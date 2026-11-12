https://ukraina.ru/20261112/u-nikh-uzhe-vykhoda-net-ramm-o-katastrofe-vivaldi-i-istoschenii-rezervov-vsu-1084425900.html

"У них уже выхода нет": Рамм о катастрофе "Вивальди" и истощении резервов ВСУ

"У них уже выхода нет": Рамм о катастрофе "Вивальди" и истощении резервов ВСУ - 12.11.2026 Украина.ру

"У них уже выхода нет": Рамм о катастрофе "Вивальди" и истощении резервов ВСУ

Операция "Вивальди" стала для ВСУ тактическим успехом, но он обернулся для Киева оперативной катастрофой, рассказал в интервью изданию Украина.ру выпускник Военного университета Минобороны РФ, гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм

2026-11-12T05:40

2026-11-12T05:40

2026-11-12T05:40

доброполье

киев

красный лиман

михаил драпатый

андрей билецкий

александр сырский

вооруженные силы украины

украина.ру

"азов"

сво

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В разговоре с военным аналитиком журналист напомнил о недавних успехах ВСУ, когда операция "Вивальди" не позволила российским войскам занять Красный Лиман, а рывок от Доброполья в подбрюшье Харьковской области так и не состоялся."Вивальди" — это оперативно-тактический успех ВСУ. Но с оперативной точки зрения – это катастрофа", — ответил Алексей Рамм.По его словам, главная проблема киевского режима — полное отсутствие резервов, и ситуация с каждым месяцем становится хуже. Российское командование сковывает украинские силы на всех участках, не позволяя ему "формировать пожарные команды и перебрасывать на другие направления", а под Ореховом противник вынужден воевать "неполными батальонами теробороны".Рамм отметил, что попытка вытащить 3-й армейский корпус из-под Красного Лимана обречена на провал из-за сложного рельефа:Теперь российские войска пересекли трассу "Доброполье-Краматорск" и выходят к логистическому треугольнику "Барвенково-Лозовая-Изюм"."Тут важно не само освобождение Доброполья, а то, что мы пересекли трассу... Это основные логистические маршруты ВСУ в Донбассе", — подчеркнул Рамм.По его оценке, к весне 2027 года начнется освобождение Славянско-Краматорско-Дружковской агломерации, а сейчас главная задача — не дать противнику сформировать штурмовой резерв. "Вы же видите, что мобилизация не позволяет киевскому режиму формировать новые части. Все, что есть, идет на пополнение текущего некомплекта. Да, формально у них численность в миллион человек. Но даже если Зеленский отменит все брони и загребет всю молодежь, этот миллион они все равно не закроют", — резюмировал замруководителя "Милитариста".Полный текст интервью журналиста Кирилла КурбатоваАлексей Рамм: Украина провела амбициозную операцию, которая обернулась для нее стратегическим поражениемна сайте Украина.ру.Прогноз того, как события на фронте будут развиваться до конца года, читайте в интервью с заместителем руководителя департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Владимиром Носковым "Орехов займем до конца года": Носков о том, как будут развиваться события на фронте на сайте Украина.ру.

доброполье

киев

красный лиман

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

доброполье, киев, красный лиман, михаил драпатый, андрей билецкий, александр сырский, вооруженные силы украины, украина.ру, "азов", сво, спецоперация