https://ukraina.ru/20231107/1050779593.html

Виктор Литовкин: США и ВСУ еще могут нанести России пару ударов, чтобы не дать прорваться к Одессе

Виктор Литовкин: США и ВСУ еще могут нанести России пару ударов, чтобы не дать прорваться к Одессе - 07.11.2023 Украина.ру

Виктор Литовкин: США и ВСУ еще могут нанести России пару ударов, чтобы не дать прорваться к Одессе

Для России сейчас наиболее важно Донецкое направление, потому что мы должны освободить Донбасс от киевского режима. Пока мы не освободим Авдеевку, Марьинку,... Украина.ру, 07.11.2023

2023-11-07T09:15

2023-11-07T09:15

2023-11-07T09:15

интервью

россия

всу

сша

сво

одесса

валерий залужный

нато

ракеты

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Для России сейчас наиболее важно Донецкое направление, потому что мы должны освободить Донбасс от киевского режима. Пока мы не освободим Авдеевку, Марьинку, Угледар, а также пока не продвинемся к Славянску и Краматорску, мы не выполним эту задачу, которая была поставлена верховным главнокомандующим еще 24 февраля, считает военный обозреватель, полковник в отставке Виктор ЛитовкинОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Виктор Николаевич, какое из направлений в зоне СВО наиболее перспективно для продвижения российских войск?- Для России сейчас наиболее важно Донецкое направление, потому что мы должны освободить Донбасс от киевского режима. Пока мы не освободим Авдеевку, Марьинку, Угледар, а также пока не продвинемся к Славянску и Краматорску, мы не выполним эту задачу, которая была поставлена верховным главнокомандующим еще 24 февраля.Для ВСУ остается важным Южное направление, чтобы выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым. Они не раз об этом заявляли и не раз пытались это сделать. Мы там не наступаем. Мы там ведем активную оборону.На Херсонском направлении ВСУ неоднократно пытались захватить острова в дельте Днепра, чтобы оттуда наступать на Левобережье. Но мы всегда пресекали эти попытки. Мы уничтожали их катера и диверсантов.В целом мы пытаемся дождаться, пока пыл "контрнаступа" полностью иссякнет. ВСУ и так терпят поражение при выполнении этой задачи, которую перед ними поставил Вашингтон и Брюссель. Противник бросает своих людей в мясные штурмы. Правда, уже не массово, а отдельными подразделениями.- Кстати, Залужный недавно заявил, что боевые действия зашли в позиционный тупик, и нужен технологический прорыв, чтобы прорвать российскую оборону.- Это бред сивой кобылы.Залужный таким образом пытается оправдать катастрофу "контрнаступа", который не принес никаких результатов. И он намекает, что натовские клише, которые использовали ВСУ, оказались бездарными. Так ему надо было сразу понять, что натовская наука побеждать годиться только для стран третьего мира. НАТО никогда не сталкивался с глубоко эшелонированной обороной на земле с разветвленными минными полями. Он никогда не воевал со странами, равными им по силе и мощи боевой техники."Контрнаступ" изначально был обречен на провал. Но Украина была вынуждена выполнять волю своих хозяев. Поэтому она уткнулась в нашу железобетонную стену.Это не значит, что Россия не будет двигаться вперед. Мы это будем делать. У нас для этого есть все технологические и экономические возможности. Резервы тоже есть. Должно быть только принято политическое решение.Плюс, надо убедиться, что Украина исчерпала все свои ресурсы. Потому что нам нужно превосходство в людях. Наступать без того, чтобы у нас было преимущество хотя бы 3:1, невозможно.Кстати, я считаю, что денацификации и демилитаризации Украины нельзя добиться без новых границ. Мы должны взять под свой контроль Николаевскую, Одесскую, Днепропетровскую, Харьковскую и Сумскую области. Потому что без этого мы не сможем обеспечить безопасность российских территорий. Без Николаева и Одессы ВСУ будут продолжать атаки на Крым и на Черноморский флот.