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Дроны, энергетика и морской груз: Минобороны перечислило цели ночной атаки ВС РФ

Дроны, энергетика и морской груз: Минобороны перечислило цели ночной атаки ВС РФ - 12.11.2026 Украина.ру

Дроны, энергетика и морской груз: Минобороны перечислило цели ночной атаки ВС РФ

Российские военные минувшей ночью атаковали военную и энергетическую инфраструктуру Украины, применив высокоточное оружие наземного базирования и ударные беспилотники, сообщило 12 ноября Минобороны РФ

2026-11-12T09:39

2026-11-12T09:39

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В украинской столице под удар попал завод "Генератор" — агрегатно-детальное предприятие ракетно-космической отрасли, на мощностях которого выпускают беспилотники средней дальности типа "Хорнет". Кроме того, в Киевской области было поражено промышленное предприятие в Броварах (ООО "Авиация новой генерации "Патриот-Украина"). На этой площадке базируется производство компании "Авиа ЮА", занимающейся сборкой дронов различных модификаций.Серьезный ущерб был нанесен и энергосистеме, питающей украинскую оборонку. В Житомире пострадали две крупные электроподстанции мощностью 330 кВ и 110 кВ, которые снабжали электричеством предприятия военно-промышленного комплекса страны.Помимо наземных объектов, цели были поражены и на морском направлении. Российские военные нанесли удар по сухогрузу, который направлялся в одесский порт с грузами, предназначенными для нужд украинской армии.О других успехах российских военных - в материале Возвращение "серой зоны": военный эксперт о том, куда ВС РФ ударят после Доброполья на сайте Украина.ру.

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