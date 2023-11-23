https://ukraina.ru/20231123/1051280364.html

Алексей Кочетков: Россия разорвала шаблоны о Херсоне и загнала ВСУ в норы, чтобы стать ближе к Европе

Алексей Кочетков: Россия разорвала шаблоны о Херсоне и загнала ВСУ в норы, чтобы стать ближе к Европе - 23.11.2023 Украина.ру

Алексей Кочетков: Россия разорвала шаблоны о Херсоне и загнала ВСУ в норы, чтобы стать ближе к Европе

Нам нужно готовиться к генеральному наступлению, чтобы обвалить фронт ВСУ и дойти до Дуная. А дальше мы можем начать морочить голову нашим врагам в части готовности к переговорам

2023-11-23T15:17

2023-11-23T15:17

2023-11-23T15:17

интервью

россия

всу

крым

херсонская область

экономика

львов

сша

европа

киев

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Мы будем каждый раз продвигать фронт ближе на запад. Не хотите по-хорошему? Так мы еще на 200 километров будем к вам ближе. "Здравствуй, старушка-Европа. Здравствуй, проклятая Германия". Это были лозунги советских солдат в 1945 году. Надеюсь, так будет и сейчас, говорит политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Алексей, не так давно вы побывали на территории Херсонской области, которая уже больше года находится в составе РФ. Это больше прифронтовой регион? Или это нечто похожее на Крым (Россия, но со своей спецификой)?- Если буквально сравнивать Херсонскую область с Крымом, то она ближе к фронту и там гораздо опаснее. Хотя на полуострове тоже ощущается давление из-за боевых действий. ВСУ же постоянно пытаются наносить удары по его различным объектам.Я сейчас нахожусь в Севастополе. Здесь воздушная тревога включается минимум дважды в день. По утрам местные жители читают сообщения губернатора о том, что наши средства ПВО за ночь успели сбить. Например, они ночью слышали, как над бухтой что-то взрывалось, а утром выяснилось, что Украина запустила по городу 14 крылатых ракет. Сами понимаете, как после этого себя чувствуют горожане.Но если жители Крыма воспринимают обстрелы больше как экстрим, то жители Херсонской области испытывают их на себе постоянно. В воздухе ощущается, что в нескольких десятках километров от тебя идет настоящая война.- Удалось ли нам решить проблемы с продуктами и бытовыми принадлежностями в магазинах, топливом для крестьян? Удается ли запустить строительство?- Вопросы решаются. Я не могу сказать, что все идеально. Но видно, что регион оживает, несмотря на войну.Я бывал в Херсонской области еще в 2013 году до государственного переворота. Людей стало меньше. Но регион задышал. Меняется инфраструктура. Меняется качества быта. Строятся дороги. Больницы стали похожи на больницы. В Геническе стали фасады зданий красить. Это просто разрыв шаблонов.Кстати, украинские боты сейчас преподносят фотографии с этими улучшениями таким образом, будто бы это все Киев сделал.Как-то раз в одном из кафе мы разговорились с хозяйкой. Я у нее спрашиваю: "Ну что, из-за войны вам стало гораздо хуже?". Она говорит: "Ну что вы. Наоборот. Нам хотя бы пенсии стали человеческие платить. На них хотя бы можно купить продукты. У нас при Украине было ощущение, что мы медленно умираем. А война когда-нибудь закончится. Так что все будет хорошо".Россия действительно дала этим людям надежду. А не иллюзорные мечты в духе: "Наденем кружевные трусики и поедем собирать клубнику в Польшу". Регион будет развиваться.Без преувеличения скажу, что во время поездки меня распирало от гордости за свою страну. Потому что у нас есть свои сильные стороны, в которых мы превосходим противника.- Вы заговорили о жизни Херсона при Украине. Я понимаю, что там всегда было больше бардака, чем при России. Но я искренне не понимал, как можно было довести до такого безобразного состояния южные регионы с их плодородными землями и выходом к морю.