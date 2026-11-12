Киев вымирает: жители левого берега бегут из столицы
© REUTERS / Vladyslav Sodel
© REUTERS / Vladyslav Sodel
С наступлением холодов жители Киева начали массово покидать левый берег столицы. Об этом 12 ноября сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.
По данным местных сервисов аренды, количество предложений в этой части города значительно выросло.
На карте, опубликованной в СМИ, отмечено, что в двух левобережных районах сейчас свободны почти 5,5 тыс. жилых объектов. Из столицы люди стремятся переехать в Ужгород — поближе к границе со Словакией.
Массовый исход с левого берега — прямое следствие энергетического коллапса, в который погрузилась украинская столица.
Мэр Виталий Кличко признавал: в городе отсутствует собственная генерация, Киев потребляет 2 ГВт, но не производит ни мегаватта. Об энергетическом коллапсе в Киеве – подробнее в материале Две недели в темноте: Киев, Одесса и Днепропетровск без связи с энергосистемой
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