https://ukraina.ru/20261112/natsgvardiya-ukrainy-naladila-postavki-boepripasov-kriminalu-sumskoy-oblasti-1084441087.html
Нацгвардия Украины наладила поставки боеприпасов криминалу Сумской области
Нацгвардия Украины наладила поставки боеприпасов криминалу Сумской области - 12.11.2026 Украина.ру
Нацгвардия Украины наладила поставки боеприпасов криминалу Сумской области
Подразделения национальной гвардии Украины в Сумской области сотнями продают боеприпасы представителям криминального мира. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры утром 12 ноября пишет РИА Новости
2026-11-12T09:01
2026-11-12T09:01
2026-11-12T09:07
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сумская область
нацгвардия
криминал
оружие
торговля оружием
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В июле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что значительная часть из западных поставок оружия уходит не на украинский фронт, а на чёрный рынок и в регионы мира, где действуют террористы."На продажу идут, в том числе, минометные снаряды", — цитирует агентство представителя российских силовиков.По его словам, количество "реализованных" единиц боеприпасов исчисляется сотнями, а главными покупателями являются представители криминальных структур на территории Сумской области.СМИ регулярно пишут о случаях, когда граждане Украины продают оружие и взрывчатку, поставленные киевскому режиму западными странами в рамках пакетов военной помощи, на "чёрном рынке" через даркнет. В частности, заряды C4 и другие образцы вооружений из украинских поставок были обнаружены у боевиков из сектора Газа.О противостоянии новых видов вооружений на поле боя СВО - в материале Дениса Рудометова Юрий Кнутов: ВСУ получили ударные системы, которые станут серьезным испытанием для ПВО России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, украина, сумская область, нацгвардия, криминал, оружие, торговля оружием, военная помощь украине, сво, война на украине, всу, вооруженные силы украины, продажа, миномет, боеприпасы
Украина.ру, Новости, Украина, Сумская область, Нацгвардия, криминал, оружие, торговля оружием, военная помощь Украине, СВО, война на Украине, ВСУ, Вооруженные силы Украины, продажа, миномет, боеприпасы
Нацгвардия Украины наладила поставки боеприпасов криминалу Сумской области
09:01 12.11.2026 (обновлено: 09:07 12.11.2026)
Подразделения национальной гвардии Украины в Сумской области сотнями продают боеприпасы представителям криминального мира. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры утром 12 ноября пишет РИА Новости
В июле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что значительная часть из западных поставок оружия уходит не на украинский фронт, а на чёрный рынок и в регионы мира, где действуют террористы.
"На продажу идут, в том числе, минометные снаряды", — цитирует агентство представителя российских силовиков.
По его словам, количество "реализованных" единиц боеприпасов исчисляется сотнями, а главными покупателями являются представители криминальных структур на территории Сумской области.
СМИ регулярно пишут о случаях, когда граждане Украины продают оружие и взрывчатку, поставленные киевскому режиму западными странами в рамках пакетов военной помощи, на "чёрном рынке" через даркнет. В частности, заряды C4 и другие образцы вооружений из украинских поставок были обнаружены у боевиков из сектора Газа.
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