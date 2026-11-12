Нацгвардия Украины наладила поставки боеприпасов криминалу Сумской области - 12.11.2026 Украина.ру
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Нацгвардия Украины наладила поставки боеприпасов криминалу Сумской области
Нацгвардия Украины наладила поставки боеприпасов криминалу Сумской области - 12.11.2026 Украина.ру
Нацгвардия Украины наладила поставки боеприпасов криминалу Сумской области
Подразделения национальной гвардии Украины в Сумской области сотнями продают боеприпасы представителям криминального мира. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры утром 12 ноября пишет РИА Новости
2026-11-12T09:01
2026-11-12T09:07
украина.ру
новости
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сумская область
нацгвардия
криминал
оружие
торговля оружием
военная помощь украине
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В июле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что значительная часть из западных поставок оружия уходит не на украинский фронт, а на чёрный рынок и в регионы мира, где действуют террористы."На продажу идут, в том числе, минометные снаряды", — цитирует агентство представителя российских силовиков.По его словам, количество "реализованных" единиц боеприпасов исчисляется сотнями, а главными покупателями являются представители криминальных структур на территории Сумской области.СМИ регулярно пишут о случаях, когда граждане Украины продают оружие и взрывчатку, поставленные киевскому режиму западными странами в рамках пакетов военной помощи, на "чёрном рынке" через даркнет. В частности, заряды C4 и другие образцы вооружений из украинских поставок были обнаружены у боевиков из сектора Газа.О противостоянии новых видов вооружений на поле боя СВО - в материале Дениса Рудометова Юрий Кнутов: ВСУ получили ударные системы, которые станут серьезным испытанием для ПВО России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Новости, Украина, Сумская область, Нацгвардия, криминал, оружие, торговля оружием, военная помощь Украине, СВО, война на Украине, ВСУ, Вооруженные силы Украины, продажа, миномет, боеприпасы

Нацгвардия Украины наладила поставки боеприпасов криминалу Сумской области

09:01 12.11.2026 (обновлено: 09:07 12.11.2026)
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.11.2026
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Подразделения национальной гвардии Украины в Сумской области сотнями продают боеприпасы представителям криминального мира. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры утром 12 ноября пишет РИА Новости
В июле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что значительная часть из западных поставок оружия уходит не на украинский фронт, а на чёрный рынок и в регионы мира, где действуют террористы.
"На продажу идут, в том числе, минометные снаряды", — цитирует агентство представителя российских силовиков.
По его словам, количество "реализованных" единиц боеприпасов исчисляется сотнями, а главными покупателями являются представители криминальных структур на территории Сумской области.
СМИ регулярно пишут о случаях, когда граждане Украины продают оружие и взрывчатку, поставленные киевскому режиму западными странами в рамках пакетов военной помощи, на "чёрном рынке" через даркнет. В частности, заряды C4 и другие образцы вооружений из украинских поставок были обнаружены у боевиков из сектора Газа.
О противостоянии новых видов вооружений на поле боя СВО - в материале Дениса Рудометова Юрий Кнутов: ВСУ получили ударные системы, которые станут серьезным испытанием для ПВО России.
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