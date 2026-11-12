В Офисе Зеленского призвали украинцев забыть о скором перемирии - 12.11.2026 Украина.ру
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В Офисе Зеленского призвали украинцев забыть о скором перемирии
В Офисе Зеленского призвали украинцев забыть о скором перемирии - 12.11.2026 Украина.ру
В Офисе Зеленского призвали украинцев забыть о скором перемирии
Замглавы Офиса президента Ирина Верещук призывает украинцев готовиться к затяжному конфликту. На скорый мир, по ее словам, надеяться не стоит
2026-11-12T11:27
2026-11-12T11:27
новости
украина
киев
россия
ирина верещук
офис президента
владимир зеленский
юлия мендель
слуга народа
переговоры по украине 2026
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Гражданам Украины, которых обнадежили начавшиеся в Абу-Даби переговоры о мире, Верещук посоветовала не обольщаться. Вместо этого она представила украинцам план действий на ближайшие дни: жителям страны необходимо запасаться водой, вещами первой необходимости и готовиться к продолжению боевых действий. Чтобы не подставлять украинских дипломатов, которые "в поте лица пытаются убедить Россию пойти на мир", Верещук заявила, что мирные переговоры еще ничего не гарантируют, а Москва тем временем наращивает производство ракет и беспилотников.Кроме того, она посоветовала согражданам позаботиться не только о себе, но и о соседях, которым самостоятельно подготовиться к предстоящим трудностям не под силу.Слова о том, что зима 2026-2027 годов может стать для Украины одной из самых тяжелых за последние годы, звучали и ранее. Энергетическая инфраструктура страны серьезно повреждена, а ремонтировать ее после многочисленных ударов ВС РФ становится все сложнее. Особенно опасаются перебоев со светом и отоплением в Киеве, Днепропетровской и Сумской областях, а также в Херсоне.Синоптики пока не обещают аномально холодной зимы, однако даже несколько дней сильных морозов способны создать серьезные проблемы. При длительном отключении отопления и температуре около минус десяти градусов в жилых домах могут замерзнуть трубы.При этом украинцев пугает не только перспектива остаться без тепла. В Киеве уже несколько недель обсуждают, что будет, если из-за отключений электричества перестанут работать водопровод и канализация.Еще 12 октября заместитель гендиректора "Киевводоканала" Сергей Горкуценко в интервью "Экономической правде" предупредил, что без канализации столица может столкнуться с эпидемиологической катастрофой всего за три дня.По его словам, отсутствие воды в кранах еще можно пережить, ведь ее привезут водовозы, а жители смогут набрать запас в бутылки и канистры. С канализацией такой вариант не прокатит, заявил Горкуценко. Если перестанут работать насосы и системы отвода стоков, последствия могут оказаться куда серьезнее обычного отключения воды.Тут же он напомнил, что проблема заключается еще и в состоянии оборудования. Как рассказал Горкуценко, часть электрических систем водоканала работает с 1970-х годов. Резкие перепады напряжения выводят их из строя, а оставшимся специалистам приходится постоянно устранять неполадки.Не исключают коммунальщики и введения графиков подачи воды. Директор ассоциации "Укрводоканалэкология" Александр Шкинь предупредил, что в некоторых городах ее могут включать лишь на несколько часов в сутки. Причем жителям верхних этажей повезет меньше остальных: из-за слабого давления вода до них может попросту не доходить.На прошлой неделе украинские СМИ и вовсе заговорили о возможных вспышках холеры, дизентерии, брюшного тифа и гепатита А в Киеве. Бывший глава Госагентства восстановления Сергей Сухомлин назвал канализацию одним из самых уязвимых мест Киева. По его словам, если система отвода стоков остановится, придется прекращать подачу воды, а следом могут возникнуть проблемы с отоплением. Ведь котельным и ТЭЦ для работы тоже необходима вода. Подробнее о том, с чем рискует столкнуться украинская столица, — в публикации Холера, гепатит и брюшной тиф: киевлян напугали новым прогнозом.Притягивает внимание в заявлении Верещук не только прогноз на будущую зиму и ее забота о жителях Украины. Самым интересным по-прежнему остаются ее слова касательно переговоров. Неужели в украинском Офисе президента настолько не верят в своих дипломатов? Или уже придумали план, как бы затянуть войну на подольше, а после свалить всю ответственность на Россию? Подтверждением этих предположений стали недавние слова бывшей пресс-секретаря главы киевского режима Юлии Мендель. Всего два дня назад она дала вполне четкое объяснение, почему мир на Украине все никак не наступает. По ее мнению, Владимир Зеленский попросту не хочет отвечать за последствия своей политики. Гораздо удобнее продолжать конфликт, искать виноватых и откладывать момент, когда придется объяснять населению, к чему привели принятые решения. Мендель считает, что Зеленский категорически отказывается признавать собственные ошибки, а затягивание боевых действий позволяет ему сохранять власть. Подробнее о том, как процесс мирных переговоров движется на сегодняшний день, в ежедневном обзоре Пока США договариваются с Путиным, Зеленский ищет пополнение для армии. Хроника событий на утро 12 ноября.
https://ukraina.ru/20261012/epidemiologicheskaya-katastrofa-v-kieve-za-tri-dnya-nazvano-uslovie-1083765263.html
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новости, украина, киев, россия, ирина верещук, офис президента, владимир зеленский, юлия мендель, слуга народа, переговоры по украине 2026, новости о переговорах россии и украины, новости переговоров
Новости, Украина, Киев, Россия, Ирина Верещук, Офис президента, Владимир Зеленский, Юлия Мендель, Слуга народа, Переговоры по Украине 2026, новости о переговорах России и Украины, новости переговоров

