Теракт в Шушарах: взорван автомобиль с российским офицером - 12.11.2026 Украина.ру
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Теракт в Шушарах: взорван автомобиль с российским офицером
Теракт в Шушарах: взорван автомобиль с российским офицером - 12.11.2026 Украина.ру
Теракт в Шушарах: взорван автомобиль с российским офицером
В Петербурге в районе Шушар взорвался автомобиль с российским военнослужащим. Об этом 12 ноября сообщают СМИ
2026-11-12T10:01
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По предварительным данным, целью атаки был офицер — он погиб на месте. Рядом с ним находился родственник: он выжил, но получил ранения. Хлопок услышали жители Шушар. Следователи возбудили дело об убийстве военнослужащего, погибшего при взрыве машины в Пушкинском районе Петербурга, сообщили в ГСУ СК по городу. На месте работают криминалисты и оперативники. Движение по Колпинскому шоссе перекрыто.О террористической деятельности спецслужб Украины против мирного населения – в материале в Краснодаре задержали агента СБУ по подозрению в подготовке теракта против военнослужащего ВС РФ
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новости, санкт-петербург, краснодар, украина, ск рф, сбу
Новости, Санкт-Петербург, Краснодар, Украина, СК РФ, СБУ

Теракт в Шушарах: взорван автомобиль с российским офицером

10:01 12.11.2026 (обновлено: 11:19 12.11.2026)
 
© РИА Новости . Артем Пряхин / Перейти в фотобанкВ Санкт-Петербурге при взрыве автомобиля погиб военнослужащий
В Санкт-Петербурге при взрыве автомобиля погиб военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© РИА Новости . Артем Пряхин
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В Петербурге в районе Шушар взорвался автомобиль с российским военнослужащим. Об этом 12 ноября сообщают СМИ
По предварительным данным, целью атаки был офицер — он погиб на месте. Рядом с ним находился родственник: он выжил, но получил ранения. Хлопок услышали жители Шушар.
Следователи возбудили дело об убийстве военнослужащего, погибшего при взрыве машины в Пушкинском районе Петербурга, сообщили в ГСУ СК по городу.
На месте работают криминалисты и оперативники. Движение по Колпинскому шоссе перекрыто.
О террористической деятельности спецслужб Украины против мирного населения – в материале в Краснодаре задержали агента СБУ по подозрению в подготовке теракта против военнослужащего ВС РФ
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