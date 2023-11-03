Солярка для ВСУ. Аналитик сообщил, как удар по Кременчугскому НПЗ связан с Авдеевкой

"Украина не хочет по-хорошему": эксперт о том, почему Россия долго оттягивала мобилизацию и СВО

Возможно, что провальный "контрнаступ" ВСУ станет переломным моментом. Потому что стало понятно, что ставка на военный разгром России не сыграла. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев