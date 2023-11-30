https://ukraina.ru/20231130/1051595480.html

Дмитрий Выдрин: От Майдана до отравления жены Буданова — брутальный признак разложения украинской власти

Дмитрий Выдрин: От Майдана до отравления жены Буданова — брутальный признак разложения украинской власти - 30.11.2023 Украина.ру

Дмитрий Выдрин: От Майдана до отравления жены Буданова — брутальный признак разложения украинской власти

Евромайдан стал главным триггером нынешних драматических событий на Украине, во время которых достается даже женам второстепенных властных интриганов, считает политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.

2023-11-30T05:18

2023-11-30T05:18

2023-11-30T05:18

интервью

виктор янукович

дмитрий выдрин

украина

майдан

кирилл буданов

запад

украинская власть

украинцы

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О том, что происходит внутри украинских элит, о надеждах отчаявшихся украинцев и бедах Виктора Януковича эксперт рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру.— Дмитрий Игнатьевич, что, с вашей точки зрения, представлял собой Евромайдан? Как вы лично воспринимали это событие, которое вершилось на ваших глазах?— Я уже упоминал, что некогда пересекался с Джином Шарпом, создавшим своего рода концепцию "оранжевых революций". Но спорить с умершим теоретиком дело бессмысленное и скучное. Поэтому остановлюсь именно на личных впечатлениях — тем более, что довелось побывать на всех трех киевских майданах, включая названный.Визуально, да и сущностно, это было по сути сборище несостоявшихся мужчин и некрасивых женщин. То есть в массе своей там собрались мужчины не вполне довольные своей карьерой и женщины, не совсем согласные с личной судьбой. Майдан был для них колоссальным социальным лифтом. Они искренне надеялись, что он мгновенно вознесет их к вершинам материальных благ, высокому общественному статусу, новому уровню взаимного и самоуважения. Это очень украинская притча, где культивируется абсолютная вера в сказочную удачу, в мгновенное чудесное решение любых жизненных проблем. И любой ценой. Хоть черта запрягу, но свои черевички у судьбы вырву. Кстати, подобный протокол бытия сильно отличается от протоколов многих других стран.Например, пришлось в последнее время часто бывать в Центральной Азии, особенно в любимом Узбекистане. Отметил для себя, что там имманентна мечта не о социальном лифте, где можно проехать и "зайчиком", а о социальной лестнице, по которой надо упорно и настойчиво взбираться. А украинцу внушили, что любые блага можно не заработать, а наскакать. Ну и поскакал…— Почему страны Запада поддержали Майдан, оказавшийся, по факту, государственным переворотом?— Запад — опытный педофил. Он научился за много веков мастерски соблазнять молодые нации обещаниями близкого счастья и неземных удовольствий. Не случайно, главным мотиватором Евромайда стали кружевные трусики. У голого короля все феи в кружевных труселях. Когда-то крестный отец постсоветской коррупции Борис Березовский изрек, что не стоит тратиться на покупку завода, если можно купить его директора. У Запада эта максима звучит несколько по другому: не стоит покупать страну, если можно соблазнить и приручить активную и легковерную часть ее населения.— На тот момент вы были советником Виктора Януковича. Почему, как считаете, Виктор Федорович отступил, по сути бросил страну, не позвал сразу на помощь Россию? Насколько сильна именно его вина в произошедшем на Украине и последующем развале страны?— Януковичу очень нравилась "пальма Мерцалова" как символ Донбасса. Это симулякр, аналог экзотического дерева, только выкованный в позапрошлом веке уникальным кузнецом Алексеем Мерцаловым из рельса местного производства. Виктор Федорович свято верил в тяжелые сущности: чугун, слябы, трубы… При этом, он недооценивал силу невесомых духовных субстанций. Например, я убеждал его не закрывать украинское общество исследователей Арктики и Антарктики. Он недоумевал: мол, зачем стране, не имеющей выход ни к первой, ни ко второй, тратить деньги на подобные излишества. Лучше — потратиться на тот же полновесный чугун. Я же пытался ему доказать, что нельзя построить нормальное общество там, где нет романтики, мечты о белом безмолвии — где хотя бы один из ста юношей грезит не о судьбе брокера, а о миссии полярника. Бесполезно... В утилитарном обществе цена на плотские развлечения всегда выше, чем на пиршество духа. Короче, президент сам сварганил общество симулякров, искусственных сущностей, бездуховных целей, химерных надежд, которое его и свергло. Это его и вина, и беда. И ни какая Россия не способна была защитить президента от его собственного бастарда.— Почему Евромайдан привёл к сегодняшним событиям? События 2013 года на Украине — это историческая трагедия страны или точка ее национального развития, как считают некоторые?— С точки зрения актуальности, конечно Майдан стал главным триггером нынешних драматических событий. Но с точки зрения истории — это трагическая, но неизбежная и эпизодическая плата за инфантилизм общества; за вовремя непреодоленные психологические и геополитические иллюзии; за детскую страсть к красочной мишуре в ущерб рутинной, но реальной жизни; за взаимную нетерпимость и ненависть к другим; за шизофреническую русофобию в конце концов… Да, жизни погибших не вернешь... Но жизнь народа продолжается. Уже в следующем году там неизбежен массовый запрос на поиск ее новых параметров, новой организации, новых лидеров, наконец. История называется.— Гибель помощника Залужного в свой день рождения, отравление жены Буданова и сотрудников ГУР Украины... Офис Зеленского запретил властям украинских регионов общаться с главкомом ВСУ. Эти события являются факторами жесткой внутриэлитной борьбы на Украине? К чему это приведет?— Я много раз повторял, что моя профессия философия, а не конспирология. Политическая философия утверждает, что всякая власть разлагается, а абсолютная власть разлагается абсолютно. Все названные перипетии — явные и брутальные признаки тотального разложения украинской власти. Значит она достигла такого абсолюта, когда достается и женам второстепенных властных интриганов. И это, видимо, очевидные симптомы предельного разложения. Значит развязка скоро. Очень скоро.— Что за личность Александр Сырский и чего от него можно ожидать? Может ли он, например, стать заменой Залужному как протеже Зеленского? — Я не встречал ни философских трактатов Сырского, ни пролегоменов Залужного, поэтому не могу адекватно оценить и сравнить их мудрость и интеллектуальную мощь. Жду подсказки практики, которая, как известно, главный критерий всего сущего.

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https://ukraina.ru/20231129/1051583637.html

https://ukraina.ru/20231004/1049887890.html

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2023

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, виктор янукович, дмитрий выдрин, украина, майдан, кирилл буданов, запад, украинская власть, украинцы