https://ukraina.ru/20231109/1050864555.html

"Бред сивой кобылы": военный эксперт объяснил, как Залужный хочет оправдать провал "контрнаступа" ВСУ

"Бред сивой кобылы": военный эксперт объяснил, как Залужный хочет оправдать провал "контрнаступа" ВСУ - 09.11.2023 Украина.ру

"Бред сивой кобылы": военный эксперт объяснил, как Залужный хочет оправдать провал "контрнаступа" ВСУ

"Контрнаступ" изначально был обречен на провал. Но Украина была вынуждена выполнять волю своих западных хозяев. Поэтому она уткнулась в железобетонную стену российской обороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин

2023-11-09T05:20

2023-11-09T05:20

2023-11-09T05:20

новости

всу

вс рф

валерий залужный

наступление

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нато

минирование

запад

россия

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Недавно главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что боевые действия зашли в позиционный тупик и нужен технологический прорыв, чтобы прорвать российскую оборону. Так он пытается оправдать провальное наступление ВСУ, рассказал обозреватель.НАТО никогда не сталкивался с глубокоэшелонированной обороной на земле с разветвленными минными полями. Он никогда не воевал со странами, равными им по силе и мощи боевой техники, резюмировал собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231108/1050834290.html

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новости, всу, вс рф, валерий залужный, наступление, оборона, нато, минирование, запад, россия, украина