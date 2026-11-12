Киев вымирает: жители левого берега бегут из столицы - 12.11.2026 Украина.ру
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Киев вымирает: жители левого берега бегут из столицы
Киев вымирает: жители левого берега бегут из столицы - 12.11.2026 Украина.ру
Киев вымирает: жители левого берега бегут из столицы
С наступлением холодов жители Киева начали массово покидать левый берег столицы. Об этом 12 ноября сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.
2026-11-12T10:47
2026-11-12T10:47
киев
ужгород
словакия
rt
виталий кличко
новости
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По данным местных сервисов аренды, количество предложений в этой части города значительно выросло. На карте, опубликованной в СМИ, отмечено, что в двух левобережных районах сейчас свободны почти 5,5 тыс. жилых объектов. Из столицы люди стремятся переехать в Ужгород — поближе к границе со Словакией.Массовый исход с левого берега — прямое следствие энергетического коллапса, в который погрузилась украинская столица. Мэр Виталий Кличко признавал: в городе отсутствует собственная генерация, Киев потребляет 2 ГВт, но не производит ни мегаватта. Об энергетическом коллапсе в Киеве – подробнее в материале Две недели в темноте: Киев, Одесса и Днепропетровск без связи с энергосистемой
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киев, ужгород, словакия, rt, виталий кличко, новости
Киев, Ужгород, Словакия, RT, Виталий Кличко, Новости

Киев вымирает: жители левого берега бегут из столицы

10:47 12.11.2026
 
© REUTERS / Vladyslav Sodel
- РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© REUTERS / Vladyslav Sodel
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С наступлением холодов жители Киева начали массово покидать левый берег столицы. Об этом 12 ноября сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.
По данным местных сервисов аренды, количество предложений в этой части города значительно выросло.
На карте, опубликованной в СМИ, отмечено, что в двух левобережных районах сейчас свободны почти 5,5 тыс. жилых объектов. Из столицы люди стремятся переехать в Ужгород — поближе к границе со Словакией.
Массовый исход с левого берега — прямое следствие энергетического коллапса, в который погрузилась украинская столица.
Мэр Виталий Кличко признавал: в городе отсутствует собственная генерация, Киев потребляет 2 ГВт, но не производит ни мегаватта. Об энергетическом коллапсе в Киеве – подробнее в материале Две недели в темноте: Киев, Одесса и Днепропетровск без связи с энергосистемой
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