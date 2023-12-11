Встречи на инаугурации Милея и визит в США. Главное на Украине на утро 11 декабря
09:35 11.12.2023 (обновлено: 10:40 11.12.2023)
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныЗеленский и Милей
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский побывал на инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея и отправился в США
В воскресенье, 10 декабря, Владимир Зеленский вместе с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и украинскими дипломатами побывал на инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея.
«Это новое начало для Аргентины и я желаю президенту Милея и всему аргентинскому народу удивить мир своими успехами. Я также уверен, что двустороннее сотрудничество между Украиной и Аргентиной и далее будет расширяться», — отметил Зеленский.
Новый аргентинский президент подарил своему украинскому коллеге ханукальную менору — сейчас иудеи отмечают Хануку.
Во время инаугурации Зеленскому удалось переброситься парой слов с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
«На полях инаугурации говорил с премьер-министром Венгрии Орбаном максимально откровенно. И понятно, что о наших европейских делах», — рассказал сам Зеленский о разговоре, не пояснив, о чём именно шла речь.
Позже пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши заявил, что Обран и Зеленский обсуждали членство Украины в Евросоюзе.
«Что касается темы вступления Украины в ЕС, премьер-министр Венгрии сообщил украинскому президенту, что страны — члены ЕС постоянно обсуждают этот вопрос», — отметил он.
Зеленский и Орбан говорили в парламенте Аргентины в ложе для гостей.
Также Зеленский заявил, что страны Южной Америки поддерживают его «мирную формулу».
«Важно, чтобы такой мощный голос Латинской Америки, как голос Аргентины, голос Парагвая, Уругвая, Эквадора, — чтобы все они были на нашей стороне. И я рад, что это так», — отметил он.
По словам, сейчас Киев приступил к работе по организации саммита с представителями этого континента.
«Второе, над чем мы работаем, — чтобы мы могли организовать саммит Украина — Латинская Америка. Мы хотим объединить голоса Латинской Америки вокруг поддержки Украины <...>. Мы услышали сегодня поддержку со стороны аргентинского президента. Будем думать, как и когда все это организовывать», — отметил Зеленский.
На Украине даже критики Зеленского отметили, что его визит в Аргентину вряд ли можно назвать неудачным.
«Зеленский в Аргентине на инаугурации Милея. Милей познакомил Зе с сестрой и сказал, что она тут главная. Зе познакомил Милея с Ермаком, а там и так всё понятно. В принципе, как несистемные политики, они говорят на одном языке, поэтому поездка, уверен, удалась. Фразы про потужное будущее, победу и мир ("мир", кстати, новое слово в лексиконе Зе, обратите внимание). Завтра Зе летит к Байдену. Очень интересно, как пройдёт встреча на фоне постоянной жесткой критики со стороны западных СМИ», — прокомментировал 10 декабря визит Зеленского в Аргентину популярный на Украине телеканала «ЗеРада».
Пресс-служба Офиса президента Украины уже сообщила о содержании визита Зеленского в США.
«11 декабря Владимир Зеленский начнет рабочий визит в Соединённые Штаты Америки. Президент Украины встретится с президентом США Джозефом Байденом, проведёт ряд встреч и переговоров. Владимир Зеленский будет фокусироваться на обеспечении единства США, Европы и мира вокруг поддержки Украины в защите от российского террора и в укреплении международного порядка, основанного на правилах и уважении к суверенитету каждой нации. Среди ключевых тем на переговорах в Вашингтоне будет продолжение оборонного сотрудничества Украины и США, в частности совместных проектов по производству оружия и систем ПВО, а также координация усилий двух государств в следующем году», — отмечалось в публикации в телеграм-канале ОП.
В то же время сайт Белого дома сообщил, что Байден пригласил Зеленского на встречу во вторник, 12 декабря, «чтобы подчеркнуть непоколебимую приверженность Соединённых Штатов поддержке народа Украины».
Как сообщил популярный на Украине телеграм-канал «Легитимный», визит Зеленского может использоваться Белым домом для давления на республиканцев в конгрессе.
«По нашим данным, это последняя надежда Байдена надавить на респов в кейсе финансирования украинского кризиса. Для этого хотят использовать Зеленского.
Байдену/демократам, кстати, любой вариант подходит, но они хотят получить больше хайпа и пиара, а Зеленский по сюжету — это тот "голодный мальчик с улицы", которого позовут на бал к господам, чтобы он попытался выбить денег. Обычно по сценарию выходит так, что этого мальчика просто использует в своей кулуарной игре тот, кто его зовёт (в реальности никому нет дела до проблем "голодного уличного мальчика"). Наблюдаем, как будет. Но без денег Украина обречена», — отмечалось в публикации канала.
Байдену/демократам, кстати, любой вариант подходит, но они хотят получить больше хайпа и пиара, а Зеленский по сюжету — это тот "голодный мальчик с улицы", которого позовут на бал к господам, чтобы он попытался выбить денег. Обычно по сценарию выходит так, что этого мальчика просто использует в своей кулуарной игре тот, кто его зовёт (в реальности никому нет дела до проблем "голодного уличного мальчика"). Наблюдаем, как будет. Но без денег Украина обречена», — отмечалось в публикации канала.
Ранее СМИ сообщали, что Белый дом пытается договориться с республиканцами в Конгрессе по поводу выделения денег Украине. Как сообщил агентству Reuters осведомлённый источник, администрация президента США рассматривает возможность пойти на уступки республиканцам в Сенате и поддержать пункт о безопасности американских границ, чтобы взамен те разблокировали выделение военной помощи Украине и Израилю.
По информации агентства, за неделю до отъезда законодателей на рождественские каникулы Белый дом и конгресс США пытаются заключить соглашение, которое предусматривало бы оказание военной помощи Украине и Израилю и одновременно препятствовало нелегальной иммиграции через границу США и Мексики.
Однако остаются те республиканцы, которые выступают против оказания помощи Украине. Так, республиканка, член конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что власти США должны сконцентрироваться на решении внутренних проблем и прекратить оказывать финансовую помощь Украине.
«Госдолг США достиг почти $ 34 трлн из-за глупости и ужасной безответственности американских лидеров. <…> Мы не можем финансировать конфликт на Украине, американский прокси-конфликт с Россией», — отметила она в соцсети X.
Грин подчеркнула, что безопасность американских границ находится под угрозой из-за нелегальных мигрантов и мексиканских картелей. По мнению конгрессвумен, решение именно этого вопроса должно стать приоритетным для Белого дома.