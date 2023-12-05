https://ukraina.ru/20231205/1051756954.html

Евгений Федоров: Россия будет вечно перемалывать ВСУ, пока не победит США без крови и не освободит Европу

Евгений Федоров: Россия будет вечно перемалывать ВСУ, пока не победит США без крови и не освободит Европу - 05.12.2023 Украина.ру

Евгений Федоров: Россия будет вечно перемалывать ВСУ, пока не победит США без крови и не освободит Европу

Завершить СВО победой можно тремя способами: международное право, ядерное нацеливание и судебная процедура, которая утвердила бы позиции РФ с точки зрения международного права как правопреемницы Советского Союза, ответственного за контроль над всеми территориями СССР

2023-12-05T15:39

2023-12-05T15:39

2023-12-05T16:31

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владимир путин

европа

украина

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Всё мирно. Никаких погибших, считает член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее Владимир Зеленский заявил, что война с Россией вступила в новую стадию. По его словам, зима осложнит боевые действия для Украины после летнего «контрнаступа», которое не принесло желаемых результатов из-за постоянной нехватки оружия и сухопутных войск.— Евгений Алексеевич, осознает ли Зеленский реальное положение дел на фронте?— Мы ведем боевые действия не с Зеленским и не с Украиной. Мы воюем с НАТО. Если бы не было НАТО и США, не было бы никакой затяжной войны. Мы бы провели полицейскую операцию. Следовательно, конфликт между Россией и НАТО никак не зависит от Зеленского. Зеленский – просто говорящая голова.А конфликт с Америкой нельзя решить за счет танков и штурмовой пехоты. Его можно решить за счет специального инструмента, который позволит создать США проблему, а они пойдут с нами на переговоры.Сергей Лавров на Примаковских чтениях прямо сказал, что СССР, несмотря на более серьезный конфликт с Америкой (чем у РФ с США) умел договариваться с Вашингтоном дипломатически, а не на поле боя. А почему Советский Союз мог договориться с США дипломатически, а Россия нет? По одной простой причине. СССР был суверенен. Он мог нацелить свои стратегические ядерные ракеты (они для этого и делались) на территорию США, чтобы создать американцам угрозу и заставить их построить 600 тысяч бомбоубежищ. США нас боялись. Поэтому они были вынуждены с нами договориться, чтобы этой угрозы не было.Сейчас такого нет. Из-за отсутствия суверенитета мы не можем создать угрозу территории США. А раз мы не можем создать угрозу территории США, им нет смысла с нами договариваться. А раз им нет смысла с нами договариваться, они продолжат воевать с нами руками украинцев и европейцев бесконечно.Поэтому России надо вернуться к стратегии ядерного сдерживания (Лавров по сути об этом и говорил) США. А для этого нам надо изменить ядерную доктрину о запрете нацеливания на территорию США. Мы же своими декларациями от 1994 и 2022 года сами себе запретили нацеливаться на территорию США, руководствуясь якобы гуманными соображениями. Тем самым мы сами загнали себя в ловушку. Чтобы из нее выбраться, нам нужен возврат к международному праву.Владимир Путин правильно говорил, что у нас идет национально-освободительный процесс. Что такое нация? Нация – это не Россия. Нация – это то, что считается по международному праву по итогам 1945 года. Украина часть нашей нации? Да. Следовательно, национально-освободительный процесс-это процесс восстановления территориальной целостности нации.Мы вообще не должны вести переговоры с Украиной. Мы должны вести переговоры с США на основе международного права, определив в этих переговорах статус Украины. А с Украиной должен быть заключен двусторонний договор, по которому оставшаяся ее часть (Киев и Одессу надо однозначно включать в состав РФ) не должна вступать в НАТО и заниматься любым военным строительством против России.Украина с точки зрения международного права – незаконная спорная территория. Вообще было бы неплохо провести в Москве судебное решение, которое подтвердило бы это путем отмены незаконных решений 1991 года.Резюмирую. Завершить СВО победой можно тремя способами: международное право, ядерное нацеливание и судебная процедура, которая утвердила бы позиции РФ с точки зрения международного права как правопреемницы Советского Союза, ответственного за контроль над всеми территориями СССР. Все мирно. Никаких погибших.- В западных СМИ все время говорят о возможности переговоров с Россией. Но пока ни у одной из сторон нет мотивов договариваться.- У США нет мотивов договариваться. У Европы эти мотивы есть, но Европа тоже не имеет суверенитета.Еще недавно в Европе были лидеры вроде Берлускони или Шредера, которые хоть как-то отстаивали национальные интересы своих государств. Сейчас лидеры Европы – марионетки США. Американцы успешно провели там свои Майданы. И задача этих марионеток с более высокими окладами, чем у украинских властей, - уничтожить европейскую цивилизацию как таковую.Парадокс в том, что наш союзник – европейские народы. А противник – европейские лидеры.Владимир Путин говорил, что по итогам СВО мы должны прийти в мир многополярности и в мир суверенов. Это означает, что Германия или Франция должны обрести истинную независимость. А для этого им надо провести национально-освободительный процесс на своих территориях при поддержке России.