Авиация Израиля нанесла удар по больнице Насера в Газе - Al Jazeera - 07.11.2023 Украина.ру
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Авиация Израиля нанесла удар по больнице Насера в Газе - Al Jazeera
Авиация Израиля нанесла удар по больнице Насера в Газе - Al Jazeera - 07.11.2023 Украина.ру
Авиация Израиля нанесла удар по больнице Насера в Газе - Al Jazeera
Авиаудар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по больничному комплексу Насера в Газе привёл к гибели не менее восьми человек, десятки получили ранения. Об этом со ссылкой на палестинский минздрав 7 ноября сообщает телеканал Al Jazeera
2023-11-07T05:57
2023-11-07T05:58
новости
палестино-израильский конфликт
сектор газа
больница
авиация
израиль
удар
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"По данным палестинского министерства здравоохранения, по меньшей мере восемь человек были убиты и десятки ранены в результате нападения Израиля на медицинский комплекс Насера ​​в городе Газа", - говорится в сообщении.Медицинский комплекс, включающий детскую, офтальмологическую и психиатрическую больницы, а также специализированную клинику, подвергся прямым и непрямым попаданиям израильских ракет.По данным телеканала, ещё не менее двух палестинцев погибли и несколько пострадали в результате отдельных налётов израильской авиации на окрестности больницы Камаль Адван и больницы Аль-Кудс в Газе.Число жертв в секторе Газа, по последним данным, превысило 10 тысяч человек, пострадали более 24,8 тысячи. По информации посольства России, в ходе эскалации конфликта погибли 20 граждан россии, двое находятся в заложниках и семеро числятся пропавшими без вести.По разным данным, ХАМАС удерживает в плену в секторе Газа 150-250 заложников.Ранее стало известно, что 9 ноября Совбез ООН проведёт очередное заседание по ситуации в Газе.
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новости, палестино-израильский конфликт, сектор газа, больница, авиация, израиль, удар
Новости, Палестино-израильский конфликт, сектор Газа, больница, авиация, Израиль, удар

Авиация Израиля нанесла удар по больнице Насера в Газе - Al Jazeera

05:57 07.11.2023 (обновлено: 05:58 07.11.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия израильских ударов по Газе
Последствия израильских ударов по Газе - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
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Авиаудар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по больничному комплексу Насера в Газе привёл к гибели не менее восьми человек, десятки получили ранения. Об этом со ссылкой на палестинский минздрав 7 ноября сообщает телеканал Al Jazeera
"По данным палестинского министерства здравоохранения, по меньшей мере восемь человек были убиты и десятки ранены в результате нападения Израиля на медицинский комплекс Насера ​​в городе Газа", - говорится в сообщении.
Медицинский комплекс, включающий детскую, офтальмологическую и психиатрическую больницы, а также специализированную клинику, подвергся прямым и непрямым попаданиям израильских ракет.
По данным телеканала, ещё не менее двух палестинцев погибли и несколько пострадали в результате отдельных налётов израильской авиации на окрестности больницы Камаль Адван и больницы Аль-Кудс в Газе.
Число жертв в секторе Газа, по последним данным, превысило 10 тысяч человек, пострадали более 24,8 тысячи. По информации посольства России, в ходе эскалации конфликта погибли 20 граждан россии, двое находятся в заложниках и семеро числятся пропавшими без вести.
По разным данным, ХАМАС удерживает в плену в секторе Газа 150-250 заложников.
Ранее стало известно, что 9 ноября Совбез ООН проведёт очередное заседание по ситуации в Газе.
- РИА Новости, 1920, 05.11.2023
5 ноября, 12:38
Марш на Вашингтон. В США прошли массовые протесты против бойни в ГазеВ Соединенных Штатах Америки и Европейском Союзе прошли массовые демонстрации против жестоких бомбардировок сектора Газа. Они наглядно показали, что население западных стран не поддерживает продолжения обстрелов
 
НовостиПалестино-израильский конфликтсектор ГазабольницаавиацияИзраильудар
 
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