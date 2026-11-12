https://ukraina.ru/20261112/byvshiy-premer-slovakii-zayavil-o-vrede-ot-deystviy-kieva-i-nazval-rossiyu-soyuznikom-1084440632.html

Бывший премьер Словакии заявил о вреде от действий Киева и назвал Россию союзником

Бывший премьер Словакии заявил о вреде от действий Киева и назвал Россию союзником - 12.11.2026 Украина.ру

Бывший премьер Словакии заявил о вреде от действий Киева и назвал Россию союзником

Помощь Украине оборачивается для Братиславы тяжелым экономическим бременем, а действия киевских властей вредят стране из-за блокировки российских энергоресурсов, заявил бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский, передает РИА Новости

2026-11-12T08:24

2026-11-12T08:24

2026-11-12T08:24

новости

словакия

киев

россия

роберт фицо

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/09/11/1068773206_0:79:600:416_1920x0_80_0_0_2da1a83ff6083ce3e3a2e17c2a0c9c4a.jpg

По словам политика, любая поддержка Киева ложится тяжелым грузом на экономику страны. При этом украинское руководство само наносит Словакии ущерб, перекрыв поставки топлива из России по газопроводу и нефтепроводу "Дружба". Кроме того, Чарногурский подчеркнул, что Москва не представляет для словаков экзистенциальной угрозы — напротив, Россия является стратегическим союзником.Ранее Высшее контрольное управление Словакии подсчитало, что с момента начала украинского конфликта страна передала Киеву военные материалы на сумму почти 700 миллионов евро. Ситуация изменилась осенью 2023 года: после прихода к власти кабинета министров во главе с Робертом Фицо поставки вооружений из государственных запасов были полностью остановлены.Отношения между странами осложнились и в энергетической сфере. В конце января украинская сторона прекратила прокачку российской нефти по магистрали "Дружба" в направлении Словакии и Венгрии, объяснив это повреждениями трубы. В Братиславе тогда сочли, что инфраструктура исправна, а остановка транзита носит исключительно политический характер. Возобновить перекачку нефти по этому маршруту удалось только в апреле.Схожая ситуация сложилась и с газовыми поставками. Долгое время Словакия получала топливо из России через украинскую газотранспортную систему, но 1 января 2025 года Киев прекратил этот транзит. Частично вернуть объемы российского газа республика смогла лишь с 1 февраля 2025 года, перенаправив поставки через "Турецкий поток".Подробнее - в материале Словакия намерена сохранить поставки российского газа и ядерного топлива на сайте Украина.ру.

словакия

киев

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, словакия, киев, россия, роберт фицо, украина.ру