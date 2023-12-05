https://ukraina.ru/20231205/1051771113.html

Владимир Мамонтов: Зеленский больше не "Володя", Си и Лукашенко едят "Наполеон", Польша скалится на Минск

Владимир Мамонтов: Зеленский больше не "Володя", Си и Лукашенко едят "Наполеон", Польша скалится на Минск - 05.12.2023 Украина.ру

Владимир Мамонтов: Зеленский больше не "Володя", Си и Лукашенко едят "Наполеон", Польша скалится на Минск

О том, что задумала Польша и зачем ей саперный батальон у границ с Белоруссией, а также о встрече Си и Лукашенко в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов.

2023-12-05T20:07

2023-12-05T20:07

2023-12-05T20:07

интервью

си цзиньпин

александр лукашенко

польша

украина

россия

белоруссия

саперы

граница

китай

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Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Белоруссии Александр Лукашенко встретились в Пекине 4 декабря. Ранее власти Польши разместили на границе с Белоруссией и Россией в городе Августове новый саперный батальон.— Владимир Константинович, чем интересна встреча Си и Лукашенко?— Я бы ассоциировал эту встречу с многослойным тортом типа "Наполеона". Во-первых, обратите внимание на некоторые формулировки, которые были произнесены. Одна из них: "всепогодные отношения".На мой взгляд, речь здесь идет не только о сотрудничестве КНР и Белоруссии по необходимости, например, когда есть сложности в мировых процессах, когда страны ищут новых союзников и так далее.В данном случае "всепогодные отношения" — это универсальные отношения на долгие годы, которые основаны на неких правилах, взаимопонимании и взаимоуважении: мир ли царит или идут военные действия.В мире страшный дефицит стран-партнеров, которые помнят и соблюдают договорённости — зачастую, в силу высокой турбулентности, мало кто их придерживается. Поэтому то, как Китай и Беларусь выстраивают отношения, очень интересно посмотреть.Эта формулировка, кстати, сильно в духе КНР — есть понимание, в том числе психологии партнёра. При том, что Китай — сложный переговорщик.Второй момент, который обратил мое внимание на себя, это влияние на взаимоотношения Минска и Пекина российско-китайских связей. Белоруссия, как я понимаю, с одной стороны, хочет не опоздать к формированию близкого союза стран [КНР и РФ], под руководством и при участии которого мир будет меняться — уже изменяется.С другой стороны, Белоруссия прагматично способствует укреплению связей между Россией и Китаем (посредничество — тут не точное слово, но воспользуемся пока им) на хорошей экономической и политической основе.Кроме того, на встрече прозвучала еще одна интересная формулировка: было сказано Александром Лукашенко, что у Белоруссии и Китая есть идейное единство и сходство.Я также хотел бы отметить забытую многими лидерами важную скрепу отношений — простую дипломатию человеческого понимания, которая раньше была нормальным явлением. Например, когда в гости в страну приезжает Си, который любит мороженое, к его приезду готовят именно это лакомство; когда ждут с визитом Лукашенко — заказывают драники.Наши руководители всегда ценили такой подход, который, к сожалению, сейчас безжалостно разрушен — когда в угоду неправильно понятым государственным интересам бросается в топку все, в том числе и человеческие отношения, которые никто не отменял. А ведь они важны!И вот на встрече Си Цзиньпина и Александра Лукашенко это было продемонстрировано.Резюмирую: формируется некое единство (не будем называть это союзом, когда подписывают определённый договор) в выстраивании взаимоотношений России, Белоруссии и Китая.— Какие еще интересы у Китая в Белоруссии?— Я бы здесь отметил традиционализм Китая, который важно учитывать и понимать. Какой он все-таки хороший, я бы сказал!В Китае есть набор иероглифов, которыми обозначают Белоруссию. Это — "Белоруссия" — то название, которое присутствовало в Советском Союзе. Оно сохранилось где-то в старых официальных документах, но наши замечательные коллеги-белорусы почему-то упрямо заменяют его на "Беларусь".Конечно, если нашим друзьям так хочется, ради бога — главное оставаться друзьями. Здесь важно, внешним образом меняя нормативы, пусть всего лишь правила грамматики — важно через самость (не всегда, мне кажется, оправданную) не зафиксировать отдаление и изменения в отношениях государств.Так вот китайцы, как писали Белоруссию четырьмя иероглифами, так и продолжают писать. И я не слышал, чтобы Китаю рассказывали о том, что необходимо поменять иероглифы в названии страны. Потому что сейчас не об этом важно думать (хотя для толкового наблюдателя это пусть и крошечный, но индикатор).