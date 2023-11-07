Заседание СБ ООН по ситуации в Газе назначили на 9 ноября - постпред ОАЭ - 07.11.2023 Украина.ру
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Заседание СБ ООН по ситуации в Газе назначили на 9 ноября - постпред ОАЭ
Заседание СБ ООН по ситуации в Газе назначили на 9 ноября - постпред ОАЭ - 07.11.2023 Украина.ру
Заседание СБ ООН по ситуации в Газе назначили на 9 ноября - постпред ОАЭ
Совет Безопасности ООН 9 ноября проведёт очередное заседание по ситуации в секторе Газа. Об этом постпред ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба 6 ноября заявила журналистам
2023-11-07T04:05
2023-11-07T04:06
новости
оон
совбез оон
ближний восток
палестино-израильский конфликт
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"Как я понимаю, в четверг пройдёт заседание СБ ООН. В рамках китайского председательства мы также намерены запрашивать регулярные заседания - официальные и неофициальные, чтобы держать в фокусе внимания эту гуманитарную катастрофу, разворачивающуюся в секторе Газа", - сказала Нусейба.Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш потребовал немедленно объявить в секторе Газа прекращение огня, потому как город уже превратился в кладбище для детей. По его мнению, гуманитарный кризис в секторе Газа перерос в "кризис человечества", а дальнейшая эскалация приведёт к боестолкновениям по всему региону.
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новости, оон, совбез оон, ближний восток, палестино-израильский конфликт
Новости, ООН, Совбез ООН, Ближний Восток, Палестино-израильский конфликт

Заседание СБ ООН по ситуации в Газе назначили на 9 ноября - постпред ОАЭ

04:05 07.11.2023 (обновлено: 04:06 07.11.2023)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВыступление главы МИД РФ С. Лаврова в СБ ООН
Выступление главы МИД РФ С. Лаврова в СБ ООН
© Пресс-служба МИД РФ
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Читать в
Совет Безопасности ООН 9 ноября проведёт очередное заседание по ситуации в секторе Газа. Об этом постпред ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба 6 ноября заявила журналистам
"Как я понимаю, в четверг пройдёт заседание СБ ООН. В рамках китайского председательства мы также намерены запрашивать регулярные заседания - официальные и неофициальные, чтобы держать в фокусе внимания эту гуманитарную катастрофу, разворачивающуюся в секторе Газа", - сказала Нусейба.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш потребовал немедленно объявить в секторе Газа прекращение огня, потому как город уже превратился в кладбище для детей. По его мнению, гуманитарный кризис в секторе Газа перерос в "кризис человечества", а дальнейшая эскалация приведёт к боестолкновениям по всему региону.
- РИА Новости, 1920, 05.11.2023
5 ноября, 12:38
Марш на Вашингтон. В США прошли массовые протесты против бойни в ГазеВ Соединенных Штатах Америки и Европейском Союзе прошли массовые демонстрации против жестоких бомбардировок сектора Газа. Они наглядно показали, что население западных стран не поддерживает продолжения обстрелов
 
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