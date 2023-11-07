https://ukraina.ru/20231107/1050805064.html

Заседание СБ ООН по ситуации в Газе назначили на 9 ноября - постпред ОАЭ

Заседание СБ ООН по ситуации в Газе назначили на 9 ноября - постпред ОАЭ - 07.11.2023 Украина.ру

Заседание СБ ООН по ситуации в Газе назначили на 9 ноября - постпред ОАЭ

Совет Безопасности ООН 9 ноября проведёт очередное заседание по ситуации в секторе Газа. Об этом постпред ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба 6 ноября заявила журналистам

2023-11-07T04:05

2023-11-07T04:05

2023-11-07T04:06

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"Как я понимаю, в четверг пройдёт заседание СБ ООН. В рамках китайского председательства мы также намерены запрашивать регулярные заседания - официальные и неофициальные, чтобы держать в фокусе внимания эту гуманитарную катастрофу, разворачивающуюся в секторе Газа", - сказала Нусейба.Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш потребовал немедленно объявить в секторе Газа прекращение огня, потому как город уже превратился в кладбище для детей. По его мнению, гуманитарный кризис в секторе Газа перерос в "кризис человечества", а дальнейшая эскалация приведёт к боестолкновениям по всему региону.

https://ukraina.ru/20231105/1050782500.html

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новости, оон, совбез оон, ближний восток, палестино-израильский конфликт