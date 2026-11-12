Европейские лидеры ждут ухода Макрона, чтобы закрыть его антироссийский форум — Politico - 12.11.2026 Украина.ру
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Европейские лидеры ждут ухода Макрона, чтобы закрыть его антироссийский форум — Politico
Европейские лидеры ждут ухода Макрона, чтобы закрыть его антироссийский форум — Politico - 12.11.2026 Украина.ру
Европейские лидеры ждут ухода Макрона, чтобы закрыть его антироссийский форум — Politico
Руководители европейских государств рассчитывают, что Европейское политическое сообщество (ЕПС), созданное французским лидером Эммануэлем Макроном в том числе для усиления противостояния с Москвой, будет распущено после окончания его президентского срока, пишет Politico со ссылкой на дипломатические и правительственные источники
2026-11-12T10:21
2026-11-12T10:41
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По сведениям издания, многие политики в Европе испытали сильное разочарование от работы этого форума и ждут, что объединение прекратит свое существование в следующем году, когда в Париже сменится глава государства. Дипломаты отмечают, что европейские лидеры устали от бесконечных саммитов, которые превратились в площадки для пустых дискуссий без реальной отдачи. По словам одного из собеседников издания, именно этим объясняется сдержанный прием, который в столицах ЕС оказали недавней идее главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сформировать еще один орган — Европейский совет безопасности.Европейское политическое сообщество появилось в 2022 году с подачи Макрона после начала российской спецоперации на Украине. Форум объединил как членов Евросоюза, так и другие страны региона. Несмотря на то, что его заседания проводятся дважды в год, они ни разу не приносили практических результатов.Тем не менее график будущих встреч ЕПС уже расписан вплоть до конца 2028 года — мероприятия должны принять Швейцария, Греция, Азербайджан и Латвия. Очередной же саммит организации открылся в четверг в Дублине, куда съехались свыше 50 лидеров. В повестке дня значатся ситуация вокруг Украины, вопросы безопасности, конкурентоспособности, энергетики и искусственного интеллекта, а по итогам ожидается принятие декларации по миграции.Кроме того, в пятницу в ирландской столице пройдет неформальная встреча лидеров Евросоюза. На ней участники намерены обсудить кандидатуру единого переговорщика от Европы для диалога с Россией.Еще о Макроне - в материале "Наследие Макрона": Франция горит — 400 задержанных, разграбленный дом префекта на сайте Украина.ру
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новости, европа, украина, москва, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, ес, еврокомиссия
Новости, Европа, Украина, Москва, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Еврокомиссия

Европейские лидеры ждут ухода Макрона, чтобы закрыть его антироссийский форум — Politico

10:21 12.11.2026 (обновлено: 10:41 12.11.2026)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкНеформальный саммит ЕС в Чехии
Неформальный саммит ЕС в Чехии - РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© РИА Новости . Стрингер
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Руководители европейских государств рассчитывают, что Европейское политическое сообщество (ЕПС), созданное французским лидером Эммануэлем Макроном в том числе для усиления противостояния с Москвой, будет распущено после окончания его президентского срока, пишет Politico со ссылкой на дипломатические и правительственные источники
По сведениям издания, многие политики в Европе испытали сильное разочарование от работы этого форума и ждут, что объединение прекратит свое существование в следующем году, когда в Париже сменится глава государства.
Дипломаты отмечают, что европейские лидеры устали от бесконечных саммитов, которые превратились в площадки для пустых дискуссий без реальной отдачи.
По словам одного из собеседников издания, именно этим объясняется сдержанный прием, который в столицах ЕС оказали недавней идее главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сформировать еще один орган — Европейский совет безопасности.
Европейское политическое сообщество появилось в 2022 году с подачи Макрона после начала российской спецоперации на Украине. Форум объединил как членов Евросоюза, так и другие страны региона. Несмотря на то, что его заседания проводятся дважды в год, они ни разу не приносили практических результатов.
Тем не менее график будущих встреч ЕПС уже расписан вплоть до конца 2028 года — мероприятия должны принять Швейцария, Греция, Азербайджан и Латвия. Очередной же саммит организации открылся в четверг в Дублине, куда съехались свыше 50 лидеров. В повестке дня значатся ситуация вокруг Украины, вопросы безопасности, конкурентоспособности, энергетики и искусственного интеллекта, а по итогам ожидается принятие декларации по миграции.
Кроме того, в пятницу в ирландской столице пройдет неформальная встреча лидеров Евросоюза. На ней участники намерены обсудить кандидатуру единого переговорщика от Европы для диалога с Россией.
Еще о Макроне - в материале "Наследие Макрона": Франция горит — 400 задержанных, разграбленный дом префекта на сайте Украина.ру
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