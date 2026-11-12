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Пропала Зеленская: украинцы не могут найти первую леди

Пропала Зеленская: украинцы не могут найти первую леди - 12.11.2026 Украина.ру

Пропала Зеленская: украинцы не могут найти первую леди

Украинцы обратили внимание на отсутствие Елены Зеленской на церемонии награждения украинских деятелей культуры

2026-11-12T10:24

2026-11-12T10:24

2026-11-12T10:24

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Первая леди Украины Елена Зеленская не присутствовала 9 ноября на церемонии награждения украинских деятелей культуры по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства. На это обратила внимание, в том числе, и администратор фан-аккаунта Зеленской в соцсетях."Пока наша красавица немного исчезла с радаров, пора пересмотреть архив. Ровно три года назад, в этот день", — написала администратор, приложив к записи фото Зеленской трёхлетней давности.В этом же году награды деятелям культуры вручал Владимир Зеленский вместе с вице-премьер-министром по вопросам гуманитарной политики Татьяной Бережной. Официальные комментарии по поводу отсутствия Зеленской не публиковались, хотя на подобных церемониях Зеленского обычно сопровождает его жена.Тем временем на Западе обратили внимание на то, что и сам Зеленский избегает появляться на Украине. Так, норвежское издание Steigan 8 ноября писало, что к тому времени Зеленский уже больше недели находился за пределами Украины. Так, он посетил Испанию, где провел встречи с премьер-министром Педро Санчесом и королём Филиппом VI."Он находится в Испании, где встречается с премьер-министром Педро Санчесом и королём Филиппом. Он отсутствует на Украине уже больше недели и никогда не объявляет маршруты своих поездок заранее. Складывается впечатление, что он судорожно ищет, куда бы ещё заехать, лишь бы не возвращаться домой", — говорилось в статье.Подобное поведение Зеленского не объясняли. Автор публикации лишь указал, что Зеленский не заинтересован в скорейшем окончании конфликта. Его поездки связали с тем, что он добивается новых финансовых поступлений от западных стран и ужесточения санкций против России.Некоторые комментаторы предположили, что Зеленский опасается "дворцового переворота".Примечательно, что после 9 ноября Зеленский снова уехал с Украины: он поехал в Данию, затем — в Ирландию, где состоится его встреча со спецпосланниками президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, испания, запад, владимир зеленский, дональд трамп