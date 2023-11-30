Дмитрий Выдрин: От Майдана до отравления жены Буданова — брутальный признак разложения украинской власти
© из личного архиваДмитрий Выдрин интервью
© из личного архива
Евромайдан стал главным триггером нынешних драматических событий на Украине, во время которых достается даже женам второстепенных властных интриганов, считает политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.
О том, что происходит внутри украинских элит, о надеждах отчаявшихся украинцев и бедах Виктора Януковича эксперт рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру.
— Дмитрий Игнатьевич, что, с вашей точки зрения, представлял собой Евромайдан? Как вы лично воспринимали это событие, которое вершилось на ваших глазах?
— Я уже упоминал, что некогда пересекался с Джином Шарпом, создавшим своего рода концепцию "оранжевых революций". Но спорить с умершим теоретиком дело бессмысленное и скучное. Поэтому остановлюсь именно на личных впечатлениях — тем более, что довелось побывать на всех трех киевских майданах, включая названный.
Визуально, да и сущностно, это было по сути сборище несостоявшихся мужчин и некрасивых женщин. То есть в массе своей там собрались мужчины не вполне довольные своей карьерой и женщины, не совсем согласные с личной судьбой.
Майдан был для них колоссальным социальным лифтом. Они искренне надеялись, что он мгновенно вознесет их к вершинам материальных благ, высокому общественному статусу, новому уровню взаимного и самоуважения.
Это очень украинская притча, где культивируется абсолютная вера в сказочную удачу, в мгновенное чудесное решение любых жизненных проблем. И любой ценой. Хоть черта запрягу, но свои черевички у судьбы вырву.
Кстати, подобный протокол бытия сильно отличается от протоколов многих других стран.
Например, пришлось в последнее время часто бывать в Центральной Азии, особенно в любимом Узбекистане. Отметил для себя, что там имманентна мечта не о социальном лифте, где можно проехать и "зайчиком", а о социальной лестнице, по которой надо упорно и настойчиво взбираться.
А украинцу внушили, что любые блага можно не заработать, а наскакать. Ну и поскакал…
27 октября 2020, 08:43Дмитрий Выдрин: кто онФилософ, политолог и политтехнолог
— Почему страны Запада поддержали Майдан, оказавшийся, по факту, государственным переворотом?
— Запад — опытный педофил. Он научился за много веков мастерски соблазнять молодые нации обещаниями близкого счастья и неземных удовольствий. Не случайно, главным мотиватором Евромайда стали кружевные трусики. У голого короля все феи в кружевных труселях.
Когда-то крестный отец постсоветской коррупции Борис Березовский изрек, что не стоит тратиться на покупку завода, если можно купить его директора. У Запада эта максима звучит несколько по другому: не стоит покупать страну, если можно соблазнить и приручить активную и легковерную часть ее населения.
— На тот момент вы были советником Виктора Януковича. Почему, как считаете, Виктор Федорович отступил, по сути бросил страну, не позвал сразу на помощь Россию? Насколько сильна именно его вина в произошедшем на Украине и последующем развале страны?
— Януковичу очень нравилась "пальма Мерцалова" как символ Донбасса. Это симулякр, аналог экзотического дерева, только выкованный в позапрошлом веке уникальным кузнецом Алексеем Мерцаловым из рельса местного производства.
Виктор Федорович свято верил в тяжелые сущности: чугун, слябы, трубы… При этом, он недооценивал силу невесомых духовных субстанций.
Например, я убеждал его не закрывать украинское общество исследователей Арктики и Антарктики. Он недоумевал: мол, зачем стране, не имеющей выход ни к первой, ни ко второй, тратить деньги на подобные излишества. Лучше — потратиться на тот же полновесный чугун.
Я же пытался ему доказать, что нельзя построить нормальное общество там, где нет романтики, мечты о белом безмолвии — где хотя бы один из ста юношей грезит не о судьбе брокера, а о миссии полярника. Бесполезно...
В утилитарном обществе цена на плотские развлечения всегда выше, чем на пиршество духа. Короче, президент сам сварганил общество симулякров, искусственных сущностей, бездуховных целей, химерных надежд, которое его и свергло. Это его и вина, и беда. И ни какая Россия не способна была защитить президента от его собственного бастарда.
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— Почему Евромайдан привёл к сегодняшним событиям? События 2013 года на Украине — это историческая трагедия страны или точка ее национального развития, как считают некоторые?
— С точки зрения актуальности, конечно Майдан стал главным триггером нынешних драматических событий.
Но с точки зрения истории — это трагическая, но неизбежная и эпизодическая плата за инфантилизм общества; за вовремя непреодоленные психологические и геополитические иллюзии; за детскую страсть к красочной мишуре в ущерб рутинной, но реальной жизни; за взаимную нетерпимость и ненависть к другим; за шизофреническую русофобию в конце концов…
Да, жизни погибших не вернешь... Но жизнь народа продолжается. Уже в следующем году там неизбежен массовый запрос на поиск ее новых параметров, новой организации, новых лидеров, наконец. История называется.
— Гибель помощника Залужного в свой день рождения, отравление жены Буданова и сотрудников ГУР Украины... Офис Зеленского запретил властям украинских регионов общаться с главкомом ВСУ. Эти события являются факторами жесткой внутриэлитной борьбы на Украине? К чему это приведет?
— Я много раз повторял, что моя профессия философия, а не конспирология. Политическая философия утверждает, что всякая власть разлагается, а абсолютная власть разлагается абсолютно.
Все названные перипетии — явные и брутальные признаки тотального разложения украинской власти. Значит она достигла такого абсолюта, когда достается и женам второстепенных властных интриганов. И это, видимо, очевидные симптомы предельного разложения. Значит развязка скоро. Очень скоро.
— Что за личность Александр Сырский и чего от него можно ожидать? Может ли он, например, стать заменой Залужному как протеже Зеленского?
— Я не встречал ни философских трактатов Сырского, ни пролегоменов Залужного, поэтому не могу адекватно оценить и сравнить их мудрость и интеллектуальную мощь. Жду подсказки практики, которая, как известно, главный критерий всего сущего.
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