Потому что этот процесс соответствует послевоенному праву 1945 года, где есть верховенство суверенитета нации (территориальная целостность, суверенитет, а право наций на самоопределение только с разрешения центральных властей).Почему ООН не признает суверенитет Косово? Потому что нет согласия Сербии. А у нас не должно быть согласия по Украине.- С 14 по 15 декабря пройдет саммит Евросоюза в Брюсселе, на которых пройдут переговоры по вступлению Украины в ЕС. Тут будет политический кризис? Или Украине все же бросят спасательный круг в виде 50 миллиардов евро?- Обязательно бросят.Поскольку мы конфликтуем с США, давайте посмотрим на экономику этого конфликта. Что теряют США от конфликта на Украине? Да, они тратят 50 миллиардов на военную помощь Киеву. Но что они выигрывают от этого конфликта? Только то, что мы прекратили поставлять газ в Европу, позволил США отправлять туда свой газ и заработать в пять раз больше, чем они тратят на Украину.А теперь назовите мне хоть одну причину, по которой США решили бы прекратить этот конфликт и перестали бы финансировать Украину.Более того, поскольку США контролируют европейские государства, им даже платить ничего не надо. США говорят: "Мы пока перестанем давать деньги Киеву, потому что нам трудно объяснить избирателям, почему мы границу с Мексикой не закрываем, а Украину финансируем. Поэтому пусть европейцы увеличат финансирование". И Евросоюз прямо говорит: "Да, нам придется увеличить финансирование Украины, потому что американцы его сокращают".Повторюсь, пока мир однополярен и пока для американцев этот конфликт выгоден, они его не прекратят. И не надо думать, что проблема Украины сама собой рассосется. Никогда не было, чтобы наши конфликты с интервентами и оккупантами сами собой решались. Они решались за счет напряжения всех наших сил и появления нашей армии в Париже и в Берлине.А для этого нам надо завершить процесс национально-освободительного характера.- Мы с вами часто беседовали о политике ЦБ РФ. Мы не знаем, поднимет ли он ключевую ставку 15 декабря до 16%. Но 15% - это уже много. И тут появилась новость, что крупнейшие госкомпании (РЖД, Аэрофлот, АвтоВАЗ) попросили субсидировать процентные ставки по банковским кредитам, потому что не могут их выплачивать. Неужели Центробанку не были понятны последствия своих решений?- Это было очевидно для всех. Центробанк делал это из других соображений.Давайте я объясню для наших читателей на пальцах, куда деваются деньги, которые дополнительно приходится платить российской экономике за высокую процентную ставку.Госкомпании запросили 650 миллиардов рублей. Они не были нужны, но ЦБ принял решение, поэтому было принято решение дополнительно собрать с народа и с экономики почти триллион. Откуда эти деньги взять? Из бюджета. То есть мы должны будем сократить расходы на пенсионеров, оборону, здравоохранение и безопасность, чтобы отдать эти деньги госкорпорациям, чтобы они их отдали банкам, а банки отдали бы в Центробанк.Куда эти 650 миллиардов пойдут, когда поступят в ЦБ РФ? Они поступят в валютные резервы в долларах либо в производные от долларов вроде юаня. Потому что юань выпущен в долларовых объемах Китая, а это больше трех триллионов долларов. Они поступят в валютные резервы, где будут конфискованы или стерилизованы США в рамках санкций.Более того, все, что поступает в валютные резервы – это выкуп доллара. Выкуп доллара – это эмиссия ФРС в Америке. Они напечатали – мы купили за реальные товары. А то, что они напечатали по закону 1905 года, поступило в бюджет США. Мы эти 650 миллиардов через валютные резервы направили в бюджет США, а США направили их на поддержку Украины.Это чисто колониальная схема. И ЦБ РФ – элемент колониальной машины. Мы ведем войну национально-освободительного характера. Мы ее еще не закончили. Мы колония. А если мы колония, мы кого-то содержим. В данном случае США.- Что надо делать в экономике, чтобы побороть инфляцию, которой ЦБ РФ мотивирует свои решения?- Надо отказаться от валютного резервирования. Надо обнулить процентную ставку, закупить за границей в два раза больше товаров за счет валютных резервов и эти товары продать народу России. Это удвоит количество товаров в стране. А для этого надо удвоить зарплаты, чтобы люди могли купить эти товары. И тогда не будет никакой инфляции.Что такое инфляция? Это когда денег много, а товаров мало. Если вы удваиваете количество товаров, у вас нет инфляции. Мы без инфляции удвоим доход народа России и товарный рынок России (у нас 80% импортных товаров), а также создадим инвестиционные деньги для строительства заводов и фабрик, которые мы 30 лет брали за рубежом.Это и есть деофшоризация.Песков сказал, что Владимир Путин на встрече с крупным бизнесом уговаривал их деофшоризироваться и уйти в российскую юрисдикцию. Мы 17 лет их на это уговариваем. Это проблема до сих пор не решена. А решить ее можно только экономическим путем. Надо создать условия для создания национального капитала, национальных инвестиций и национального бизнеса. Зачем офшоры, если деньги дают в России, а не в Англии.Если мы это сделаем, мы вернем машиностроение, станкостроение и судостроение. Все то, что было в СССР, и то, что за 30 лет сократилось в сотни раз.

https://ukraina.ru/20231102/1050712746.html

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

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