Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 12.11.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 12.11.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 4:00 мск 12 ноября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-11-12T04:00
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 11 ноября и в ночь на 12 ноября объявлялась в Калужской, Брянской, Орловской, Ростовской, Запорожской, Белгородской областях*, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Запорожской, Брянской, Ростовской, Орловской, Херсонской, Калужской, Московской, Смоленской, Курской, Белгородской, Тульской областях*, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Воронежской, Тюменской, Омской областях*.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 11 ноября и в ночь на 12 ноября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (20:38 мск), Жуковский (23:18 мск), Домодедово (1:59 мск).В 21:17 мск были сняты ограничения, введённые в аэропорту Омска в 12:46 мск.К этому часу также сняты ограничения в аэропортах Жуковский и Домодедово.Ограничения на взлёты и посадки вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 52 украинских беспилотника, за сутки — 207.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Области расположены по убыванию времени последних объявлений
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украина.ру, новости, россия, днр, лнр, крым, севастополь, краснодарский край, запорожская область, брянская область, ростовская область, орловская область, херсонская область, калужская область, московская область, смоленск, курская область, белгородская область, воронежская область, домодедово, аэропорты, аэропорт, росавиация, пво, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

04:00 12.11.2026
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 4:00 мск 12 ноября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 11 ноября и в ночь на 12 ноября объявлялась в Калужской, Брянской, Орловской, Ростовской, Запорожской, Белгородской областях*, в ЛНР и ДНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Запорожской, Брянской, Ростовской, Орловской, Херсонской, Калужской, Московской, Смоленской, Курской, Белгородской, Тульской областях*, в ЛНР и ДНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Воронежской, Тюменской, Омской областях*.
Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.
Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 11 ноября и в ночь на 12 ноября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (20:38 мск), Жуковский (23:18 мск), Домодедово (1:59 мск).
В 21:17 мск были сняты ограничения, введённые в аэропорту Омска в 12:46 мск.
К этому часу также сняты ограничения в аэропортах Жуковский и Домодедово.
Ограничения на взлёты и посадки вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 52 украинских беспилотника, за сутки — 207.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
* Области расположены по убыванию времени последних объявлений
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