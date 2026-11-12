Уиткоффу приглянулась куртка сборной России - 12.11.2026 Украина.ру
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Уиткоффу приглянулась куртка сборной России
Уиткоффу приглянулась куртка сборной России - 12.11.2026 Украина.ру
Уиткоффу приглянулась куртка сборной России
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по прилете в российскую столицу обратил внимание на куртку сборной России, в которой его встречал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Видеозапись утренней встречи в аэропорту Внуково опубликовал в соцсети X сам российский спецпредставитель
2026-11-12T08:57
2026-11-12T09:38
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На кадрах видно, как спустившийся с трапа Уиткофф с улыбкой разглядывает белую куртку Дмитриева с красным традиционным орнаментом и задает о ней вопросы. Вместе с ним в Москву прилетел зять американского лидера Джаред Кушнер. Несмотря на московский снегопад, гости из США оказались одеты совсем не по погоде: на Уиткоффе было легкое осеннее пальто, а Кушнер вышел из самолета без верхней одежды, в одной кофте.После встречи во Внуково кортеж делегации направился в центр города.Визит американских переговорщиков в Россию состоялся сразу после завершения двухдневных консультаций в Абу-Даби с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева. Накануне Кушнер анонсировал поездку в Москву для обсуждения итогов этих встреч и презентации наработок, которые США предварительно согласовали с Украиной и европейскими странами. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнял, что беседа главы российского государства с Уиткоффом и Кушнером запланирована на первую половину дня в четверг.Подробнее - в материале О чём договорились в Абу-Даби, грядущий визит Кушнера и Уиткоффа. Итоги 11 ноября на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, сша, москва, стив уиткофф, джаред кушнер, кирилл дмитриев, внуково, украина.ру
Новости, Россия, США, Москва, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Кирилл Дмитриев, Внуково, Украина.ру

Уиткоффу приглянулась куртка сборной России

08:57 12.11.2026 (обновлено: 09:38 12.11.2026)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВизит делегации США в Москву
Визит делегации США в Москву - РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© РИА Новости . РИА Новости
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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по прилете в российскую столицу обратил внимание на куртку сборной России, в которой его встречал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Видеозапись утренней встречи в аэропорту Внуково опубликовал в соцсети X сам российский спецпредставитель
На кадрах видно, как спустившийся с трапа Уиткофф с улыбкой разглядывает белую куртку Дмитриева с красным традиционным орнаментом и задает о ней вопросы.
Вместе с ним в Москву прилетел зять американского лидера Джаред Кушнер. Несмотря на московский снегопад, гости из США оказались одеты совсем не по погоде: на Уиткоффе было легкое осеннее пальто, а Кушнер вышел из самолета без верхней одежды, в одной кофте.
После встречи во Внуково кортеж делегации направился в центр города.
Визит американских переговорщиков в Россию состоялся сразу после завершения двухдневных консультаций в Абу-Даби с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева.
Накануне Кушнер анонсировал поездку в Москву для обсуждения итогов этих встреч и презентации наработок, которые США предварительно согласовали с Украиной и европейскими странами. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнял, что беседа главы российского государства с Уиткоффом и Кушнером запланирована на первую половину дня в четверг.
Подробнее - в материале О чём договорились в Абу-Даби, грядущий визит Кушнера и Уиткоффа. Итоги 11 ноября на сайте Украина.ру.
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