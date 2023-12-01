Орбан предложил отказаться от финансирования Украины за счет бюджета ЕС и тратить на другое - 01.12.2023 Украина.ру
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Орбан предложил отказаться от финансирования Украины за счет бюджета ЕС и тратить на другое
Орбан предложил отказаться от финансирования Украины за счет бюджета ЕС и тратить на другое - 01.12.2023 Украина.ру
Орбан предложил отказаться от финансирования Украины за счет бюджета ЕС и тратить на другое
Премьер-министр Венгрии предложил создать в ЕС фонд для Украины, а не брать деньги на нее из бюджета ЕС
2023-12-01T11:50
2023-12-01T11:50
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новости украины
виктор орбан
венгрия
евросоюз
ес
украина-ес
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире Радио Кошут заявил, что включение Украины в качестве кандидата в члены ЕС не соответствует национальным интересам Венгрии. Одна из причин – угроза сельскому хозяйству Венгрии. Он уверен, что украинский аграрный комплекс уничтожит венгерский.Вторая причина касается финансирования Киева. По словам Орбана, сейчас нет точной информации, сколько денег получит Украина, откуда и от кого.Еще один спорный вопрос относительно Украины – военная помощь. По мнению лидера Венгрии, отданные Киеву деньги могли бы укрепить экономику ЕС, но были потрачены на военные действия.Виктор Орбан повторил, что поставки вооружения должно сменить перемирие: "Давайте тратить деньги не на военные действия, а на прекращение огня. Другой спор заключается в том, что если мы дадим деньги, то откуда мы их дадим. Я поддерживаю создание внутри союза фонда, который мы можем создать отдельно", – рассказал премьер-министр Венгрии.Он подчеркнул, что бюджет ЕС требует пересмотра – деньги закончились."Позиция Венгрии заключается в том, что если мы хотим дать деньги Украине, то это должно быть сделано отдельно для каждого государства-члена, а не прятаться за спиной Союза, – заявил премьер-министр. – Поэтому консультация – это хорошо, потому что люди могут отдельно сказать, хорошо это или нет".
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новости, новости украины, виктор орбан, венгрия, евросоюз, ес, украина-ес
Новости, Новости Украины, Виктор Орбан, Венгрия, Евросоюз, ЕС, Украина-ЕС

Орбан предложил отказаться от финансирования Украины за счет бюджета ЕС и тратить на другое

11:50 01.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Премьер-министр Венгрии предложил создать в ЕС фонд для Украины, а не брать деньги на нее из бюджета ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире Радио Кошут заявил, что включение Украины в качестве кандидата в члены ЕС не соответствует национальным интересам Венгрии. Одна из причин – угроза сельскому хозяйству Венгрии. Он уверен, что украинский аграрный комплекс уничтожит венгерский.
Вторая причина касается финансирования Киева. По словам Орбана, сейчас нет точной информации, сколько денег получит Украина, откуда и от кого.
Еще один спорный вопрос относительно Украины – военная помощь. По мнению лидера Венгрии, отданные Киеву деньги могли бы укрепить экономику ЕС, но были потрачены на военные действия.
"Если бы мы использовали деньги, которые дали Украине, на европейское развитие, европейские экономики были бы в лучшем положении", – сказал премьер-министр.
Виктор Орбан повторил, что поставки вооружения должно сменить перемирие:
"Давайте тратить деньги не на военные действия, а на прекращение огня. Другой спор заключается в том, что если мы дадим деньги, то откуда мы их дадим. Я поддерживаю создание внутри союза фонда, который мы можем создать отдельно", – рассказал премьер-министр Венгрии.
Он подчеркнул, что бюджет ЕС требует пересмотра – деньги закончились.
"Позиция Венгрии заключается в том, что если мы хотим дать деньги Украине, то это должно быть сделано отдельно для каждого государства-члена, а не прятаться за спиной Союза, – заявил премьер-министр. – Поэтому консультация – это хорошо, потому что люди могут отдельно сказать, хорошо это или нет".
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10:55
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