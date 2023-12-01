https://ukraina.ru/20231201/1051657514.html

Орбан предложил отказаться от финансирования Украины за счет бюджета ЕС и тратить на другое

Орбан предложил отказаться от финансирования Украины за счет бюджета ЕС и тратить на другое - 01.12.2023 Украина.ру

Орбан предложил отказаться от финансирования Украины за счет бюджета ЕС и тратить на другое

Премьер-министр Венгрии предложил создать в ЕС фонд для Украины, а не брать деньги на нее из бюджета ЕС

2023-12-01T11:50

2023-12-01T11:50

2023-12-01T11:50

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире Радио Кошут заявил, что включение Украины в качестве кандидата в члены ЕС не соответствует национальным интересам Венгрии. Одна из причин – угроза сельскому хозяйству Венгрии. Он уверен, что украинский аграрный комплекс уничтожит венгерский.Вторая причина касается финансирования Киева. По словам Орбана, сейчас нет точной информации, сколько денег получит Украина, откуда и от кого.Еще один спорный вопрос относительно Украины – военная помощь. По мнению лидера Венгрии, отданные Киеву деньги могли бы укрепить экономику ЕС, но были потрачены на военные действия.Виктор Орбан повторил, что поставки вооружения должно сменить перемирие: "Давайте тратить деньги не на военные действия, а на прекращение огня. Другой спор заключается в том, что если мы дадим деньги, то откуда мы их дадим. Я поддерживаю создание внутри союза фонда, который мы можем создать отдельно", – рассказал премьер-министр Венгрии.Он подчеркнул, что бюджет ЕС требует пересмотра – деньги закончились."Позиция Венгрии заключается в том, что если мы хотим дать деньги Украине, то это должно быть сделано отдельно для каждого государства-члена, а не прятаться за спиной Союза, – заявил премьер-министр. – Поэтому консультация – это хорошо, потому что люди могут отдельно сказать, хорошо это или нет".

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