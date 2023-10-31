https://ukraina.ru/20231031/1050651227.html

"Злой, преданный союзниками, обманывающий сам себя". Отношения Зеленского и Запада кардинально изменились

"Злой, преданный союзниками, обманывающий сам себя". Отношения Зеленского и Запада кардинально изменились - 31.10.2023 Украина.ру

"Злой, преданный союзниками, обманывающий сам себя". Отношения Зеленского и Запада кардинально изменились

Американский журнал Time 30 октября выпустил большую статью о том, как за последний год изменилось отношение Запада к президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также как изменился сам Зеленский

2023-10-31T21:03

2023-10-31T21:03

2023-10-31T21:03

эксклюзив

владимир зеленский

украина

сша

всу

контрнаступление

алексей резников

коррупция

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Для США Зеленский больше не геройАвтор публикации Саймон Шустер сравнил, как приняли украинского лидера в США в декабре 2022 года и в сентябре 2023–го. Разница – поразительная.Во время первого визита с начала СВО Зеленского "встретили как героя", Белый дом отправил за ним в Польшу самолёт ВВС США и в сопровождении натовского самолёта-разведчика и истребителя F-15 Eagle доставил на объединённую базу Эндрюс недалеко от Вашингтона. В тот же вечер 21 декабря 2022 года он выступил на совместной сессии обеих палат Конгресса, больше десятка раз американские законодатели аплодировали ему стоя. Один сенатор признался, что за 30 лет работы в Конгрессе ни разу не видел, чтобы кто-либо из иностранных лидер был удостоен такого восторженного приёма. И хотя не все присоединились к овациям, но на протяжении года подавляющее большинство конгрессменов голосовало за инициативы по оказанию помощи Украине."На этот раз атмосфера оказалась иной. Помощь Украине превратилась в камень преткновения в спорах вокруг федерального бюджета. Один из внешнеполитических советников Зеленского рекомендовал ему вовсе отменить сентябрьскую поездку в Вашингтон, предупредив, что атмосфера слишком накалена. Лидеры Конгресса отказались дать Зеленскому возможность выступить с речью в Капитолии. Его помощники пытались организовать ему личное выступление на телеканале Fox News и интервью с Опрой Уинфри, но ничего не получилось", – пишет Time.На своё выступление в Национальном архиве США Зеленский опоздал на час, задержавшись на встречах в Белом доме и Пентагоне."Выступление, заявленное как главный пункт визита Зеленского в Вашингтон, должно было стать для него шансом вдохновить Соединённые Штаты на дальнейшую поддержку Украины в её борьбе с Россией с помощью того ораторского мастерства, которого мир привык ожидать от украинского лидера военного времени. Но всё пошло не так, как планировалось", – отмечает Time.Зеленский начал выступление в 18:41, выглядел он отстранённым и взволнованным, его речь казалась натянутой и неестественной, он хотел скорее покончить с этим. Как позже объяснил президент, тем вечером он испытывал сильную усталость, в том числе от постоянной необходимости убеждать союзников в том, что с их помощью Украина способна победить."Никто не верит в нашу победу так, как я. Никто", – сказал Зеленский в интервью, которое дал журналу Time после поездки в Вашингтон. По его словам, попытки внушить эту веру союзникам "отнимают все ваши силы, всю вашу энергию, понимаете? Они отнимают так много всего", говорится в статье.В ходе зарубежных визитов президент Украины чувствует угасающий интерес мирового сообщества к конфликту, усталость от него в Америке и Европе, кроме того, снижается и уровень международной поддержки. А после обострения ситуации на Ближнем Востоке стало чрезвычайно трудно даже просто удерживать внимание мировой общественности на Украине.На встрече с Зеленским в Вашингтоне конгрессмены-демократы не упустили возможности узнать у гостя о ходе вооружённого конфликта."Они прямо меня спрашивали: если мы не предоставим вам помощь, что будет? — рассказал мне Зеленский. — Будет то, что мы проиграем", – пишет автор статьи.