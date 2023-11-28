https://ukraina.ru/20231128/1051420710.html

Движемся в сторону прорыва. Политолог объяснил, как Россия загоняет ВСУ в щели, а власти Киева - в панику

Движемся в сторону прорыва. Политолог объяснил, как Россия загоняет ВСУ в щели, а власти Киева - в панику - 28.11.2023 Украина.ру

Движемся в сторону прорыва. Политолог объяснил, как Россия загоняет ВСУ в щели, а власти Киева - в панику

ВСУ сейчас несут очень большие потери в технике и людях. Оборудование поступает не только по линии Минобороны РФ, но и по линии других государственных структур. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2023-11-28T05:50

2023-11-28T05:50

2023-11-28T05:50

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Ситуация с оснащением подразделений сейчас меняется в лучшую сторону, ребята довольны. Оборудование поступает не только по линии Минобороны РФ, но и через другие государственные структуры, рассказал политолог.И теперь ВСУ оказались в таком положении, что не могут даже "носы высунуть их своих щелей". К ним в любую секунду может прилететь. Потому что теперь наши бойцы видят все, что происходит на линии фронта и в глубине украинского тыла, добавил он.Другое дело, что над поставками дронов и средств РЭБ еще нужно работать. И мы движемся в сторону прорыва. Войска нужно оснащать качественным оборудованием на уровне "взвод-рота". Потому что нужно иметь у себя за спиной мощные системы, резюмировал собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231127/1051402791.html

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новости, россия, украина, всу, вс рф, дроны, бпла, фронт, минобороны рф, армия, бойцы