https://ukraina.ru/20261112/terakt-v-shusharakh-vzorvan-avtomobil-s-rossiyskim-ofitserom--1084442365.html

Теракт в Шушарах: взорван автомобиль с российским офицером

Теракт в Шушарах: взорван автомобиль с российским офицером - 12.11.2026 Украина.ру

Теракт в Шушарах: взорван автомобиль с российским офицером

В Петербурге в районе Шушар взорвался автомобиль с российским военнослужащим. Об этом 12 ноября сообщают СМИ

2026-11-12T10:01

2026-11-12T10:01

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По предварительным данным, целью атаки был офицер — он погиб на месте. Рядом с ним находился родственник: он выжил, но получил ранения. Хлопок услышали жители Шушар. Следователи возбудили дело об убийстве военнослужащего, погибшего при взрыве машины в Пушкинском районе Петербурга, сообщили в ГСУ СК по городу. На месте работают криминалисты и оперативники. Движение по Колпинскому шоссе перекрыто.О террористической деятельности спецслужб Украины против мирного населения – в материале в Краснодаре задержали агента СБУ по подозрению в подготовке теракта против военнослужащего ВС РФ

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