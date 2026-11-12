https://ukraina.ru/20261112/fsb-obezvredila-ukrainskuyu-agenturu-v-donetske-maykope-i-omske-1084445111.html

ФСБ обезвредила украинскую агентуру в Донецке, Майкопе и Омске

ФСБ обезвредила украинскую агентуру в Донецке, Майкопе и Омске - 12.11.2026 Украина.ру

ФСБ обезвредила украинскую агентуру в Донецке, Майкопе и Омске

Федеральная служба безопасности пресекла диверсионно-террористическую деятельность четырёх агентов украинских спецслужб, действовавших в Донецкой Народной Республике, Адыгее и Омской области. Об этом 12 ноября сообщили в Центре общественных связей ФСБ России

2026-11-12T11:46

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2026-11-12T11:46

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По данным ведомства, среди задержанных — трое граждан РФ и один иностранный подданный. По заданию украинских кураторов они собирали сведения об участниках специальной военной операции, а также об объектах оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов. Полученную информацию планировалось использовать для подготовки диверсий и терактов.Кроме того, фигуранты распространяли в интернете публикации с призывами к совершению преступлений террористической направленности. Связь с кураторами они поддерживали через Telegram, а за выполнение заданий им обещали крупные денежные выплаты и переправку в страны Евросоюза.При задержании одного из подозреваемых в Донецке сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство и ручную гранату. Все четверо заключены под стражу.Накануне в Калининградской области была пресечена деятельность сети польских спецслужб: задержаны два агента, ещё семи гражданам Польши и трём россиянам объявлены предостережения.

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новости, донецк, telegram, фсб, россия, ес, донецкая народная республика