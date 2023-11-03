Солярка для ВСУ. Аналитик сообщил, как удар по Кременчугскому НПЗ связан с Авдеевкой
Самым большим успехом осени должно стать полное окружение и разгром ВСУ в Авдеевке. При этом Кременчугский НПЗ продолжает снабжать горючим местную группировку ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов
Одесский, Дрогобычский и Надворянский НПЗ были остановлены официально еще до Киевского майдана. Кременчугский завод тоже останавливался в 2022 году после начала спецоперации (СВО), рассказал аналитик.
Сейчас Кременчугский НПЗ продолжает снабжать горючим ВСУ. Возможно, удар по заводу связан с наступлением ВС РФ под Авдеевкой. Регулярность таких бомбардировок связана с одинаковым сроком восстановления причиненных разрушений, добавил он.
"Самым большим успехом осени должно стать полное окружение ВСУ и последующий разгром именно в Авдеевке. Это сразу снизит напряженность в Донецке, где люди просто не понимают, почему огонь по жилым кварталам не прекращается годами", - подчеркнул Ефимов.
Назначение нового командующего группировки "Днепр" генерал-полковника Михаила Теплинского говорит о подготовке наступления на херсонском направлении после того, как ударят сильные морозы. Общий прогноз таков - зимой Россию ждут позиционные бои, отметил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вчера, 05:20"Украина не хочет по-хорошему": эксперт о том, почему Россия долго оттягивала мобилизацию и СВОВозможно, что провальный "контрнаступ" ВСУ станет переломным моментом. Потому что стало понятно, что ставка на военный разгром России не сыграла. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев