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Бывший премьер Словакии заявил о вреде от действий Киева и назвал Россию союзником
Бывший премьер Словакии заявил о вреде от действий Киева и назвал Россию союзником - 12.11.2026 Украина.ру
Бывший премьер Словакии заявил о вреде от действий Киева и назвал Россию союзником
Помощь Украине оборачивается для Братиславы тяжелым экономическим бременем, а действия киевских властей вредят стране из-за блокировки российских энергоресурсов, заявил бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский, передает РИА Новости
2026-11-12T08:24
2026-11-12T08:24
2026-11-12T08:24
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По словам политика, любая поддержка Киева ложится тяжелым грузом на экономику страны. При этом украинское руководство само наносит Словакии ущерб, перекрыв поставки топлива из России по газопроводу и нефтепроводу "Дружба". Кроме того, Чарногурский подчеркнул, что Москва не представляет для словаков экзистенциальной угрозы — напротив, Россия является стратегическим союзником.Ранее Высшее контрольное управление Словакии подсчитало, что с момента начала украинского конфликта страна передала Киеву военные материалы на сумму почти 700 миллионов евро. Ситуация изменилась осенью 2023 года: после прихода к власти кабинета министров во главе с Робертом Фицо поставки вооружений из государственных запасов были полностью остановлены.Отношения между странами осложнились и в энергетической сфере. В конце января украинская сторона прекратила прокачку российской нефти по магистрали "Дружба" в направлении Словакии и Венгрии, объяснив это повреждениями трубы. В Братиславе тогда сочли, что инфраструктура исправна, а остановка транзита носит исключительно политический характер. Возобновить перекачку нефти по этому маршруту удалось только в апреле.Схожая ситуация сложилась и с газовыми поставками. Долгое время Словакия получала топливо из России через украинскую газотранспортную систему, но 1 января 2025 года Киев прекратил этот транзит. Частично вернуть объемы российского газа республика смогла лишь с 1 февраля 2025 года, перенаправив поставки через "Турецкий поток".Подробнее - в материале Словакия намерена сохранить поставки российского газа и ядерного топлива на сайте Украина.ру.
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новости, словакия, киев, россия, роберт фицо, украина.ру
Новости, Словакия, Киев, Россия, Роберт Фицо, Украина.ру
Бывший премьер Словакии заявил о вреде от действий Киева и назвал Россию союзником
Помощь Украине оборачивается для Братиславы тяжелым экономическим бременем, а действия киевских властей вредят стране из-за блокировки российских энергоресурсов, заявил бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский, передает РИА Новости
По словам политика, любая поддержка Киева ложится тяжелым грузом на экономику страны. При этом украинское руководство само наносит Словакии ущерб, перекрыв поставки топлива из России по газопроводу и нефтепроводу "Дружба".
Кроме того, Чарногурский подчеркнул, что Москва не представляет для словаков экзистенциальной угрозы — напротив, Россия является стратегическим союзником.
Ранее Высшее контрольное управление Словакии подсчитало, что с момента начала украинского конфликта страна передала Киеву военные материалы на сумму почти 700 миллионов евро. Ситуация изменилась осенью 2023 года: после прихода к власти кабинета министров во главе с Робертом Фицо поставки вооружений из государственных запасов были полностью остановлены.
Отношения между странами осложнились и в энергетической сфере. В конце января украинская сторона прекратила прокачку российской нефти по магистрали "Дружба" в направлении Словакии и Венгрии, объяснив это повреждениями трубы. В Братиславе тогда сочли, что инфраструктура исправна, а остановка транзита носит исключительно политический характер. Возобновить перекачку нефти по этому маршруту удалось только в апреле.
Схожая ситуация сложилась и с газовыми поставками. Долгое время Словакия получала топливо из России через украинскую газотранспортную систему, но 1 января 2025 года Киев прекратил этот транзит. Частично вернуть объемы российского газа республика смогла лишь с 1 февраля 2025 года, перенаправив поставки через "Турецкий поток".