Однако его ответы, судя по всему, были недостаточно убедительными. Спустя всего 10 дней Конгресс одобрил законопроект о приостановке работы правительства США, который не предусматривал выделения средств Украине.30 октября Зеленский принял у себя членов Палаты представителей, находящихся с визитом в Киеве. Как уточнила пресс-служба Офисапрезидента Украины, речь шла о ситуации на фронте, потребностях ВСУ и дальнейшая помощь со стороны США. Глава государства наверняка хотел вновь услышать заверения, что Вашингтон буде поддерживать Киев столько, сколько потребуется, но вместо этого конгрессмен-демократ Майкл Куигли сказал, что 155-мм снаряды, в которых испытывают потребность ВСУ, Израилю тоже нужны, а Украине пора бы становиться более самодостаточной в вопросе производства оружия и снарядов.Разочарование Зеленского и предательство ЗападаПосле визита Зеленского в Вашингтон корреспондент журнала Time поехал вместе ним в украинскую столицу, чтобы понять, как там отреагируют на полученные в Америке сигналы."В первый же день после приезда в Киев я спросил одного представителя окружения Зеленского, как президент себя чувствует. И я сразу же получил ответ: "Он зол". Привычная искра оптимизма, его чувство юмора, его умение оживить встречу в оперативном штабе шуткой или непристойным анекдотом – всё это исчезло теперь, когда идёт уже второй год полномасштабных военных действий в его стране. "Теперь он приходит, получает сводку, раздаёт указания и уходит", – сказал один давний член его команды. По словам другого источника, прежде всего Зеленский чувствует, что западные союзники его предали. Они оставили его без средств, необходимых для победы в военном конфликте, дав ему ровно столько средств, чтобы можно было его пережить", – пишет Саймон Шустер.Несмотря на неудачи армии на фронте, Зеленский по-прежнему настроен на военное решение конфликта, а тема заключения мирного соглашения с Россией под запретом, упрямство президента препятствует усилиям его команды по выработке новой стратегии. Более того, вера Зеленского в конечную победу Украины над РФ стала непоколебимой, практически мессианской и укрепилась настолько, что это уже некоторые его советники начали беспокоиться."Он обманывает себя. У нас закончились варианты. Мы не побеждаем. Но попробуйте сказать ему об этом", – с досадой сказал один из его ближайших советников Зеленского корреспонденту Time.Для победы у ВСУ нет ни сил, ни ресурсовЗеленский вернулся из Вашингтона к первым осенним холодам. Профильные чиновники предупреждают, что предстоящей зимой отключения электроэнергии будут более ощутимыми, чем прошлой. Инфраструктура, повреждённая в результате атак российских беспилотников, не справится с нагрузками в минусовую температуру, однако, по словам одного из чиновников, если в прошлом году население страны считало виноватыми русских, то сейчас люди будут обвинять власти в недостаточной подготовке.Похолодание также сделает затруднительным достижение какого-либо военного прогресса — скорее всего, линия фронта недвижно замрёт как минимум до весны, но Зеленский, отказался принять "сценарий неподвижности" линий фронта. Зато президент решительно настроен на проведение кадровых чисток в своей команде до наступления зимы."Чтобы оправдать неудачи украинского контрнаступления, должен быть уволен по меньшей мере один министр и один из высокопоставленных генералов, участвовавших в подготовке этого самого контрнаступа. Ответственность за мизерное продвижение на поле боя будет возложена на них. По словам близкого советника Зеленского, "мы вообще не продвигаемся, стоим на месте", – пишет Шустер.По мнению эксперта Ассоциации военных политологов Олега Глазунова, которое он озвучил в эфире радио Sputnik, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный Зеленскому не по зубам, поэтому найдут какого-то другого генерала, чтобы возложить ответственность за провал войск на него.Хотя между Зеленским и Залужным есть серьёзные разногласия насчёт тактики на фронте, о чём накануне писала британская газета The Times: главнокомандующий ВСУ утверждает, что наступление почти завершено, надо удержать имеющиеся позиции и подготовиться к операции в следующем году, а президент не согласен или не признаёт этого.