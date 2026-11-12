https://ukraina.ru/20261112/vs-ravno-na-russkikh-skinut-belorusam-platyat-za-proslavlenie-upa-1084437424.html

"Всё равно на русских скинут": белорусам платят за прославление УПА*

"Всё равно на русских скинут": белорусам платят за прославление УПА* - 12.11.2026 Украина.ру

"Всё равно на русских скинут": белорусам платят за прославление УПА*

В эмигрантских белорусских телеграм-чатах в Польше появились задания по прославлению украинских националистов

2026-11-12T09:42

2026-11-12T09:42

2026-11-12T09:42

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Белорусское оппозиционное СМИ MOST сообщило о потенциально опасных заданиях для белорусских эмигрантов в Польше. Так, в эмигрантском телеграм-чате Белостока появилось объявление о подработке в Познани. За один выход на задание обещали 500 долларов. Кроме того, гарантировали оплату дороги и "безопасные условия". Журналист медиа откликнулся на задание."Работа чёрная, говорю сразу. Нужно баллончиком на памятнике набить слово. За $500", — написал работодатель.Позднее он уточнил: на памятниках нужно написать "Слава УПА". При этом заказчик прислал фото двух памятников — Адаму Мицкевичу и Познанскому июню 1956 года — первому крупному массовому антиправительственному выступлению в коммунистической Польше. Оба памятника находится рядом, на площади Адама Мицкевича в Познани.Также заказчик захотел разместить на памятнике QR-код, который нужно было бы самому распечатать и наклеить. Код обещали прислать отдельно. Куда он будет вести, заказчик не объяснил. На прямой вопрос журналиста издания MOST, законна ли эта деятельность, работодатель ответил отрицательно."Нет, но если скрыть лицо и быстро все сделать, то не найдут", — подчеркнул заказчик.При этом он посоветовал выполнять задание после наступления темноты, заверив колеблющегося "соискателя", что "никого не ловили после этого". Потом заказчик и вовсе стал уверять, что на памятниках нет камер.Более того, он решил успокоить потенциального работника, тем, что в надписи обвинят Россию."Один *** на русскую провокацию скинут. Там же сейчас на границе с Калининградом ****** творится, под шумок делаем", — указал он.Он также заявил, что если соискатель хорошо справится, "есть выезды в другие города с оплатой жилья"Как сообщило издание, работодатель общался с журналистом через телеграм-аккаунт Fast Work PL, который на момент публикации в MOSTуже был удален. К аккаунту был привязан номер с префиксом +888."Такие анонимные номера можно приобрести на платформе Fragment и использовать для регистрации в Telegram без сим-карты. Они не привязаны к конкретной стране или мобильному оператору. Поэтому установить местонахождение человека по номеру невозможно", — указывалось в публикации.Ранее, в июле 2026 года, прокуратура Польши направила в суд дело гражданина Украины Ильи К., которого обвинили в 47 преступлениях, среди которых было и нанесение надписей, прославляющих украинских националистов, на памятники и здания в разных городах Польши. Задания мужчина получал через мессенджер от неизвестного человека, а за выполнение получал деньги, в том числе в криптовалюте. Следствие посчитало, что целью этих действий было разжигание вражды между поляками и украинцами.Однако, как свидетельствует переписка журналиста MOST с заказчиком, на деле расчёт ещё тоньше: обвинить во всём "российский след", подставив при этом в т.ч. и граждан третьих государств, например, Белоруссии, а после этого заявить о "гибридной войне" РФ против Польши. В сентябре президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Россия якобы ведёт "масштабную гибридную войну, включающую диверсии, кибератаки и дестабилизирующие операции", и призвал дать на эти действия "решительный, последовательный и совместный ответ".*Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ

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новости, польша, россия, калининград, кароль навроцкий, telegram