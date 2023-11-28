Движемся в сторону прорыва. Политолог объяснил, как Россия загоняет ВСУ в щели, а власти Киева - в панику
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКазачья бригада "Терек" на Соледарском направлении СВО
ВСУ сейчас несут очень большие потери в технике и людях. Оборудование поступает не только по линии Минобороны РФ, но и по линии других государственных структур. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Ситуация с оснащением подразделений сейчас меняется в лучшую сторону, ребята довольны. Оборудование поступает не только по линии Минобороны РФ, но и через другие государственные структуры, рассказал политолог.
И теперь ВСУ оказались в таком положении, что не могут даже "носы высунуть их своих щелей". К ним в любую секунду может прилететь. Потому что теперь наши бойцы видят все, что происходит на линии фронта и в глубине украинского тыла, добавил он.
"Если раньше вражеская пропаганда еще пыталась издеваться и ерничать, то сейчас у них полупанические настроения. Мол, русские научились воевать так, что мы уже головы поднять не можем", - подчеркнул Кочетков.
Другое дело, что над поставками дронов и средств РЭБ еще нужно работать. И мы движемся в сторону прорыва. Войска нужно оснащать качественным оборудованием на уровне "взвод-рота". Потому что нужно иметь у себя за спиной мощные системы, резюмировал собеседник Украина.ру.
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Вчера, 15:53Андрей Суздальцев: С потерей Авдеевки ВСУ ожидает скорый "Эль-Аламейн", поэтому Пентагон пугает ПольшуЧтобы российская армия двинулась дальше в Центральную Европу, этой Европе надо очень постараться. Украина почти 10 лет выманивала нас на поле боя, сознательно провоцируя, считает политолог Андрей Суздальцев