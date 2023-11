https://ukraina.ru/20231129/1051585190.html

Покушение на жену главы ГУР Украины Марианну Буданову. Отравление или все же трафаретный пиар

Во второй половине дня во вторник, 28 ноября, Главное управление разведки (ГУР) Украины официально подтвердило покушение на жену главы ведомства, Кирилла Буданова – Марианну Буданову, о чем с утра писали украинские СМИ

Что произошлоПредставитель ГУР Андрей Юсов заявил, что "информация СМИ соответствует действительности", но подтверждать отравление не только самой Марианны, но и нескольких офицеров разведки не стал – пообещал, что подробности вскоре будут озвучены.Информационное агентство "Бабель", первое сообщившее о покушении, писало об отравлении тяжелыми металлами, позднее появилось уточнение: в крови Будановой обнаружили мышьяк.Состояние Будановой сейчас, по словам ее супруга, главы ГУР, стабильное, она находится под наблюдением врачей. Юсов добавил, что курс лечения её завершается, следующие несколько недель медики будут наблюдать за её здоровьем.Марианна Буданова до сих пор не являлась медийной личностью и не становилась героиней бесчисленных скандалов и интриг запутанной украинской политики. Родом она из Киевской области, по образованию – психолог. В 2020 Буданова баллотировалась в Киевский городской совет, но депутатом не стала, а присоединилась к команде мэра Киева Виталия Кличко: сейчас она занимает должность его советницы по вопросам выявления и предотвращения коррупции в сфере молодежной политики и спорта.Впрочем, однажды этим летом имя Марианны появилось в СМИ: в интервью "Радио свобода"* Буданов в романтическом ключе рассказал о том, что жена сейчас живет с ним в одном кабинете, а в начале военных действий он подарил ей бумажный цветок, потому что настоящие цветы купить не смог."Мое счастье всегда со мной, потому что моя жена живет со мной в офисе. 24 на 7. Раньше я шел на работу и возвращался, а сейчас...", - ответил он на вопрос журналиста о том, романтичный ли и счастливый ли он человек.Большинство версий и предположений, высказанных за эти дни, сводятся к тому, что едва ли объектом покушения была именно Марианна.Версии– Инсценировка;– Покушение на самого Буданова;– Акция устрашения против украинского силового блока на фоне политической борьбы.Ожидаемо, что в СМИ сразу же заговорили о российском следе и "руке Кремля" в покушении. Британское издание Daily Mail не стало дожидаться не только версий следствия, но даже официального подтверждения информации от украинских правоохранителей:"Конкретный характер отравления, в котором подозревают Россию, не был установлен, но позже выяснилось, что были отравлены и другие сотрудники военной разведки, которые сейчас проходят обследование.Позднее украинские источники сообщили, что генерал-лейтенант разведки Кирилл Буданов не был отравлен.", - сказано в материале.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков озвучил официальный комментарий Кремля в среду:Подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач в интервью изданию Украина.ру выразил уверенность, что отравление Будановой – эпизод украинской внутреннеполитической игры и борьбы за власть. Одна часть украинской элиты выступает за скорейшие переговоры с Россией и прекращение конфликта; вторая — хочет идти до победного конца, подчеркнул он.В этой связи эксперт напомнил о негласном противостоянии президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, обострившемся в последние недели после статьи главкома в британском издании The Economist. Залужный конкретно высказался о "тупике", в котором находится украинская армия и написал, что Украине, возможно, стоит "искать варианты".Реакция Офиса президента не заставила себя ждать: в своем интервью немецкому Bild Зеленский предостерег Залужного от "занятий политикой", а спустя несколько дней замглавы комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая обрушилась на главкома с резкой и агрессивной критикой, обвиняя его и в проблемах военных поставок, и в отсутствии конкретного плана наступления, и в сдаче Бахмута (Артёмовска) и других населенных пунктов. Среди них Безуглая упомянула и Авдеевку, за которую в данный момент идут ожесточенные бои.По информации украинского журналиста Юрия Николова, Офис президента Украины дал на прошлой неделе указание главам обладминистраций прекратить любое общение с Залужным, чтобы "региональные элиты не создавали вокруг него никакого ажиотажа"."Соответственно, происходят определённые движения, провокации со стороны определенной части элиты, для того чтобы убрать того или иного, нужного или ненужного ей человека или группу людей.Поэтому, с одной стороны, это может быть даже фальшивка, запущенная, чтобы кого-то напугать или, наоборот, взбодрить и взбудоражить. Я думаю, кому надо, тот понял и задумался, и вопрос уточняющий задал", - объяснил Украина. ру Храпач, комментируя покушение.Залужный – большой военачальник и пользуется авторитетом в украинском обществе и рядах ВСУ, напомнил он:"Соответственно, когда такой несгибаемый человек-кремень начинает выступать и сомневаться в чем-то — а по сценарию он должен нестись вперёд и только вперёд — тогда у всех возникает вопрос: а туда ли мы идём?Поэтому, я полагаю, раскачивают именно эту лодку и таким образом инициируют переговорный процесс с Россией. Возможно, будут обсуждаться условия для прекращения боевых действий, хотя бы временного, для того чтобы загасить конфликт, например, по корейскому варианту."Непосредственно факт покушения на Буданову Храпач считает спорным, по крайней мере с технической точки зрения: проникнуть в бункер, доставить туда яд или отравляющие вещества и добиться того, чтобы они попали именно к Будановой – практически невозможно."Спецслужбы Украины — это, по сути, те же спецслужбы Советского Союза. Многие действующие сотрудники СБУ — выпускники советской школы КГБ: высших курсов КГБ СССР в Минске, Нижегородской школы, где я в своё время учился.Армейский подход на Украине, да, больше на натовский формат переведен. Но подходы к организации системы безопасности на Украине остаются почти такие же как у нас. Я не склонен упрощать профессионализм наших противников: не будем рисовать их идиотами.Но если они живут в охраняемом периметре, если у них есть местная служба охраны, которая занимается защитой высших должностных лиц и серьёзно настроена, то тогда и у меня возникает вопрос: как такой инцидент произошел?", - отмечает он.Вывод о том, что покушение – очередная медийная провокация, кажется ему одним из наиболее вероятных.Версия же о том, что целью отравителей была не Марианна, а сам Буданов, по мнению эксперта, неправдоподобна. Отравление – слишком сложный, запутанный и ненадежный метод, считает он.По мнению создателя компании "Интернет-розыск", экс-сотрудника спецслужб РФ Игоря Бедерова, историю с покушением следует рассматривать как некую угрозу посягательства на политическую власть и распределение финансовых потоков на Украине, то есть посягательство на фактическое управление страной, так как большинство западных финансовых потоков проходит не через административные власти, а именно через ГУР и командование ВСУ."Вы же понимаете, что у всех этих центров силы есть свои прикормленные бизнесмены, через которых выводятся и обналичиваются деньги, делаются закупки, производятся "распилы" и всё прочее. Поэтому такие дельцы зачастую являются различными заказчиками или исполнителями своеобразных акций, в том числе по устрашению и влиянию [на политиков или военных]", - рассказал он в интервью изданию Украина.ру.РеакцииС оценками экспертов издания Украина.ру отчасти согласны и авторы материала журнала The Economist, того самого, который опубликовал сенсационную статью Залужного."Сейчас идет игра по обвинению в том, кто несет ответственность за провал. Политики говорят, что их генералы — придурки, прошедшие советское обучение. А генералы говорят, что политики им мешают. У победы много отцов, но никто не хочет отвечать за тупиковую ситуацию", - цитирует издание свой источник в правительстве Украины.Конфликт между Залужным и Зеленским собеседник издания назвал "предсказуемым" на фоне провала "весеннего" контрнаступления ВСУ, а покушение на Буданову также является частью этого конфликта и предвыборных интриг.Залужный пока еще не высказывал политических амбиций лично, напоминает The Economist, но Зеленский "знает, как быстро украинское общество может создавать и разрушать своих лидеров". Тем более, что рейтинг президента, согласно опросам, уменьшается. Рейтинг Зеленского существенно подорван коррупционными скандалами.В своем телеграм-канале свою точку зрения выразил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев:"До чего же энтомологи-американцы обожают опыты над насекомыми. Это их национальная забава – посадить всяких разных пауков в банку и с нескрываемым удовольствием наблюдать, как они пожирают друг друга. Наконец дошла очередь и до жовто-блакитных тварей.Их хозяева тоже разместили в стеклянном сосуде, постепенно лишая корма. Никто не сомневался, что этим всё и кончится. Рано или поздно просто наблюдать за поведением насекомых становится бесконечно скучно. Тогда их переводят на диету и смотрят за ростом агрессии членистоногих.Теперь эти мелкие ядовитые твари особенно агрессивно жалят и пожирают себе подобных. Выживет, понятное дело, тот, кто наглее, сильнее и толще. Кто сожрал больше своих конкурентов и украл больше корма, поделившись с некоторыми товарищами. Им ведь тоже хочется столоваться за казённый звёздно-полосатый счёт. И они за корм выбирают сторону наиболее перспективного паука."В финале публикации Медведев пророчит Зеленскому бесславный и скорый конец политической карьеры.С внезапной стороны прокомментировал покушение на Буданову и экс-президент Грузии, экс-губернатор Одесской области и одиозный украино-грузинский политик в заключении Михеил Саакашвили: он написал, что сам был жертвой аналогичного покушения тяжелыми металлами и обвинил в этом "русских" и власти Грузии."Я был отравлен в тюрьме и наличие тяжелых металлов в организме диагностировали немецкие и американские лаборатории. После отравления мое состояние ухудшалось несколько недель, пока пророссийская олигархическая власть не согласилась перевести меня в клинику, где я до сих пор нахожусь", - написал он в соцсетях.Понятно, что никаких аналогий между Саакашвили и женой Буданова нет, Скорее, это попытка отставного президента, губернатора и реформатора напомнить о себе.Если же резюмировать мнения экспертов (тех, кто реально понимает законы плаща и кинжала), то версий из покушения на жену руководителя ГУР две:1. Это попытка оказать давление на Буданова и весь генералитет Украины, которые, возможно (только возможно!) задумался идти в политику - а у Залужного и Буданова такие потуги замечены.2. Либо это провокация самих генералов, решивших таким образом обратить на себя внимание и электората и заграничных политиков, желающих провести на Украине выборы. А попытка покушения на кандидата всегда была верным ходом заработать очки у избирателей и спонсоров. Логика простая: "Если на тебя покушаются, значит ты чего-то стоишь". В данной ситуации, разыгран сценарий, при котором покушение совершенно не на кандидата, а на его жену. Известно, что Буданов, при наличии некоторого креатива, как правило выбирает в целом трафаретные решения. Других просто не знает.*СМИ-иноагент

