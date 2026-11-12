Я хочу в долларах! Украинская певица возмутилась своей пенсией - 12.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261112/ya-khochu-v-dollarakh-ukrainskaya-pevitsa-vozmutilas-svoey-pensiey--1084445225.html
Я хочу в долларах! Украинская певица возмутилась своей пенсией
Я хочу в долларах! Украинская певица возмутилась своей пенсией - 12.11.2026 Украина.ру
Я хочу в долларах! Украинская певица возмутилась своей пенсией
Народная артистка Украины Светлана Билоножко пожаловалась на размер своей пенсии. Почти 12 тысяч гривен (чуть меньше 22 тысяч рублей) за годы работы на сцене певица считает унизительной суммой. Правда, большинству украинских пенсионеров о таких выплатах остается только мечтать
2026-11-12T12:33
2026-11-12T12:33
новости
украина
артист
украинцы
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/0c/1084445459_18:0:836:460_1920x0_80_0_0_4b1e90fa65a71b228f4d270ccd89df58.jpg
Билоножко вновь подняла вопрос о том, сколько государство должно платить артистам на "заслуженном отдыхе". В интервью "ТСН Гламур" она призналась, что совершенно недовольна своей пенсией. И даже тот факт, что другие украинцы получают в несколько раз меньше, её не утешает.Точную сумму, кстати говоря, Билоножко называть не стала. Зато в мае она охотно поделилась цифрами с блогером Инной Бацман. Тогда выяснилось, что государство ежемесячно перечисляет певице 11,6 тысячи гривен. Сначала, по ее словам, было восемь тысяч, затем десять, а после очередного повышения сумма приблизилась к двенадцати.Но и этого артистке оказалось мало. Билоножко считает, что достойная пенсия должна составлять хотя бы 1000 долларов, что является 82-мя тысячи рублей. То есть примерно в четыре раза больше той суммы, которую она называла весной.Свое недовольство певица объяснила долгими годами работы, уплаченными налогами и здоровьем, оставленным на сцене. Причем возмущается Билоножко, по ее словам, не только за себя, но и за коллег. Просто остальные, заявила украинская артистка, стесняются признаться, что государственные выплаты их не устраивают.Интерес вызывает и тот факт, что совсем без дополнительных доходов артистка, разумеется, не осталась. Она оформила права на собственные песни и композиции покойного мужа, певца Виталия Билоножко, благодаря чему получает авторские отчисления. Любопытно, что в начале ноября о своей пенсии рассказал и народный артист Украины Павел Зибров. После повышения ему стали выплачивать 11,4 тысячи гривен. А вот другим представителям украинской эстрады повезло значительно меньше. Месяц назад заслуженный артист Украины, солист группы "Свитязь" Анатолий Говорадло признался, что его пенсия составляет всего 3,5 тысячи гривен (меньше 7-ми тысяч рублей). Услышав эту сумму, ведущий проекта "Генерація успішних людей" едва не выругался прямо во время интервью.Сам Говорадло, к удивлению ведущего, особой трагедии в размере пенсии не увидел и требовать выплаты в размере 1000 долларов, почему-то, не стал. Артист объяснил, что в свое время сумел заработать достаточно денег и теперь не зависит от государственных денег.Подробнее о том, как украинский артист сколотил свое состояние, в публикации Без мата — никак: Заслуженный артист Украины огорошил публику размером своей пенсии.А вот обычным украинцам, в отличие от звезд эстрады, думать о долларах не приходиться. Особо некогда, учитывая, что заняты они исключительно выживанием. По данным украинского Пенсионного фонда, средняя выплата в стране составляет 7272 гривны (почти что 13 тысяч рублей). При этом почти 2,4 миллиона пенсионеров вынуждены обходиться суммой от трех до четырех тысяч гривен в месяц. Еще 1,7 миллиона получают от четырех до пяти тысяч. Итого более четырех миллионов украинцев живут на выплаты, которые даже до пяти тысяч не дотягивают.
https://ukraina.ru/20261028/s-uma-soshla-pevitsa-razozlila-ukraintsev-tantsami-v-voennoy-forme-1084136390.html
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/0c/1084445459_120:0:733:460_1920x0_80_0_0_e76cc449a8d0e0c492b7b64a38fbb8a3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, артист, украинцы, киев
Новости, Украина, артист, украинцы, Киев

Я хочу в долларах! Украинская певица возмутилась своей пенсией

12:33 12.11.2026
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / svitlana_bilonozhko
- РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / svitlana_bilonozhko
Читать в
ДзенTelegram
Народная артистка Украины Светлана Билоножко пожаловалась на размер своей пенсии. Почти 12 тысяч гривен (чуть меньше 22 тысяч рублей) за годы работы на сцене певица считает унизительной суммой. Правда, большинству украинских пенсионеров о таких выплатах остается только мечтать
Билоножко вновь подняла вопрос о том, сколько государство должно платить артистам на "заслуженном отдыхе". В интервью "ТСН Гламур" она призналась, что совершенно недовольна своей пенсией. И даже тот факт, что другие украинцы получают в несколько раз меньше, её не утешает.