Резюмирую. Ситуация на линии фронта напряженная. Но мы все ожидаем, что будет дальше. Возможно, мы увидим наступательные действия России до конца года. Сначала попытаемся освободить Донбасс, а потом двинемся на Одессу вплоть до границы с Приднестровьем.- В какой степени отсутствие военной и финансовой поддержки Украины со стороны США в прежнем объеме отразится на противнике?- Украине и так выделили много-много денег. Эти деньги дали Киеву не напрямую, а на поставки оружия для него. И оружие поставляется. Эти поставки ни разу не были приостановлены. Уже пришел 31 танк "Абрамс". Германия продолжает поставлять "Леопарды". Британцы больше 14 танков пока не поставляют, но они поставляют ракетные комплексы StormShadow. США поставили 20 штук ATACMS. В ближайшее время обещают поставить еще столько же.Немцы мучаются, не зная, поставлять ли ВСУ "Таурус". Но французы поставили "Скальпы". В парке "Патриот" эта ракета (мы ее получили в качестве трофея) целиком висит под потолком. Как и гаубица М-777. Она свеженькая, будто только что с конвейера сошла. Так что поставки продолжаются.Да, Украине не хватает личного состава. Но туда приезжают много наемников. Причем не только из США и Польши, но и из Колумбии. Ей еще есть, с кем воевать.- Наши десантники французских снайперов засекли.- Я вообще считаю, что вся эта сложная иностранная техника управляется не украинскими расчетами, а наемниками. Ведь нужно хотя бы знать английский язык в достаточном объеме, чтобы прочитать инструкции.Кстати, поставить на Украину F-16 обещали не США, а Дания и Нидерланды. Есть сведения, что два-три таких самолета в разобранном виде на трейлерах уже прибыли по месту назначения. Кто-то их будет собирать и настраивать. А кто-то будет сидеть за штурвалом этих машин.Это не зависит от того, даст ли Конгресс США Украине дополнительные 60 млрд долларов или нет. Машина запущена, и она движется. Никаких послаблений в отношении России не будет. И когда кто-то говорит, что Израиль якобы затмит Украину в политике США – это неправда. Это попытка успокоить самих себя или перевести стрелки.США через Израиль ведут боевые действия, чтобы оставаться на Ближнем Востоке в своих интересах. А на Украине США воюют с Россией, чтобы ослабить Россию и сделать ее неконкурентоспособной в отношении США. Эта их экзистенциальная задача. Они же просчитались. Они думали, что Россия никогда не оправится от кризиса 90х. Но Россия восстановилась и в военном отношении стала не менее сильной, чем СССР.Единственное, что позволит США отстать от России – полная потеря Украины как плацдарм для борьбы с Россией. Но даже в этом случае у них останется Польша и Прибалтика. Так что эта война не прекратится никогда. Мы должны быть к этому готовы.- МГТУ им. Баумана займется разработкой чеченской "джихад-машины" для нужд СВО. В чем уникальность этой боевой единицы?- Я видел эту машину на выставке в парке "Патриот". Эта машина типа "Багги" на металлических конструкциях. Она полностью открытая, но на мощном двигателе с большими колесами. У нее большая проходимость. На нее можно установить крупнокалиберный пулемет или автоматический гранатомет. Все зависит от конкретных задач, которые чеченские руководители поставили перед конструкторами.Это как боевые тачанки, которые были в Гражданскую войну. Или как "джихад-мобили", когда террористы в Сирии на "Хондах" устраивали набеги и стреляли по российским войскам. Мы должны извлечь из этого технический и боевой опыт для нужд СВО. Их легко перебрасывать с одного направления на другое.Это хорошая идея. Вопрос только в том, чтобы запустить их в серийное производство. Пока серийных заводов нет. Есть только опытные.

https://ukraina.ru/20220419/1033803472.html

https://ukraina.ru/20231104/1050749206.html

https://ukraina.ru/20231104/1050759037.html

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, россия, всу, сша, сво, одесса, валерий залужный, нато, ракеты, танки