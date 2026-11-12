Пропала Зеленская: украинцы не могут найти первую леди - 12.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261112/propala-zelenskaya-ukraintsy-ne-mogut-nayti-pervuyu-ledi-1084442494.html
Пропала Зеленская: украинцы не могут найти первую леди
Пропала Зеленская: украинцы не могут найти первую леди - 12.11.2026 Украина.ру
Пропала Зеленская: украинцы не могут найти первую леди
Украинцы обратили внимание на отсутствие Елены Зеленской на церемонии награждения украинских деятелей культуры
2026-11-12T10:24
2026-11-12T10:24
новости
украина
испания
запад
владимир зеленский
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/0b/17/1059150382_0:0:480:270_1920x0_80_0_0_ea3b71577d1b8e766c61ec5417c7f265.jpg
Первая леди Украины Елена Зеленская не присутствовала 9 ноября на церемонии награждения украинских деятелей культуры по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства. На это обратила внимание, в том числе, и администратор фан-аккаунта Зеленской в соцсетях."Пока наша красавица немного исчезла с радаров, пора пересмотреть архив. Ровно три года назад, в этот день", — написала администратор, приложив к записи фото Зеленской трёхлетней давности.В этом же году награды деятелям культуры вручал Владимир Зеленский вместе с вице-премьер-министром по вопросам гуманитарной политики Татьяной Бережной. Официальные комментарии по поводу отсутствия Зеленской не публиковались, хотя на подобных церемониях Зеленского обычно сопровождает его жена.Тем временем на Западе обратили внимание на то, что и сам Зеленский избегает появляться на Украине. Так, норвежское издание Steigan 8 ноября писало, что к тому времени Зеленский уже больше недели находился за пределами Украины. Так, он посетил Испанию, где провел встречи с премьер-министром Педро Санчесом и королём Филиппом VI."Он находится в Испании, где встречается с премьер-министром Педро Санчесом и королём Филиппом. Он отсутствует на Украине уже больше недели и никогда не объявляет маршруты своих поездок заранее. Складывается впечатление, что он судорожно ищет, куда бы ещё заехать, лишь бы не возвращаться домой", — говорилось в статье.Подобное поведение Зеленского не объясняли. Автор публикации лишь указал, что Зеленский не заинтересован в скорейшем окончании конфликта. Его поездки связали с тем, что он добивается новых финансовых поступлений от западных стран и ужесточения санкций против России.Некоторые комментаторы предположили, что Зеленский опасается "дворцового переворота".Примечательно, что после 9 ноября Зеленский снова уехал с Украины: он поехал в Данию, затем — в Ирландию, где состоится его встреча со спецпосланниками президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
украина
испания
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/0b/17/1059150382_60:0:420:270_1920x0_80_0_0_75af87cd763d15ecb039126f74d62ccb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, испания, запад, владимир зеленский, дональд трамп
Новости, Украина, Испания, Запад, Владимир Зеленский, Дональд Трамп

Пропала Зеленская: украинцы не могут найти первую леди

10:24 12.11.2026
 
© Фото
- РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Украинцы обратили внимание на отсутствие Елены Зеленской на церемонии награждения украинских деятелей культуры
Первая леди Украины Елена Зеленская не присутствовала 9 ноября на церемонии награждения украинских деятелей культуры по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства. На это обратила внимание, в том числе, и администратор фан-аккаунта Зеленской в соцсетях.
"Пока наша красавица немного исчезла с радаров, пора пересмотреть архив. Ровно три года назад, в этот день", — написала администратор, приложив к записи фото Зеленской трёхлетней давности.
В этом же году награды деятелям культуры вручал Владимир Зеленский вместе с вице-премьер-министром по вопросам гуманитарной политики Татьяной Бережной. Официальные комментарии по поводу отсутствия Зеленской не публиковались, хотя на подобных церемониях Зеленского обычно сопровождает его жена.
Тем временем на Западе обратили внимание на то, что и сам Зеленский избегает появляться на Украине. Так, норвежское издание Steigan 8 ноября писало, что к тому времени Зеленский уже больше недели находился за пределами Украины. Так, он посетил Испанию, где провел встречи с премьер-министром Педро Санчесом и королём Филиппом VI.
"Он находится в Испании, где встречается с премьер-министром Педро Санчесом и королём Филиппом. Он отсутствует на Украине уже больше недели и никогда не объявляет маршруты своих поездок заранее. Складывается впечатление, что он судорожно ищет, куда бы ещё заехать, лишь бы не возвращаться домой", — говорилось в статье.
Подобное поведение Зеленского не объясняли. Автор публикации лишь указал, что Зеленский не заинтересован в скорейшем окончании конфликта. Его поездки связали с тем, что он добивается новых финансовых поступлений от западных стран и ужесточения санкций против России.
Некоторые комментаторы предположили, что Зеленский опасается "дворцового переворота".
Примечательно, что после 9 ноября Зеленский снова уехал с Украины: он поехал в Данию, затем — в Ирландию, где состоится его встреча со спецпосланниками президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаИспанияЗападВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
11:27В Офисе Зеленского призвали украинцев забыть о скором перемирии
11:02"Решение за Путиным": президент Финляндии анонсировал возможные скорые переговоры с Россией
10:47Киев вымирает: жители левого берега бегут из столицы
10:29Итоги переговоров в Абу-Даби и сигналы Евросоюза Зеленскому
10:24Пропала Зеленская: украинцы не могут найти первую леди
10:21Европейские лидеры ждут ухода Макрона, чтобы закрыть его антироссийский форум — Politico
10:01Теракт в Шушарах: взорван автомобиль с российским офицером
09:42"Всё равно на русских скинут": белорусам платят за прославление УПА*
09:39Дроны, энергетика и морской груз: Минобороны перечислило цели ночной атаки ВС РФ
09:31Дряхлая Европа, эпатажный Зеленский, фокус на безопасности: как прошли переговоры в ОАЭ
09:01Нацгвардия Украины наладила поставки боеприпасов криминалу Сумской области
09:00Пока США договариваются с Путиным, Зеленский ищет пополнение для армии. Хроника событий на утро 12 ноября
08:57Уиткоффу приглянулась куртка сборной России
08:31С особым цинизмом: Европа придумала, как выкачать последние мозги с Украины
08:24Бывший премьер Словакии заявил о вреде от действий Киева и назвал Россию союзником
08:18ВС РФ поразили сухогруз, направлявшийся в порты Одесской области
08:00Конкурент Розенберга и палач Украины. 40 лет со дня смерти Эриха Коха
07:56"У тебя страна горит, а ты шутить вздумал": Соскин разнес "КВН" Зеленского о Трампе
07:55Кортеж для встречи Уиткоффа и Кушнера прибыл в аэропорт "Внуково"
07:29Американский борт пересек границу РФ в день визита спецпосланников США
Лента новостейМолния