"Если считать то, что у людей пенсия по 3 тысячи гривен, по 2 тысячи гривен, то я, наверное, могла быть довольна, но я считаю, что это позор", — возмутилась артистка.
Точную сумму, кстати говоря, Билоножко называть не стала. Зато в мае она охотно поделилась цифрами с блогером Инной Бацман. Тогда выяснилось, что государство ежемесячно перечисляет певице 11,6 тысячи гривен. Сначала, по ее словам, было восемь тысяч, затем десять, а после очередного повышения сумма приблизилась к двенадцати.
Но и этого артистке оказалось мало. Билоножко считает, что достойная пенсия должна составлять хотя бы 1000 долларов, что является 82-мя тысячи рублей. То есть примерно в четыре раза больше той суммы, которую она называла весной.
Свое недовольство певица объяснила долгими годами работы, уплаченными налогами и здоровьем, оставленным на сцене. Причем возмущается Билоножко, по ее словам, не только за себя, но и за коллег. Просто остальные, заявила украинская артистка, стесняются признаться, что государственные выплаты их не устраивают.
Интерес вызывает и тот факт, что совсем без дополнительных доходов артистка, разумеется, не осталась. Она оформила права на собственные песни и композиции покойного мужа, певца Виталия Билоножко, благодаря чему получает авторские отчисления.
Любопытно, что в начале ноября о своей пенсии рассказал и народный артист Украины Павел Зибров. После повышения ему стали выплачивать 11,4 тысячи гривен. А вот другим представителям украинской эстрады повезло значительно меньше.
- РИА Новости, 1920, 28.10.2026
28 октября, 18:18
"С ума сошла?!": певица разозлила украинцев танцами в военной формеУкраинская певица Камалия оказалась в центре скандала из-за танцев на бронеавтомобиле в военной форме. Артистка опубликовала видео, на котором вместе с исполнителем VLADIAS (настоящее имя артиста неизвестно — Ред.) танцует на бронемашине под свою песню "Самбука"
Месяц назад заслуженный артист Украины, солист группы "Свитязь" Анатолий Говорадло признался, что его пенсия составляет всего 3,5 тысячи гривен (меньше 7-ми тысяч рублей). Услышав эту сумму, ведущий проекта "Генерація успішних людей" едва не выругался прямо во время интервью.
Сам Говорадло, к удивлению ведущего, особой трагедии в размере пенсии не увидел и требовать выплаты в размере 1000 долларов, почему-то, не стал. Артист объяснил, что в свое время сумел заработать достаточно денег и теперь не зависит от государственных денег.
Подробнее о том, как украинский артист сколотил свое состояние, в публикации Без мата — никак: Заслуженный артист Украины огорошил публику размером своей пенсии.
А вот обычным украинцам, в отличие от звезд эстрады, думать о долларах не приходиться. Особо некогда, учитывая, что заняты они исключительно выживанием. По данным украинского Пенсионного фонда, средняя выплата в стране составляет 7272 гривны (почти что 13 тысяч рублей).
При этом почти 2,4 миллиона пенсионеров вынуждены обходиться суммой от трех до четырех тысяч гривен в месяц. Еще 1,7 миллиона получают от четырех до пяти тысяч. Итого более четырех миллионов украинцев живут на выплаты, которые даже до пяти тысяч не дотягивают.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаартистукраинцыКиев
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:04Зеленский пожаловался на новые ограничения Starshield
12:39Рябков предупредил, чем обернётся подключение Европы к переговорам
12:33Я хочу в долларах! Украинская певица возмутилась своей пенсией
11:54Поиск прочного мира и сложности Европы: Ушаков прокомментировал визит Уиткоффа и Кушнера в Москву
11:52Плащи-невидимки для фронта. Фильм "Держись!". 12 ноября 2026 года, утренний эфир 111:15
11:46ФСБ обезвредила украинскую агентуру в Донецке, Майкопе и Омске
11:27В Офисе Зеленского призвали украинцев забыть о скором перемирии
11:02"Решение за Путиным": президент Финляндии анонсировал возможные скорые переговоры с Россией
10:47Киев вымирает: жители левого берега бегут из столицы
10:29Итоги переговоров в Абу-Даби и сигналы Евросоюза Зеленскому
10:24Пропала Зеленская: украинцы не могут найти первую леди
10:21Европейские лидеры ждут ухода Макрона, чтобы закрыть его антироссийский форум — Politico
10:01Теракт в Шушарах: взорван автомобиль с российским офицером
09:42"Всё равно на русских скинут": белорусам платят за прославление УПА*
09:39Дроны, энергетика и морской груз: Минобороны перечислило цели ночной атаки ВС РФ
09:31Дряхлая Европа, эпатажный Зеленский, фокус на безопасности: как прошли переговоры в ОАЭ
09:01Нацгвардия Украины наладила поставки боеприпасов криминалу Сумской области
09:00Пока США договариваются с Путиным, Зеленский ищет пополнение для армии. Хроника событий на утро 12 ноября
08:57Уиткоффу приглянулась куртка сборной России
08:31С особым цинизмом: Европа придумала, как выкачать последние мозги с Украины
Лента новостейМолния