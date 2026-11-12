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Поиск прочного мира и сложности Европы: Ушаков прокомментировал визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Поиск прочного мира и сложности Европы: Ушаков прокомментировал визит Уиткоффа и Кушнера в Москву - 12.11.2026 Украина.ру

Поиск прочного мира и сложности Европы: Ушаков прокомментировал визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

На предстоящих переговорах президента России Владимира Путина со спецпосланниками американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером стороны рассмотрят пути мирного урегулирования украинского кризиса, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, передает РИА Новости

2026-11-12T11:54

2026-11-12T11:54

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Комментируя свои ожидания от грядущей беседы, представитель Кремля ответил сдержанно, ограничившись словом "посмотрим". При этом он пояснил, что на встрече планируется обсудить весь комплекс вопросов, способных привести к прочному миру вокруг Украины.Американские переговорщики прилетели в российскую столицу в четверг утром сразу после завершения трехсторонних консультаций в Абу-Даби с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева. В аэропорту гостей встретил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Позднее к Уиткоффу, Кушнеру и Дмитриеву, разместившимся в одной из гостиниц в центре Москвы, присоединился и сам Юрий Ушаков — он заехал в отель в 10:40 по московскому времени и покинул его в 11:32.Кроме того, помощник президента РФ затронул тему возможного участия европейских стран в переговорном процессе. Отвечая на просьбу оценить слова президента США Дональда Трампа о трудностях с назначением единого представителя от Европы, Ушаков согласился, что сделать такой выбор европейцам действительно непросто и на сегодняшний день они так и не смогли определиться с кандидатурой. Подробнее о переговорах - в материале О чём договорились в Абу-Даби, грядущий визит Кушнера и Уиткоффа. Итоги 11 ноября на сайте Украина.ру.

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новости, россия, москва, кремль, стив уиткофф, джаред кушнер, юрий ушаков, украина.ру