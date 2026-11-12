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"Решение за Путиным": президент Финляндии анонсировал возможные скорые переговоры с Россией
"Решение за Путиным": президент Финляндии анонсировал возможные скорые переговоры с Россией - 12.11.2026 Украина.ру
"Решение за Путиным": президент Финляндии анонсировал возможные скорые переговоры с Россией
Переговоры по украинскому урегулированию с участием представителей России, США, Украины и европейских стран могут состояться уже в ближайшие одну-две недели, сказал в эфире CNN президент Финляндии Александр Стубб
2026-11-12T11:02
2026-11-12T11:02
2026-11-12T11:16
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По его словам, возвращение европейцев за стол переговоров само по себе станет заметным прогрессом. Он отметил, что новая встреча в расширенном четырехстороннем формате на техническом уровне способна стать важным шагом вперед.При этом Стубб подчеркнул, что перспективы проведения этого саммита напрямую зависят от позиции Москвы и Киева — окончательное слово остается за президентом России Владимиром Путиным, а со стороны Украины решение будет принимать Владимир Зеленский. Глава Финляндии также добавил, что в течение ближайших суток американская сторона проведет консультации с обоими участниками конфликта.Подробнее - в материале О чём договорились в Абу-Даби, грядущий визит Кушнера и Уиткоффа. Итоги 11 ноября на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, финляндия, владимир путин, владимир зеленский, александр стубб, украина.ру
Новости, Россия, Украина, Финляндия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Александр Стубб, Украина.ру
"Решение за Путиным": президент Финляндии анонсировал возможные скорые переговоры с Россией
11:02 12.11.2026 (обновлено: 11:16 12.11.2026)
Переговоры по украинскому урегулированию с участием представителей России, США, Украины и европейских стран могут состояться уже в ближайшие одну-две недели, сказал в эфире CNN президент Финляндии Александр Стубб
По его словам, возвращение европейцев за стол переговоров само по себе станет заметным прогрессом.
Он отметил, что новая встреча в расширенном четырехстороннем формате на техническом уровне способна стать важным шагом вперед.
При этом Стубб подчеркнул, что перспективы проведения этого саммита напрямую зависят от позиции Москвы и Киева — окончательное слово остается за президентом России Владимиром Путиным, а со стороны Украины решение будет принимать Владимир Зеленский.
Глава Финляндии также добавил, что в течение ближайших суток американская сторона проведет консультации с обоими участниками конфликта.