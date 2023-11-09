"Бред сивой кобылы": военный эксперт объяснил, как Залужный хочет оправдать провал "контрнаступа" ВСУ - 09.11.2023 Украина.ру
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"Бред сивой кобылы": военный эксперт объяснил, как Залужный хочет оправдать провал "контрнаступа" ВСУ
"Бред сивой кобылы": военный эксперт объяснил, как Залужный хочет оправдать провал "контрнаступа" ВСУ - 09.11.2023 Украина.ру
"Бред сивой кобылы": военный эксперт объяснил, как Залужный хочет оправдать провал "контрнаступа" ВСУ
"Контрнаступ" изначально был обречен на провал. Но Украина была вынуждена выполнять волю своих западных хозяев. Поэтому она уткнулась в железобетонную стену российской обороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин
2023-11-09T05:20
2023-11-09T05:20
новости
всу
вс рф
валерий залужный
наступление
оборона
нато
минирование
запад
россия
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Недавно главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что боевые действия зашли в позиционный тупик и нужен технологический прорыв, чтобы прорвать российскую оборону. Так он пытается оправдать провальное наступление ВСУ, рассказал обозреватель.НАТО никогда не сталкивался с глубокоэшелонированной обороной на земле с разветвленными минными полями. Он никогда не воевал со странами, равными им по силе и мощи боевой техники, резюмировал собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231108/1050834290.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, всу, вс рф, валерий залужный, наступление, оборона, нато, минирование, запад, россия, украина
Новости, ВСУ, ВС РФ, Валерий Залужный, наступление, Оборона, НАТО, минирование, Запад, Россия, Украина

"Бред сивой кобылы": военный эксперт объяснил, как Залужный хочет оправдать провал "контрнаступа" ВСУ

05:20 09.11.2023
 
© Фото : скриншот видео телеграм-канала "Воин_DV"подбитая западная техника ВСУ
подбитая западная техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Фото : скриншот видео телеграм-канала "Воин_DV"
Читать в
"Контрнаступ" изначально был обречен на провал. Но Украина была вынуждена выполнять волю своих западных хозяев. Поэтому она уткнулась в железобетонную стену российской обороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин
Недавно главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что боевые действия зашли в позиционный тупик и нужен технологический прорыв, чтобы прорвать российскую оборону. Так он пытается оправдать провальное наступление ВСУ, рассказал обозреватель.
"Это бред сивой кобылы. Залужный таким образом пытается оправдать катастрофу "контрнаступа", который не принес никаких результатов. И он намекает, что натовские клише, которые использовали ВСУ, оказались бездарными", - подчеркнул Литовкин.
НАТО никогда не сталкивался с глубокоэшелонированной обороной на земле с разветвленными минными полями. Он никогда не воевал со странами, равными им по силе и мощи боевой техники, резюмировал собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь
Владислав Угольный интервью
8 ноября, 07:25
Владислав Угольный: Россия внезапно напугала ВСУ, чтобы через 1,5 года взять Нью-Йорк и два-три города
 
НовостиВСУВС РФВалерий ЗалужныйнаступлениеОборонаНАТОминированиеЗападРоссияУкраина
 
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