Движемся в сторону прорыва. Политолог объяснил, как Россия загоняет ВСУ в щели, а власти Киева - в панику - 28.11.2023 Украина.ру
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Движемся в сторону прорыва. Политолог объяснил, как Россия загоняет ВСУ в щели, а власти Киева - в панику
Движемся в сторону прорыва. Политолог объяснил, как Россия загоняет ВСУ в щели, а власти Киева - в панику - 28.11.2023 Украина.ру
Движемся в сторону прорыва. Политолог объяснил, как Россия загоняет ВСУ в щели, а власти Киева - в панику
ВСУ сейчас несут очень большие потери в технике и людях. Оборудование поступает не только по линии Минобороны РФ, но и по линии других государственных структур. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2023-11-28T05:50
2023-11-28T05:50
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Ситуация с оснащением подразделений сейчас меняется в лучшую сторону, ребята довольны. Оборудование поступает не только по линии Минобороны РФ, но и через другие государственные структуры, рассказал политолог.И теперь ВСУ оказались в таком положении, что не могут даже "носы высунуть их своих щелей". К ним в любую секунду может прилететь. Потому что теперь наши бойцы видят все, что происходит на линии фронта и в глубине украинского тыла, добавил он.Другое дело, что над поставками дронов и средств РЭБ еще нужно работать. И мы движемся в сторону прорыва. Войска нужно оснащать качественным оборудованием на уровне "взвод-рота". Потому что нужно иметь у себя за спиной мощные системы, резюмировал собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231127/1051402791.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, всу, вс рф, дроны, бпла, фронт, минобороны рф, армия, бойцы
Новости, Россия, Украина, ВСУ, ВС РФ, дроны, БПЛА, фронт, Минобороны РФ, Армия, бойцы

Движемся в сторону прорыва. Политолог объяснил, как Россия загоняет ВСУ в щели, а власти Киева - в панику

05:50 28.11.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКазачья бригада "Терек" на Соледарском направлении СВО
Казачья бригада Терек на Соледарском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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ВСУ сейчас несут очень большие потери в технике и людях. Оборудование поступает не только по линии Минобороны РФ, но и по линии других государственных структур. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Ситуация с оснащением подразделений сейчас меняется в лучшую сторону, ребята довольны. Оборудование поступает не только по линии Минобороны РФ, но и через другие государственные структуры, рассказал политолог.
И теперь ВСУ оказались в таком положении, что не могут даже "носы высунуть их своих щелей". К ним в любую секунду может прилететь. Потому что теперь наши бойцы видят все, что происходит на линии фронта и в глубине украинского тыла, добавил он.
"Если раньше вражеская пропаганда еще пыталась издеваться и ерничать, то сейчас у них полупанические настроения. Мол, русские научились воевать так, что мы уже головы поднять не можем", - подчеркнул Кочетков.
Другое дело, что над поставками дронов и средств РЭБ еще нужно работать. И мы движемся в сторону прорыва. Войска нужно оснащать качественным оборудованием на уровне "взвод-рота". Потому что нужно иметь у себя за спиной мощные системы, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь
Андрей Суздальцев интервью
Вчера, 15:53
Андрей Суздальцев: С потерей Авдеевки ВСУ ожидает скорый "Эль-Аламейн", поэтому Пентагон пугает ПольшуЧтобы российская армия двинулась дальше в Центральную Европу, этой Европе надо очень постараться. Украина почти 10 лет выманивала нас на поле боя, сознательно провоцируя, считает политолог Андрей Суздальцев
 
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