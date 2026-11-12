https://ukraina.ru/20261112/u-nikh-uzhe-vykhoda-net-ramm-o-katastrofe-vivaldi-i-istoschenii-rezervov-vsu-1084425900.html
"У них уже выхода нет": Рамм о катастрофе "Вивальди" и истощении резервов ВСУ
"У них уже выхода нет": Рамм о катастрофе "Вивальди" и истощении резервов ВСУ - 12.11.2026 Украина.ру
"У них уже выхода нет": Рамм о катастрофе "Вивальди" и истощении резервов ВСУ
Операция "Вивальди" стала для ВСУ тактическим успехом, но он обернулся для Киева оперативной катастрофой, рассказал в интервью изданию Украина.ру выпускник Военного университета Минобороны РФ, гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм
2026-11-12T05:40
2026-11-12T05:40
2026-11-12T05:40
доброполье
киев
красный лиман
михаил драпатый
андрей билецкий
александр сырский
вооруженные силы украины
украина.ру
"азов"
сво
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В разговоре с военным аналитиком журналист напомнил о недавних успехах ВСУ, когда операция "Вивальди" не позволила российским войскам занять Красный Лиман, а рывок от Доброполья в подбрюшье Харьковской области так и не состоялся."Вивальди" — это оперативно-тактический успех ВСУ. Но с оперативной точки зрения – это катастрофа", — ответил Алексей Рамм.По его словам, главная проблема киевского режима — полное отсутствие резервов, и ситуация с каждым месяцем становится хуже. Российское командование сковывает украинские силы на всех участках, не позволяя ему "формировать пожарные команды и перебрасывать на другие направления", а под Ореховом противник вынужден воевать "неполными батальонами теробороны".Рамм отметил, что попытка вытащить 3-й армейский корпус из-под Красного Лимана обречена на провал из-за сложного рельефа:Теперь российские войска пересекли трассу "Доброполье-Краматорск" и выходят к логистическому треугольнику "Барвенково-Лозовая-Изюм"."Тут важно не само освобождение Доброполья, а то, что мы пересекли трассу... Это основные логистические маршруты ВСУ в Донбассе", — подчеркнул Рамм.По его оценке, к весне 2027 года начнется освобождение Славянско-Краматорско-Дружковской агломерации, а сейчас главная задача — не дать противнику сформировать штурмовой резерв. "Вы же видите, что мобилизация не позволяет киевскому режиму формировать новые части. Все, что есть, идет на пополнение текущего некомплекта. Да, формально у них численность в миллион человек. Но даже если Зеленский отменит все брони и загребет всю молодежь, этот миллион они все равно не закроют", — резюмировал замруководителя "Милитариста".Полный текст интервью журналиста Кирилла КурбатоваАлексей Рамм: Украина провела амбициозную операцию, которая обернулась для нее стратегическим поражениемна сайте Украина.ру.Прогноз того, как события на фронте будут развиваться до конца года, читайте в интервью с заместителем руководителя департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Владимиром Носковым "Орехов займем до конца года": Носков о том, как будут развиваться события на фронте на сайте Украина.ру.
доброполье
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красный лиман
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
доброполье, киев, красный лиман, михаил драпатый, андрей билецкий, александр сырский, вооруженные силы украины, украина.ру, "азов", сво, спецоперация
Доброполье, Киев, Красный Лиман, Михаил Драпатый, Андрей Билецкий, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, "Азов", СВО, Спецоперация
"У них уже выхода нет": Рамм о катастрофе "Вивальди" и истощении резервов ВСУ
Операция "Вивальди" стала для ВСУ тактическим успехом, но он обернулся для Киева оперативной катастрофой, рассказал в интервью изданию Украина.ру выпускник Военного университета Минобороны РФ, гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм
В разговоре с военным аналитиком журналист напомнил о недавних успехах ВСУ, когда операция "Вивальди" не позволила российским войскам занять Красный Лиман, а рывок от Доброполья в подбрюшье Харьковской области так и не состоялся.
"Вивальди" — это оперативно-тактический успех ВСУ. Но с оперативной точки зрения – это катастрофа", — ответил Алексей Рамм.
По его словам, главная проблема киевского режима — полное отсутствие резервов, и ситуация с каждым месяцем становится хуже. Российское командование сковывает украинские силы на всех участках, не позволяя ему "формировать пожарные команды и перебрасывать на другие направления", а под Ореховом противник вынужден воевать "неполными батальонами теробороны".
Рамм отметил, что попытка вытащить 3-й армейский корпус из-под Красного Лимана обречена на провал из-за сложного рельефа:
"А как вы его оттуда вытащите? Красный Лиман – это один из самых сложных участков СВО. Леса, меловые горы, Северский Донец. Ну залезли они туда. Так сейчас их наши 25-я и 20-я армии поддавливают. Они там просто застряли. И наша главная задача – не дать им оттуда выйти, потому что это последний стратегический резерв Драпатого".
Теперь российские войска пересекли трассу "Доброполье-Краматорск" и выходят к логистическому треугольнику "Барвенково-Лозовая-Изюм".
"Тут важно не само освобождение Доброполья, а то, что мы пересекли трассу... Это основные логистические маршруты ВСУ в Донбассе", — подчеркнул Рамм.
По его оценке, к весне 2027 года начнется освобождение Славянско-Краматорско-Дружковской агломерации, а сейчас главная задача — не дать противнику сформировать штурмовой резерв.
"Вы же видите, что мобилизация не позволяет киевскому режиму формировать новые части. Все, что есть, идет на пополнение текущего некомплекта. Да, формально у них численность в миллион человек. Но даже если Зеленский отменит все брони и загребет всю молодежь, этот миллион они все равно не закроют", — резюмировал замруководителя "Милитариста".
Прогноз того, как события на фронте будут развиваться до конца года, читайте в интервью с заместителем руководителя департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Владимиром Носковым "Орехов займем до конца года": Носков о том, как будут развиваться события на фронте на сайте Украина.ру.