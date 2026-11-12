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Уиткоффу приглянулась куртка сборной России

Уиткоффу приглянулась куртка сборной России - 12.11.2026 Украина.ру

Уиткоффу приглянулась куртка сборной России

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по прилете в российскую столицу обратил внимание на куртку сборной России, в которой его встречал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Видеозапись утренней встречи в аэропорту Внуково опубликовал в соцсети X сам российский спецпредставитель

2026-11-12T08:57

2026-11-12T08:57

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На кадрах видно, как спустившийся с трапа Уиткофф с улыбкой разглядывает белую куртку Дмитриева с красным традиционным орнаментом и задает о ней вопросы. Вместе с ним в Москву прилетел зять американского лидера Джаред Кушнер. Несмотря на московский снегопад, гости из США оказались одеты совсем не по погоде: на Уиткоффе было легкое осеннее пальто, а Кушнер вышел из самолета без верхней одежды, в одной кофте.После встречи во Внуково кортеж делегации направился в центр города.Визит американских переговорщиков в Россию состоялся сразу после завершения двухдневных консультаций в Абу-Даби с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева. Накануне Кушнер анонсировал поездку в Москву для обсуждения итогов этих встреч и презентации наработок, которые США предварительно согласовали с Украиной и европейскими странами. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнял, что беседа главы российского государства с Уиткоффом и Кушнером запланирована на первую половину дня в четверг.Подробнее - в материале О чём договорились в Абу-Даби, грядущий визит Кушнера и Уиткоффа. Итоги 11 ноября на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сша, москва, стив уиткофф, джаред кушнер, кирилл дмитриев, внуково, украина.ру