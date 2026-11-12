https://ukraina.ru/20261112/poisk-prochnogo-mira-i-slozhnosti-evropy-ushakov-prokommentiroval-vizit-uitkoffa-i-kushnera-v-moskvu-1084445580.html
Поиск прочного мира и сложности Европы: Ушаков прокомментировал визит Уиткоффа и Кушнера в Москву
Поиск прочного мира и сложности Европы: Ушаков прокомментировал визит Уиткоффа и Кушнера в Москву - 12.11.2026 Украина.ру
Поиск прочного мира и сложности Европы: Ушаков прокомментировал визит Уиткоффа и Кушнера в Москву
На предстоящих переговорах президента России Владимира Путина со спецпосланниками американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером стороны рассмотрят пути мирного урегулирования украинского кризиса, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, передает РИА Новости
2026-11-12T11:54
2026-11-12T11:54
2026-11-12T11:55
новости
россия
москва
кремль
стив уиткофф
джаред кушнер
юрий ушаков
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/0e/1083170465_0:76:2747:1621_1920x0_80_0_0_d3e18ef2a0eff1468541c477c37fe58c.jpg
Комментируя свои ожидания от грядущей беседы, представитель Кремля ответил сдержанно, ограничившись словом "посмотрим". При этом он пояснил, что на встрече планируется обсудить весь комплекс вопросов, способных привести к прочному миру вокруг Украины.Американские переговорщики прилетели в российскую столицу в четверг утром сразу после завершения трехсторонних консультаций в Абу-Даби с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева. В аэропорту гостей встретил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Позднее к Уиткоффу, Кушнеру и Дмитриеву, разместившимся в одной из гостиниц в центре Москвы, присоединился и сам Юрий Ушаков — он заехал в отель в 10:40 по московскому времени и покинул его в 11:32.Кроме того, помощник президента РФ затронул тему возможного участия европейских стран в переговорном процессе. Отвечая на просьбу оценить слова президента США Дональда Трампа о трудностях с назначением единого представителя от Европы, Ушаков согласился, что сделать такой выбор европейцам действительно непросто и на сегодняшний день они так и не смогли определиться с кандидатурой. Подробнее о переговорах - в материале О чём договорились в Абу-Даби, грядущий визит Кушнера и Уиткоффа. Итоги 11 ноября на сайте Украина.ру.
россия
москва
кремль
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/0e/1083170465_0:0:2532:1899_1920x0_80_0_0_6fc59227301f53221b9c99ec9131b0cd.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, москва, кремль, стив уиткофф, джаред кушнер, юрий ушаков, украина.ру
Новости, Россия, Москва, Кремль, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Юрий Ушаков, Украина.ру
Поиск прочного мира и сложности Европы: Ушаков прокомментировал визит Уиткоффа и Кушнера в Москву
11:54 12.11.2026 (обновлено: 11:55 12.11.2026)
На предстоящих переговорах президента России Владимира Путина со спецпосланниками американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером стороны рассмотрят пути мирного урегулирования украинского кризиса, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, передает РИА Новости
Комментируя свои ожидания от грядущей беседы, представитель Кремля ответил сдержанно, ограничившись словом "посмотрим".
При этом он пояснил, что на встрече планируется обсудить весь комплекс вопросов, способных привести к прочному миру вокруг Украины.
Американские переговорщики прилетели в российскую столицу в четверг утром сразу после завершения трехсторонних консультаций в Абу-Даби с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева. В аэропорту гостей встретил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Позднее к Уиткоффу, Кушнеру и Дмитриеву, разместившимся в одной из гостиниц в центре Москвы, присоединился и сам Юрий Ушаков — он заехал в отель в 10:40 по московскому времени и покинул его в 11:32.
Кроме того, помощник президента РФ затронул тему возможного участия европейских стран в переговорном процессе. Отвечая на просьбу оценить слова президента США Дональда Трампа о трудностях с назначением единого представителя от Европы, Ушаков согласился, что сделать такой выбор европейцам действительно непросто и на сегодняшний день они так и не смогли определиться с кандидатурой.
"Смотря с кем они будут еще переговариваться", — резюмировал он.