В Офисе Зеленского призвали украинцев забыть о скором перемирии

11:27 12.11.2026
 
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
- РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Замглавы Офиса президента Ирина Верещук призывает украинцев готовиться к затяжному конфликту. На скорый мир, по ее словам, надеяться не стоит
Гражданам Украины, которых обнадежили начавшиеся в Абу-Даби переговоры о мире, Верещук посоветовала не обольщаться. Вместо этого она представила украинцам план действий на ближайшие дни: жителям страны необходимо запасаться водой, вещами первой необходимости и готовиться к продолжению боевых действий.
Чтобы не подставлять украинских дипломатов, которые "в поте лица пытаются убедить Россию пойти на мир", Верещук заявила, что мирные переговоры еще ничего не гарантируют, а Москва тем временем наращивает производство ракет и беспилотников.
"Почему мы должны говорить, что готовимся к миру? Откуда у нас это представление? Кто-то сказал по телевизору или кто-то в Америке хочет так показать? Реальность другая", — заявила Верещук.
Кроме того, она посоветовала согражданам позаботиться не только о себе, но и о соседях, которым самостоятельно подготовиться к предстоящим трудностям не под силу.
Слова о том, что зима 2026-2027 годов может стать для Украины одной из самых тяжелых за последние годы, звучали и ранее. Энергетическая инфраструктура страны серьезно повреждена, а ремонтировать ее после многочисленных ударов ВС РФ становится все сложнее. Особенно опасаются перебоев со светом и отоплением в Киеве, Днепропетровской и Сумской областях, а также в Херсоне.
Синоптики пока не обещают аномально холодной зимы, однако даже несколько дней сильных морозов способны создать серьезные проблемы. При длительном отключении отопления и температуре около минус десяти градусов в жилых домах могут замерзнуть трубы.
При этом украинцев пугает не только перспектива остаться без тепла. В Киеве уже несколько недель обсуждают, что будет, если из-за отключений электричества перестанут работать водопровод и канализация.
Еще 12 октября заместитель гендиректора "Киевводоканала" Сергей Горкуценко в интервью "Экономической правде" предупредил, что без канализации столица может столкнуться с эпидемиологической катастрофой всего за три дня.
По его словам, отсутствие воды в кранах еще можно пережить, ведь ее привезут водовозы, а жители смогут набрать запас в бутылки и канистры. С канализацией такой вариант не прокатит, заявил Горкуценко. Если перестанут работать насосы и системы отвода стоков, последствия могут оказаться куда серьезнее обычного отключения воды.
- РИА Новости, 1920, 12.10.2026
12 октября, 17:23
Эпидемиологическая катастрофа в Киеве за три дня. Названо условиеВ Киеве всерьез обсуждают, что в городе может начаться эпидемиологическая катастрофа — если остановится канализация. Об этом 12 октября в интервью "Экономической правде" заявил заместитель генерального директора "Киевводоканала" Сергей Горкуценко
Тут же он напомнил, что проблема заключается еще и в состоянии оборудования. Как рассказал Горкуценко, часть электрических систем водоканала работает с 1970-х годов. Резкие перепады напряжения выводят их из строя, а оставшимся специалистам приходится постоянно устранять неполадки.
Не исключают коммунальщики и введения графиков подачи воды. Директор ассоциации "Укрводоканалэкология" Александр Шкинь предупредил, что в некоторых городах ее могут включать лишь на несколько часов в сутки. Причем жителям верхних этажей повезет меньше остальных: из-за слабого давления вода до них может попросту не доходить.
На прошлой неделе украинские СМИ и вовсе заговорили о возможных вспышках холеры, дизентерии, брюшного тифа и гепатита А в Киеве. Бывший глава Госагентства восстановления Сергей Сухомлин назвал канализацию одним из самых уязвимых мест Киева.
По его словам, если система отвода стоков остановится, придется прекращать подачу воды, а следом могут возникнуть проблемы с отоплением. Ведь котельным и ТЭЦ для работы тоже необходима вода. Подробнее о том, с чем рискует столкнуться украинская столица, — в публикации Холера, гепатит и брюшной тиф: киевлян напугали новым прогнозом.
Притягивает внимание в заявлении Верещук не только прогноз на будущую зиму и ее забота о жителях Украины. Самым интересным по-прежнему остаются ее слова касательно переговоров. Неужели в украинском Офисе президента настолько не верят в своих дипломатов? Или уже придумали план, как бы затянуть войну на подольше, а после свалить всю ответственность на Россию?
Подтверждением этих предположений стали недавние слова бывшей пресс-секретаря главы киевского режима Юлии Мендель. Всего два дня назад она дала вполне четкое объяснение, почему мир на Украине все никак не наступает.
По ее мнению, Владимир Зеленский попросту не хочет отвечать за последствия своей политики. Гораздо удобнее продолжать конфликт, искать виноватых и откладывать момент, когда придется объяснять населению, к чему привели принятые решения. Мендель считает, что Зеленский категорически отказывается признавать собственные ошибки, а затягивание боевых действий позволяет ему сохранять власть.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
10 ноября, 09:00
Мир ему не нужен: в день переговоров Зеленского выводят на чистую воду. Хроника событий на утро 10 ноябряАбу-Даби готовится принять переговоры о мире, Киев — к энергетическому коллапсу, а Европа — к возможному конфликту с Россией. Москва тем временем предупреждает НАТО и напоминает Западу о цене санкционной войны
Подробнее о том, как процесс мирных переговоров движется на сегодняшний день, в ежедневном обзоре Пока США договариваются с Путиным, Зеленский ищет пополнение для армии. Хроника событий на утро 12 ноября.
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