ФСБ обезвредила украинскую агентуру в Донецке, Майкопе и Омске - 12.11.2026 Украина.ру
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ФСБ обезвредила украинскую агентуру в Донецке, Майкопе и Омске
ФСБ обезвредила украинскую агентуру в Донецке, Майкопе и Омске - 12.11.2026 Украина.ру
ФСБ обезвредила украинскую агентуру в Донецке, Майкопе и Омске
Федеральная служба безопасности пресекла диверсионно-террористическую деятельность четырёх агентов украинских спецслужб, действовавших в Донецкой Народной Республике, Адыгее и Омской области. Об этом 12 ноября сообщили в Центре общественных связей ФСБ России
2026-11-12T11:46
2026-11-12T11:46
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По данным ведомства, среди задержанных — трое граждан РФ и один иностранный подданный. По заданию украинских кураторов они собирали сведения об участниках специальной военной операции, а также об объектах оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов. Полученную информацию планировалось использовать для подготовки диверсий и терактов.Кроме того, фигуранты распространяли в интернете публикации с призывами к совершению преступлений террористической направленности. Связь с кураторами они поддерживали через Telegram, а за выполнение заданий им обещали крупные денежные выплаты и переправку в страны Евросоюза.При задержании одного из подозреваемых в Донецке сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство и ручную гранату. Все четверо заключены под стражу.Накануне в Калининградской области была пресечена деятельность сети польских спецслужб: задержаны два агента, ещё семи гражданам Польши и трём россиянам объявлены предостережения.
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Новости, Донецк, Telegram, ФСБ, Россия, ЕС, Донецкая Народная Республика

ФСБ обезвредила украинскую агентуру в Донецке, Майкопе и Омске

11:46 12.11.2026
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Федеральная служба безопасности пресекла диверсионно-террористическую деятельность четырёх агентов украинских спецслужб, действовавших в Донецкой Народной Республике, Адыгее и Омской области. Об этом 12 ноября сообщили в Центре общественных связей ФСБ России
По данным ведомства, среди задержанных — трое граждан РФ и один иностранный подданный. По заданию украинских кураторов они собирали сведения об участниках специальной военной операции, а также об объектах оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов. Полученную информацию планировалось использовать для подготовки диверсий и терактов.
Кроме того, фигуранты распространяли в интернете публикации с призывами к совершению преступлений террористической направленности. Связь с кураторами они поддерживали через Telegram, а за выполнение заданий им обещали крупные денежные выплаты и переправку в страны Евросоюза.
При задержании одного из подозреваемых в Донецке сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство и ручную гранату. Все четверо заключены под стражу.
Накануне в Калининградской области была пресечена деятельность сети польских спецслужб: задержаны два агента, ещё семи гражданам Польши и трём россиянам объявлены предостережения.
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