- У тех, кто держал этот регион при Украине, была психология хищника. Почему на таких землях выращивалось зерно низкого качества? Потому что ничего не надо вкладывать. Надо только выкачивать, выкачивать и выкачивать. Хрень получается? Ну и что. Продадим по бросовым ценам и поедем квартиры за границей покупать. О развитии экономики и благосостоянии граждан никто не думал.То же самое было и с относительно благополучным Донецком. Люди из основных отраслей мне рассказывали, что к ним первые крупные инвестиции за 30 лет пришли только с приходом России. Последний раз им деньги на реконструкцию шахт и развитие производства давали только в 1991 году. Украина только выкачивала деньги из региона.Понимаете, Киев и Львов всегда рассматривали земли Новороссии как свои колонии. С них собирали налоги, от них вывозили все, что они производят, каждый выживал как мог. А сейчас Россия запустила процесс деколонизации. Мы, несмотря на войну, вкладываем в них средства на развитие.- Сбудется ли наша заветная мечта, когда вкусные фрукты и овощи их Херсонской области попадут на прилавки московских магазинов, что приведет к значительному снижению цен?- Пока с этим трудно.Херсонские фрукты и овощи пока даже в крымские магазины с трудом попадают. В Крыму тоже цены вполне себе московские. В этом году ввели ограничения на их перемещения. От этого страдают люди по обе стороны перешейка. Это нездоровая ситуацияСейчас на Чонгаре лютые очереди, которые не способствуют экономическому развитию. Но не надо закатывать глаза. А вдруг из воюющего региона едет бог знает что. Тем более, что ГУР и СБУ сделали ставку на террор. И диверсанты на территорию Крыма тоже проникают. Их ловят и обезвреживают, но их меньше не становится. Более того, их будет еще больше. Потому что киевскому режиму нужно будет громко хлопнуть дверью перед своим уходом. Гадостей они будут делать много. Это вынужденные, но абсолютно оправданные меры. Как только отодвинется фронт и стабилизируется ситуация на новых территориях, всех эти ограничения снимутся.- Тогда постепенно переходим к фронту. Как в регионе воспринимались новости о том, что ВСУ заняли плацдармы на левом берегу Днепра?- Больше всего жители Херсонской области реагируют на то, что их обстреливает Украина, которая продолжает утверждать, что это их собственные граждане. И с каждым таким ударом они становятся все более-более радикальными русскими патриотами.Кстати, в России есть стереотип, что в Херсонской области очень много ждунов. Их было много в прошлом году. Но сами местные жители говорят, что их количество резко сократилось. А все разговоры про якобы украинских партизан больше раздувает киевская пропаганда. Понятно, что есть отдельные наводчики и корректировщики. Понятно, что проникают диверсанты. Но сейчас это единичные случаи.- Понятно, что ВСУ никакого прорыва к Крыму не устроили бы. Но, судя по гибели нашего расчета FPV-дрона "Упырь", который уничтожил их 20 лодок, там все могло быть гораздо хуже. Удалось ли нам купировать эти угрозы?- Конечно, там шли тяжелые бои. Как мы нам ни хотелось, давление ВСУ там не ослабевает. Противник пытается хоть как-то продавить нашу оборону. Но это вынужденная деятельность украинского командования, чтобы отчитаться перед НАТО. Они продолжают бросать солдат в бессмысленные штурмы, чтобы отгрызть у нас еще 5-10 метров территорий.Никакой военной целесообразности в этом нет. Но они готовы угробить там два батальона, чтобы показать, что они наступают: "все нормально, срочно шлите деньги на счет".Для украинских генералов это переросло в открытый бизнес. Они меняют жизни своих солдат на конкретную валюту, чтобы купить домик где-нибудь в Калифорнии и жить там на пенсии.