Теракт в Шушарах: взорван автомобиль с российским офицером
10:01 12.11.2026 (обновлено: 11:19 12.11.2026)
© РИА Новости . Артем Пряхин / Перейти в фотобанкВ Санкт-Петербурге при взрыве автомобиля погиб военнослужащий
В Петербурге в районе Шушар взорвался автомобиль с российским военнослужащим. Об этом 12 ноября сообщают СМИ
По предварительным данным, целью атаки был офицер — он погиб на месте. Рядом с ним находился родственник: он выжил, но получил ранения. Хлопок услышали жители Шушар.
Следователи возбудили дело об убийстве военнослужащего, погибшего при взрыве машины в Пушкинском районе Петербурга, сообщили в ГСУ СК по городу.
На месте работают криминалисты и оперативники. Движение по Колпинскому шоссе перекрыто.
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