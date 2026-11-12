https://ukraina.ru/20261112/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1084438353.html

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 12.11.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 4:00 мск 12 ноября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов

2026-11-12T04:00

2026-11-12T04:00

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 11 ноября и в ночь на 12 ноября объявлялась в Калужской, Брянской, Орловской, Ростовской, Запорожской, Белгородской областях*, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Запорожской, Брянской, Ростовской, Орловской, Херсонской, Калужской, Московской, Смоленской, Курской, Белгородской, Тульской областях*, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Воронежской, Тюменской, Омской областях*.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 11 ноября и в ночь на 12 ноября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (20:38 мск), Жуковский (23:18 мск), Домодедово (1:59 мск).В 21:17 мск были сняты ограничения, введённые в аэропорту Омска в 12:46 мск.К этому часу также сняты ограничения в аэропортах Жуковский и Домодедово.Ограничения на взлёты и посадки вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 52 украинских беспилотника, за сутки — 207.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Области расположены по убыванию времени последних объявлений

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