- Эта тема когда-нибудь уйдет из медийного пространства?- Вряд ли. Информационная война никогда не была связана с истиной. Пропагандисты воюют в своей вселенной. Позиционные бои по периметру МКАДа продолжатся. И было бы странно призывать ботов с обеих сторон к трезвой оценки ситуации.- Если говорить о реальной войне, то сейчас подшефные вам батальоны "Георгий Победоносец" и "Илья Муромец" сражаются на самом горячем участке фронта: Авдеевка, Марьинка, Красногоровка. Как у них дела?- Там очень жарко. Да, без потерь не обходится, но оптимизма от этого у бойцов не убавилось. Все уверены, что в ближайшее время на фронте мы увидим позитивные изменения. Работы много. Ребята с передовой не вылезают. Но я не слышал ни одного упаднического настроения, которые иногда накрывают военных, когда у них заканчивается обычная человеческая энергия.Всем нужен отдых. Для этого и нужна ротация.Но, опять же, сейчас я у бойцов никакой усталости не увидел. Все на подъеме.Я к ним скоро поеду с помощью из центральных регионов. Погода изменилась, поэтому мы повезем солдатам печки и теплые вещи. Я даже попробую записать с ними видео, чтобы бойцы сами рассказали о настроении на передовой. Единственное требование от начальства, чтобы они были в балаклавах.- А почему требуют, чтобы бойцы были в балаклавах? Я понимаю, что есть вопросы безопасности. Но мне кажется, что страна должна знать своих героев в лицо.- По крайней мере те бойцы, которые непосредственно находятся на передовой, обязательно должны быть в балаклавах. Это вопрос безопасности.К сожалению, у "Георгия Победоносца" есть потери и в тылу. Недавно погиб легендарный сапер с позывным "Зиберт". Он прошел Афганистан и сражался еще с 2014 года. Он был инструктором. Он воспитал не одно поколение саперов, которые сейчас работают на передовой. Он спас сотню жизней. И он не допустил за свою жизнь ни одной ошибки, что для сапера редкость."Зиберт" погиб во время ракетного удара по центру Донецка. Он с группой специалистов экстренно прибыл на место взрыва, чтобы вытащить людей из-под завалов. Потом враг произвел второй залп, и их накрыло.Царствие ему небесное.- Вы сейчас затронули важную тему о том, как мы будем готовить офицеров и где мы будем брать уникальных специалистов для нашей армии.- Война – это самая лучшая школа для солдата и офицера. Наш офицерский корпус будущего сейчас куется из сержантов и младших офицеров. Это будущие генералы русской армии.Более того, сейчас активно работает Донецкое высшее общевойсковое командное училище. Очень много отличившихся добровольцев сейчас направляются в такие учебные заведения, чтобы стать профессиональными военными.В нашем батальоне есть такой пример. Доброволец из Ростовской области Дмитрий Терещенко. Он был несколько раз ранен. В прошлом году нам пришлось его спасать. Его вывезли в Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге с тяжелыми ранениями. Но он несколько раз сбегал на фронт. В августе его приняли в донецкое училище. В скором будущем он станет офицером с реальным боевым опытом.И таких примеров - масса.- Касательно ситуации с оснащением подразделений. Вы летом очень жестко критиковали эти моменты, а месяц назад высказывались оптимистично. Что там сейчас? Чего ждать дальше?- Ситуация меняется в лучшую сторону. Ребята довольны. Оборудование идет не только по лини Минобороны, но и по линии других государственных структур. Это видно по результатам на нашем участке фронта.ВСУ сейчас несут очень серьезные потери и в технике, и в людях. И с их дронами мы научились хорошо разбираться. Если раньше вражеская пропаганда еще пыталась издеваться и ерничать, то сейчас у них полупанические настроения. Мол, русские научились воевать так, что мы уже головы поднять не можем.