"Решение за Путиным": президент Финляндии анонсировал возможные скорые переговоры с Россией - 12.11.2026 Украина.ру
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"Решение за Путиным": президент Финляндии анонсировал возможные скорые переговоры с Россией
"Решение за Путиным": президент Финляндии анонсировал возможные скорые переговоры с Россией - 12.11.2026 Украина.ру
"Решение за Путиным": президент Финляндии анонсировал возможные скорые переговоры с Россией
Переговоры по украинскому урегулированию с участием представителей России, США, Украины и европейских стран могут состояться уже в ближайшие одну-две недели, сказал в эфире CNN президент Финляндии Александр Стубб
2026-11-12T11:02
2026-11-12T11:16
новости
россия
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финляндия
владимир путин
владимир зеленский
александр стубб
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По его словам, возвращение европейцев за стол переговоров само по себе станет заметным прогрессом. Он отметил, что новая встреча в расширенном четырехстороннем формате на техническом уровне способна стать важным шагом вперед.При этом Стубб подчеркнул, что перспективы проведения этого саммита напрямую зависят от позиции Москвы и Киева — окончательное слово остается за президентом России Владимиром Путиным, а со стороны Украины решение будет принимать Владимир Зеленский. Глава Финляндии также добавил, что в течение ближайших суток американская сторона проведет консультации с обоими участниками конфликта.Подробнее - в материале О чём договорились в Абу-Даби, грядущий визит Кушнера и Уиткоффа. Итоги 11 ноября на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, финляндия, владимир путин, владимир зеленский, александр стубб, украина.ру
Новости, Россия, Украина, Финляндия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Александр Стубб, Украина.ру

"Решение за Путиным": президент Финляндии анонсировал возможные скорые переговоры с Россией

11:02 12.11.2026 (обновлено: 11:16 12.11.2026)
 
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- РИА Новости, 1920, 12.11.2026
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Переговоры по украинскому урегулированию с участием представителей России, США, Украины и европейских стран могут состояться уже в ближайшие одну-две недели, сказал в эфире CNN президент Финляндии Александр Стубб
По его словам, возвращение европейцев за стол переговоров само по себе станет заметным прогрессом.
Он отметил, что новая встреча в расширенном четырехстороннем формате на техническом уровне способна стать важным шагом вперед.
При этом Стубб подчеркнул, что перспективы проведения этого саммита напрямую зависят от позиции Москвы и Киева — окончательное слово остается за президентом России Владимиром Путиным, а со стороны Украины решение будет принимать Владимир Зеленский.
Глава Финляндии также добавил, что в течение ближайших суток американская сторона проведет консультации с обоими участниками конфликта.
Подробнее - в материале О чём договорились в Абу-Даби, грядущий визит Кушнера и Уиткоффа. Итоги 11 ноября на сайте Украина.ру.
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