https://ukraina.ru/20231109/1050864555.html
"Бред сивой кобылы": военный эксперт объяснил, как Залужный хочет оправдать провал "контрнаступа" ВСУ
"Бред сивой кобылы": военный эксперт объяснил, как Залужный хочет оправдать провал "контрнаступа" ВСУ - 09.11.2023 Украина.ру
"Бред сивой кобылы": военный эксперт объяснил, как Залужный хочет оправдать провал "контрнаступа" ВСУ
"Контрнаступ" изначально был обречен на провал. Но Украина была вынуждена выполнять волю своих западных хозяев. Поэтому она уткнулась в железобетонную стену российской обороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин
2023-11-09T05:20
2023-11-09T05:20
2023-11-09T05:20
новости
всу
вс рф
валерий залужный
наступление
оборона
нато
минирование
запад
россия
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Недавно главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что боевые действия зашли в позиционный тупик и нужен технологический прорыв, чтобы прорвать российскую оборону. Так он пытается оправдать провальное наступление ВСУ, рассказал обозреватель.НАТО никогда не сталкивался с глубокоэшелонированной обороной на земле с разветвленными минными полями. Он никогда не воевал со странами, равными им по силе и мощи боевой техники, резюмировал собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231108/1050834290.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, вс рф, валерий залужный, наступление, оборона, нато, минирование, запад, россия, украина
Новости, ВСУ, ВС РФ, Валерий Залужный, наступление, Оборона, НАТО, минирование, Запад, Россия, Украина
"Бред сивой кобылы": военный эксперт объяснил, как Залужный хочет оправдать провал "контрнаступа" ВСУ
"Контрнаступ" изначально был обречен на провал. Но Украина была вынуждена выполнять волю своих западных хозяев. Поэтому она уткнулась в железобетонную стену российской обороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин