https://ukraina.ru/20231101/1050680489.html
Дмитрий Ефимов: В ответ на тактику "двойников" Россия разгромит ВСУ в Авдеевке и пойдет на Херсон
Дмитрий Ефимов: В ответ на тактику "двойников" Россия разгромит ВСУ в Авдеевке и пойдет на Херсон - 01.11.2023 Украина.ру
Дмитрий Ефимов: В ответ на тактику "двойников" Россия разгромит ВСУ в Авдеевке и пойдет на Херсон
Успехом осени должно стать полное окружение украинской армии (ВСУ) и последующий разгром именно в Авдеевке, что сразу снизит напряженность в Донецке. Однако... Украина.ру, 01.11.2023
2023-11-01T16:34
2023-11-01T16:34
2023-11-01T17:16
интервью
донецк
всу
терроризм
кременчуг
игорь коломойский
нпз
украина
россия
спецслужбы
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Успехом осени должно стать полное окружение украинской армии (ВСУ) и последующий разгром именно в Авдеевке, что сразу снизит напряженность в Донецке. Однако зимой нас ждут позиционные бои. Это хорошо только для обороняющейся стороны.Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов.Вооруженные силы Украины (ВСУ) 31 октября повторно ударили по месту прилета в Буденовском районе Донецка, куда уже приехали медики, военные и журналисты. Удар, предположительно, был нанесен кассетными боеприпасами РСЗО "Ураган".— Дмитрий Борисович, как вы можете прокомментировать такую практику ВСУ в уничтожении мирных жителей? Можно ли это назвать терроризмом, а не ведением боя? Или на войне нет такого понятия как терроризм?— В любой войне есть боевые и не боевые потери. Комбатанты убивают комбатантов. Но когда военные специально работают по мирным жителям — не комбатантам — это военное преступление или, иными словами, акт государственного терроризма. Двойной обстрел в Донецке 31 октября именно такое преступление.— Расскажите подробнее о такой практике. Где и кто ее использовал ранее? — Практика "двойников" идет с давних времен, наверное, еще с англо-бурской войны и восстания сипаев в Индии. Тогда ее применяли англосаксы. Особенно ярко она проявлялась при ведении снайперской работы немецко-фашистскими оккупантами во время Великой Отечественной войны. Чтобы поразить как можно больше целей, немецкие снайперы ранили первую жертву — чтобы потом ликвидировать тех, кто попытается ее спасти.В последние годы так называемые двойные удары практиковались при совершении террористических актов с подрывом взрывных устройств в людных местах: торговых центрах, гостиницах и шиитских святынях — Аль-Каидой* и ИГИЛ*. — Глава Полтавской областной администрации Филип Пронин сообщил, что российские войска поразили Кременчугский НПЗ, который связывают с олигархом Игорем Коломойским**. Почему нефтеперерабатывающий завод бомбят с определенной периодичностью? Есть ли другие подобные объекты на Украине?— Одесский, Дрогобычский и Надворянский НПЗ были остановлены официально еще до Киевского майдана. Кременчугский завод тоже останавливался в 2022 году после начала спецоперации (СВО). Сейчас он частично снабжает горючим ВСУ. Возможно, удар по нему связан с нашим наступлением под Авдеевкой. Регулярность бомбардировок связана с одинаковым сроком восстановления причиненных разрушений.— В какой степени на войне допустимо договариваться? Например, этот объект мы бомбим, а этот нельзя, потому что он принадлежит олигархам? Из серии: тут воюем — тут торгуем.— На войне не договариваются — там воюют. Но у нас идет специальная военная операция. Именно поэтому формально не трогают инфраструктуру, хотя нарушение логистики снабжения войск нам срочно необходимо для победы.К сожалению, реальность такова, что многие посредники на переговорах в той же Турции глубоко завязаны на украинскую собственность. И, кстати, вовсю диктуют свою волю России через апологетов глобалистов в правительстве транснациональные корпорации типа Monsanto или BlackRock.— Как вы оцениваете обстановку на разных направлениях в зоне спецоперации? Российская армия наступает на нескольких направлениях, в том числе в районе Авдеевки, Лимана и Купянска.— Самым большим успехом осени должно стать полное окружение ВСУ и последующий разгром именно в Авдеевке. Это сразу снизит напряженность в Донецке, где люди просто не понимают, почему огонь по жилым кварталам не прекращается годами.Назначение нового командующего группировки "Днепр" генерал-полковника Михаила Теплинского может свидетельствовать о подготовке наступления на херсонском направлении после того, как река замерзнет. Однако общий прогноз прост — зимой нас ждут позиционные бои. Это хорошо только для обороняющейся стороны.— Ранее Джон Кирби заявил, что Россия может добиться тактических успехов в конфликте на Украине в ближайшие месяцы. Что значат такие заявления? Может быть, это отвлекающий вброс, попытка расслабить Россию, чтобы она слишком поверила в свои силы?— Россия и так верит в свои силы. Но неподготовленное наступление ведет к огромным потерям. Нам людей сейчас терять нельзя. Это залог нестабильности социально-политической обстановки, которую недружественные нам страны через свои спецслужбы и агентуру влияния активно раскачивают. Так что слова Кирби действительно могут носить провокационный характер. Но, скорее всего, они находятся в русле тренда по замене Зеленского во главе киевской хунты.— Кто, на ваш взгляд, стоит за провокацией в Дагестане? Кому она интересна?— На этот вопрос точно ответил президент Владимир Путин — западные спецслужбы. Вообще, исторически сложилось, что Дагестан и Азербайджан входят в зону интереса МИ-6 — британской разведки. Она действует через салафитский фактор, используя для организации молодежи в умме не мечети, а молельные дома.Дагестан стал полигоном именно для "религиозных" беспорядков, которые при соответствующей подпитке могут перерасти в локальные религиозные войны. Это главная и пока скрытая опасность произошедших событий. Все зависит от того, какой ответ даст государство. Надеюсь, что у Александра Бастрыкина хватит политического веса провести полноценное расследование и не пойти на поводу у местных "элит".*Террористические организации, запрещенные в РФ**Внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов
