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Я хочу в долларах! Украинская певица возмутилась своей пенсией

Я хочу в долларах! Украинская певица возмутилась своей пенсией - 12.11.2026 Украина.ру

Я хочу в долларах! Украинская певица возмутилась своей пенсией

Народная артистка Украины Светлана Билоножко пожаловалась на размер своей пенсии. Почти 12 тысяч гривен (чуть меньше 22 тысяч рублей) за годы работы на сцене певица считает унизительной суммой. Правда, большинству украинских пенсионеров о таких выплатах остается только мечтать

2026-11-12T12:33

2026-11-12T12:33

2026-11-12T12:33

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Билоножко вновь подняла вопрос о том, сколько государство должно платить артистам на "заслуженном отдыхе". В интервью "ТСН Гламур" она призналась, что совершенно недовольна своей пенсией. И даже тот факт, что другие украинцы получают в несколько раз меньше, её не утешает.Точную сумму, кстати говоря, Билоножко называть не стала. Зато в мае она охотно поделилась цифрами с блогером Инной Бацман. Тогда выяснилось, что государство ежемесячно перечисляет певице 11,6 тысячи гривен. Сначала, по ее словам, было восемь тысяч, затем десять, а после очередного повышения сумма приблизилась к двенадцати.Но и этого артистке оказалось мало. Билоножко считает, что достойная пенсия должна составлять хотя бы 1000 долларов, что является 82-мя тысячи рублей. То есть примерно в четыре раза больше той суммы, которую она называла весной.Свое недовольство певица объяснила долгими годами работы, уплаченными налогами и здоровьем, оставленным на сцене. Причем возмущается Билоножко, по ее словам, не только за себя, но и за коллег. Просто остальные, заявила украинская артистка, стесняются признаться, что государственные выплаты их не устраивают.Интерес вызывает и тот факт, что совсем без дополнительных доходов артистка, разумеется, не осталась. Она оформила права на собственные песни и композиции покойного мужа, певца Виталия Билоножко, благодаря чему получает авторские отчисления. Любопытно, что в начале ноября о своей пенсии рассказал и народный артист Украины Павел Зибров. После повышения ему стали выплачивать 11,4 тысячи гривен. А вот другим представителям украинской эстрады повезло значительно меньше. Месяц назад заслуженный артист Украины, солист группы "Свитязь" Анатолий Говорадло признался, что его пенсия составляет всего 3,5 тысячи гривен (меньше 7-ми тысяч рублей). Услышав эту сумму, ведущий проекта "Генерація успішних людей" едва не выругался прямо во время интервью.Сам Говорадло, к удивлению ведущего, особой трагедии в размере пенсии не увидел и требовать выплаты в размере 1000 долларов, почему-то, не стал. Артист объяснил, что в свое время сумел заработать достаточно денег и теперь не зависит от государственных денег.Подробнее о том, как украинский артист сколотил свое состояние, в публикации Без мата — никак: Заслуженный артист Украины огорошил публику размером своей пенсии.А вот обычным украинцам, в отличие от звезд эстрады, думать о долларах не приходиться. Особо некогда, учитывая, что заняты они исключительно выживанием. По данным украинского Пенсионного фонда, средняя выплата в стране составляет 7272 гривны (почти что 13 тысяч рублей). При этом почти 2,4 миллиона пенсионеров вынуждены обходиться суммой от трех до четырех тысяч гривен в месяц. Еще 1,7 миллиона получают от четырех до пяти тысяч. Итого более четырех миллионов украинцев живут на выплаты, которые даже до пяти тысяч не дотягивают.

https://ukraina.ru/20261028/s-uma-soshla-pevitsa-razozlila-ukraintsev-tantsami-v-voennoy-forme-1084136390.html

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