Тем временем некоторые командиры на передовой отказываются выполнять полученные приказы, даже исходящие напрямую из Офиса президента. Советник Зеленского пожаловался Шустеру, что они просто хотят сидеть в окопах и удерживать на линии боевого соприкосновения статус-кво, но так мы победить не получится. В свою очередь, один из высших военных чиновников парирует, что приказы сверху бывают настолько абсурдными, что требуется время на их правильную интерпретацию"В таких случаях не подчиниться безумному приказу — это единственный выбор из имеющихся. По его словам, в начале октября политическое руководство в Киеве потребовало провести операцию с целью вернуть под контроль ВСУ Горловку — стратегически важный форпост на востоке Украины, который русские удерживают и яростно защищают уже почти 10 лет. Ответ на это требование вернулся в Киев в виде вопроса: "Взять Горловку? Какими средствами?" "У них нет ни людей, ни оружия, — говорит офицер. — Где оружие? Где артиллерия? Где новобранцы?" – продолжает корреспондент Time.Как рассказал Шустеру один из близких помощников Зеленского, для некоторых родов войск проблема более остро, чем дефицит вооружений и боеприпасов, стоит проблема нехватки личного состава. Даже если США и их союзники всё-таки поставят всё обещанное ими оружие, "у Украины просто нет людей, чтобы его использовать", добавил чиновник.На начало СВО у Украины было около 200 000 штыков регулярной армии и 400 000 прошедших АТО, но этот костяк закончился, а новый личный состав, обученный в том числе по программам НАТО, имеет существенно худшую подготовку, сказал военный эксперт Алексей Леонков в комментарии РИА Новости, а мобилизационный резерв страны на тот момент он оценил в 2 млн резервистов."Из них 65% уже прошли через линию боевого соприкосновения, причём из этих 65% - 80% не вернулись домой и числятся либо погибшими, либо без вести пропавшими. Написанное в Time - это некий диагноз, близкий к объективности. Самым главным фактором остаётся человеческий фактор: собрать такую же боеспособную армию, которая была до 24 февраля, у них уже не получится. Даже не получится собрать те силы, которые были перед контрнаступом. Мобилизационный ресурс Украины исчерпан", - констатировал Леонков."Люди воруют так, как будто завтра уже не наступит". Коррупция и Украина – понятия неразделимыеВ последние месяцы проблема коррупции значительно ухудшила отношения Зеленского со многими его союзниками, пишет Time, и в преддверии его визита в Вашингтон Белый дом подготовил список антикоррупционных реформ, необходимых провести украинским властям. По словам одного из советников президента, это были даже не предложения, а условия выдачи денег."Он уволил министра обороны Алексея Резникова, члена своего ближайшего окружения, который оказался в центре скандального внимания из-за коррупции в его ведомстве. Два советника президента сообщили мне, что лично он к этой коррупции не имел отношения. Но он не смог держать под контролем то, что происходило у него в министерстве, не мог навести порядок", — продолжает Time.Однако отставка Резникова не устрашила украинских чиновников."На фоне нарастания напряжённости в борьбе с коррупцией я, быть может, наивно полагал, что чиновники на Украине хорошенько подумают, прежде чем брать взятку или присваивать себе бюджетные деньги. Но когда в начале октября я поделился этими соображениями с одним из главных советников президента, он попросил меня выключить диктофон, чтобы он мог говорить более откровенно. "Саймон, Вы ошибаетесь, — сказал он. — Люди воруют так, как будто завтра уже не наступит", – поделился корреспондент.Внимание мировой общественности, вот за что Банковая борется сейчас. "Очень важный репортаж. Рекомендую прочесть всем", – написал в день выхода статьи глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram-канале.Однако вскоре удалил этот пост. Судя по всему, сам прочитал этот важный репортаж и решил, что общественности незачем знать всё это. Не опроверг тезисы, которые считает не соответствующими действительности, не обвиняет никого во лжи про Украину, а просто удалил. Видимо, слишком много правды написано.

https://ukraina.ru/20231031/1050647663.html

https://ukraina.ru/20231026/1050493881.html

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Евгения Кондакова

эксклюзив, владимир зеленский, украина, сша, всу, контрнаступление, алексей резников, коррупция