Тем не менее, страны думают о союзе, о будущем, о противостоянии гигантским вызовам мира. А задача сложная: переформатировать мир под свои интересы и при этом попытаться совместить пожелания всех. Беларусь активно принимает в этом участие.— Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили кризисную ситуацию на Украине, сообщило Центральное телевидение Китая. В каком направлении обсуждали этот вопрос?— Существует китайский мирный план. Приемлем или нет он для нас? Наш президент говорил, что план включает важные и верные вещи. Тем более Китай — сильный мировой игрок и то, что он предлагает разумные мирные инициативы, это существенноДа, там есть вещи, пока что непреодолимые, но касаются ли они конкретно нас? Как нам преодолеть запрет на мирные переговоры, которые ввел президент Украины? Да, Зеленский — клоун, но официально он и глава Украины.А ведь у Александра Григорьевича были на него надежды: разочарование Зеленским к Лукашенко приходило постепенно — и поначалу глава Киева был "Володя", а только потом "гнида". Понимаете, в чем дело?Не думаю, что президент Белоруссии обсуждал это с Си Цзиньпином, но разговоры о том, как выпутаться из украинского кризиса и прийти к миру, уверен, были — это важный момент. Кроме того, нам не нужен мир ради мира, во время которого ребята [на Западе и в Украине] подготовятся к новой войне, а НАТО получит в состав новое государство — пусть и с придуманным специальным статусом.У России понятные геополитические национальные интересы и задачи. Они могут кому-то нравиться или нет, могут вызывать "охи и ахи" стоящей вокруг нас публики — боже, а не старомодно ли ведет себя Москва.А Ирак бомбить или вешать Саддама Хусейна не старомодно — когда вам надо? Разве это не Средневековье? Когда вам на "хвост" наступают, откуда вылезают такие интересы, что дети гибнут тысячами?Обратите внимание лучше на нашу сдержанность в отстаивании интересов — даже в военной операции.Поэтому и России, и Белоруссии, и Китаю есть что обсудить, чтобы люди не гибли и самим случайно под танк не попасть — чтобы мир не сделать ещё более уязвимым. Владимир Владимирович, Си Цзиньпин и Александр Григорьевич, я думаю, сделать могут многое, формируя единую позицию по этому [украинскому] вопросу.И еще. У нас очень любят конспирологически упростить ситуацию. Дескать, после визита к Байдену китайский лидер сейчас передаст через Лукашенко Путину какой-то месседж из серии "притормозите на Украине" — на это не надо рассчитывать.Если Китай во что-то серьезное "вписывается", это не измеряется сиюминутными решениями — вспомните здесь упомянутую выше формулировочку "всепогодное сотрудничество". Она как нельзя хорошо вписывается в данный контекст.— Владимир Константинович, разрешите вопрос к вам как к лейтенанту-запаса. Польша разместила новый сапёрный батальон у границы с Россией и Белоруссией, сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак. Что задумали поляки и зачем им саперы на границе с белорусами?— Я, конечно, не сапер, а общевоесковик. В университете я прошел в том числе военную подготовку и получил военно-учетную специальность как командир взвода мотострелков. Поэтому мои глубинные знания о сапёрах сводятся к тому, что эти люди либо минируют территорию, либо занимаются ее разминированием.То, что Россия сейчас двинется на Прибалтику или Польшу и поэтому необходимо минировать границы, чтобы мы туда не прошли? Я сомневаюсь в этом — если они адекватно будут себя вести и не перейдут тех самых красных линий.Я полагаю, что здесь две вещи можно обозначить: Польша нагнетает напряжённость и лишний раз показывает своему "начальству", что, дескать, мы стоим на страже — возврата не будет. (Кстати, украинцы, которые побратались с поляками, еще нахлебаются с этого).Ладно бы они только это делали. Но Польша армию свою увеличить хочет с 200 до 300 тысяч человек — это вам не батальончик уже, а нечто посерьёзней будет. Постоянно к полякам новые вооружение заходят, они вовсю кричат, что Калининград представляет большую угрозу.Поэтому, с другой стороны, сапёрный батальон с современной техникой и вооружением — это серьёзно. Это совсем не означает, что поляки собираются обороняться — скорее они готовятся военные действия вести.

https://ukraina.ru/20210208/1030489315.html

https://ukraina.ru/20231204/1051713489.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, си цзиньпин, александр лукашенко, польша, украина, россия, белоруссия, саперы, граница, китай, минск, владимир зеленский