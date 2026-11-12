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"Решение за Путиным": президент Финляндии анонсировал возможные скорые переговоры с Россией

"Решение за Путиным": президент Финляндии анонсировал возможные скорые переговоры с Россией - 12.11.2026 Украина.ру

"Решение за Путиным": президент Финляндии анонсировал возможные скорые переговоры с Россией

Переговоры по украинскому урегулированию с участием представителей России, США, Украины и европейских стран могут состояться уже в ближайшие одну-две недели, сказал в эфире CNN президент Финляндии Александр Стубб

2026-11-12T11:02

2026-11-12T11:02

2026-11-12T11:16

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По его словам, возвращение европейцев за стол переговоров само по себе станет заметным прогрессом. Он отметил, что новая встреча в расширенном четырехстороннем формате на техническом уровне способна стать важным шагом вперед.При этом Стубб подчеркнул, что перспективы проведения этого саммита напрямую зависят от позиции Москвы и Киева — окончательное слово остается за президентом России Владимиром Путиным, а со стороны Украины решение будет принимать Владимир Зеленский. Глава Финляндии также добавил, что в течение ближайших суток американская сторона проведет консультации с обоими участниками конфликта.Подробнее - в материале О чём договорились в Абу-Даби, грядущий визит Кушнера и Уиткоффа. Итоги 11 ноября на сайте Украина.ру.

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