Короче говоря, ВСУ теперь оказались в том же положении, в котором наши бойцы были в феврале - в марте. Это они теперь не могут носы высунуть их своих щелей. К ним в любую секунду может прилететь. Потому что русские теперь видят все, что происходит на линии фронта и в глубине вражеского тыла.- Ваш подход о том, что для победы в СВО нам нужно очень много дронов и очень много РЭБов остается в силе? Или нужно что-то еще?- Да. Другое дело, что над этим еще работать и работать. Мы движемся в сторону прорыва. Войска нужно оснащать качественным оборудованием на уровне "взвод-рота". Хорошо иметь у себя за спиной мощные системы. Но нам нужны в окопах эффективные и дешевые средства подавления.Мы сейчас в Москве над этим работаем. Мы подготовили образцы изделий нового поколения. Мы отдадим их на испытание в Минобороны и в Росгвардию. Если все будет хорошо, мы наполним ими наши батальоны. А потом постараемся передать наш опыт другим частям и соединениям на фронте.- Наверное, на слабость противника рассчитывать бессмысленно. Но, может быть, мы сможем извлечь пользу от конфликта между Зеленским и Залужным?- Эта внутривидовая борьба на фронте никак не скажется.Если на место Зеленского придет какой-нибудь Самоса или Пиночет в генеральской форме (только с совсем уж несимпатичной физиономией), на Украине немного выдохнут. Мол, этот был предатель, а теперь пришел герой. Потом герой-генерал себя не оправдает, они еще на кого-нибудь поменяют.Нам надо, чтобы эта история побыстрее закончилось. Чтобы нас вообще перестали интересовать разборки внутри украинской власти по причине ее отсутствия. Пусть это будет правительство в изгнании, которое сидит где-то в Канаде. А их разборки пусть интересуют только желтую прессу на Западе.ВСУ все равно содержат и управляют не в Киеве. Вряд ли НАТО будет менять свою стратегию по Украине, оглядываясь на то, кто сидит на Банковой. Там может быть хоть Петлюра, хоть Бандера, хоть Залужный, хоть Буданов. Как в Вашингтоне решат, так и будет.- Вы сказали про роль Запада. Есть мнение, что даже если мы дойдем до Львова, то Запад попытается втянуть нас в гонку вооружений, которая нанесет удар по нашей экономике и демографии похлеще, чем сама война. Как мы на это будем реагировать?- Расслабляться нам никогда не придется. И это хорошо. Потому что это стимулирует к активной деятельности.Но я бы так далеко не забегал. Давайте сперва возьмем Одессу и деблокируем Приднестровье. Нам надо выровнять линию фронта так, чтобы Киев оказался в глубоком тылу. А дальше посмотрим.Я, кстати, не думаю, что нам критически важен Львов. Нам нужно оставить заповедник для местных бандеровцев, которым было бы чем заняться в дискуссиях с поляками. Это создаст Варшаве гораздо больше проблем, чем война с Россией.Мы все время возмущаемся, что кто-то строит буферные государства между Россией и Западной Европой. И нам тоже нужны буферные государства между особо буйными и нами.- Какие задачи минимум и задачи максимум мы сможем решить в части ситуации на фронте и в плане перевооружения нашей армии до конца года?- Нам нужно готовиться к генеральному наступлению, чтобы обвалить фронт ВСУ и дойти до Дуная. А дальше мы можем начать морочить голову нашим врагам в части готовности к переговорам. Мы будем каждый раз продвигать фронт ближе на запад. Не хотите по-хорошему? Так мы еще на 200 километров будем к вам ближе. "Здравствуй, старушка-Европа. Здравствуй, проклятая Германия". Это были лозунги советских солдат в 1945 году. Надеюсь, так будет и сейчас.

https://ukraina.ru/20201216/1029990360.html

https://ukraina.ru/20231123/1051244793.html

https://ukraina.ru/20231110/1050930209.html

https://ukraina.ru/20231122/1051223812.html

https://ukraina.ru/20231121/1051177696.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, крым, херсонская область, экономика, львов, сша, европа, киев, одесса