцев в конгрессе.
«По нашим данным, это последняя надежда Байдена надавить на респов в кейсе финансирования украинского кризиса. Для этого хотят использовать Зеленского.
Байдену/демократам, кстати, любой вариант подходит, но они хотят получить больше хайпа и пиара, а Зеленский по сюжету — это тот "голодный мальчик с улицы", которого позовут на бал к господам, чтобы он попытался выбить денег. Обычно по сценарию выходит так, что этого мальчика просто использует в своей кулуарной игре тот, кто его зовёт (в реальности никому нет дела до проблем "голодного уличного мальчика"). Наблюдаем, как будет. Но без денег Украина обречена», — отмечалось в публикации канала.
боец ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
Вчера, 09:49
Угроза НАТО, ограниченно годные штурмовики. Главное на Украине на утро 10 декабряВ Европе опасаются за будущее НАТО в случае прихода к власти в США Дональда Трампа. ВСУ отправляют ограниченно годных в штурмовики
Ранее СМИ сообщали, что Белый дом пытается договориться с республиканцами в Конгрессе по поводу выделения денег Украине. Как сообщил агентству Reuters осведомлённый источник, администрация президента США рассматривает возможность пойти на уступки республиканцам в Сенате и поддержать пункт о безопасности американских границ, чтобы взамен те разблокировали выделение военной помощи Украине и Израилю.
По информации агентства, за неделю до отъезда законодателей на рождественские каникулы Белый дом и конгресс США пытаются заключить соглашение, которое предусматривало бы оказание военной помощи Украине и Израилю и одновременно препятствовало нелегальной иммиграции через границу США и Мексики.
Однако остаются те республиканцы, которые выступают против оказания помощи Украине. Так, республиканка, член конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что власти США должны сконцентрироваться на решении внутренних проблем и прекратить оказывать финансовую помощь Украине.
«Госдолг США достиг почти $ 34 трлн из-за глупости и ужасной безответственности американских лидеров. <…> Мы не можем финансировать конфликт на Украине, американский прокси-конфликт с Россией», — отметила она в соцсети X.
Грин подчеркнула, что безопасность американских границ находится под угрозой из-за нелегальных мигрантов и мексиканских картелей. По мнению конгрессвумен, решение именно этого вопроса должно стать приоритетным для Белого дома.
 
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