https://ukraina.ru/20231003/1049873674.html
https://ukraina.ru/20231101/1050676444.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, донецк, всу, терроризм, кременчуг, игорь коломойский, нпз, украина, россия, спецслужбы, авдеевка, наступление, спецоперация, обстрелы, херсон
Интервью, Донецк, ВСУ, терроризм, Кременчуг, Игорь Коломойский, НПЗ, Украина, Россия, спецслужбы, Авдеевка, наступление, Спецоперация, обстрелы, Херсон
Успехом осени должно стать полное окружение украинской армии (ВСУ) и последующий разгром именно в Авдеевке, что сразу снизит напряженность в Донецке. Однако зимой нас ждут позиционные бои. Это хорошо только для обороняющейся стороны.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 31 октября повторно ударили по месту прилета в Буденовском районе Донецка, куда уже приехали медики, военные и журналисты. Удар, предположительно, был нанесен кассетными боеприпасами РСЗО "Ураган".
— Дмитрий Борисович, как вы можете прокомментировать такую практику ВСУ в уничтожении мирных жителей? Можно ли это назвать терроризмом, а не ведением боя? Или на войне нет такого понятия как терроризм?
— В любой войне есть боевые и не боевые потери. Комбатанты убивают комбатантов. Но когда военные специально работают по мирным жителям — не комбатантам — это военное преступление или, иными словами, акт государственного терроризма.
Двойной обстрел в Донецке 31 октября именно такое преступление.
— Расскажите подробнее о такой практике. Где и кто ее использовал ранее?
— Практика "двойников" идет с давних времен, наверное, еще с англо-бурской войны и восстания сипаев в Индии. Тогда ее применяли англосаксы.
Особенно ярко она проявлялась при ведении снайперской работы немецко-фашистскими оккупантами во время Великой Отечественной войны. Чтобы поразить как можно больше целей, немецкие снайперы ранили первую жертву — чтобы потом ликвидировать тех, кто попытается ее спасти.
В последние годы так называемые двойные удары практиковались при совершении террористических актов с подрывом взрывных устройств в людных местах: торговых центрах, гостиницах и шиитских святынях — Аль-Каидой* и ИГИЛ*.
— Глава Полтавской областной администрации Филип Пронин сообщил, что российские войска поразили Кременчугский НПЗ, который связывают с олигархом Игорем Коломойским**. Почему нефтеперерабатывающий завод бомбят с определенной периодичностью? Есть ли другие подобные объекты на Украине?
— Одесский, Дрогобычский и Надворянский НПЗ были остановлены официально еще до Киевского майдана. Кременчугский завод тоже останавливался в 2022 году после начала спецоперации (СВО). Сейчас он частично снабжает горючим ВСУ.
Возможно, удар по нему связан с нашим наступлением под Авдеевкой. Регулярность бомбардировок связана с одинаковым сроком восстановления причиненных разрушений.
— В какой степени на войне допустимо договариваться? Например, этот объект мы бомбим, а этот нельзя, потому что он принадлежит олигархам? Из серии: тут воюем — тут торгуем.
— На войне не договариваются — там воюют. Но у нас идет специальная военная операция. Именно поэтому формально не трогают инфраструктуру, хотя нарушение логистики снабжения войск нам срочно необходимо для победы.
К сожалению, реальность такова, что многие посредники на переговорах в той же Турции глубоко завязаны на украинскую собственность. И, кстати, вовсю диктуют свою волю России через апологетов глобалистов в правительстве транснациональные корпорации типа Monsanto или BlackRock.
— Как вы оцениваете обстановку на разных направлениях в зоне спецоперации? Российская армия наступает на нескольких направлениях, в том числе в районе Авдеевки, Лимана и Купянска.
— Самым большим успехом осени должно стать полное окружение ВСУ и последующий разгром именно в Авдеевке. Это сразу снизит напряженность в Донецке, где люди просто не понимают, почему огонь по жилым кварталам не прекращается годами.
Назначение нового командующего группировки "Днепр" генерал-полковника Михаила Теплинского может свидетельствовать о подготовке наступления на херсонском направлении после того, как река замерзнет. Однако общий прогноз прост — зимой нас ждут позиционные бои. Это хорошо только для обороняющейся стороны.
— Ранее Джон Кирби заявил, что Россия может добиться тактических успехов в конфликте на Украине в ближайшие месяцы. Что значат такие заявления? Может быть, это отвлекающий вброс, попытка расслабить Россию, чтобы она слишком поверила в свои силы?
— Россия и так верит в свои силы. Но неподготовленное наступление ведет к огромным потерям. Нам людей сейчас терять нельзя. Это залог нестабильности социально-политической обстановки, которую недружественные нам страны через свои спецслужбы и агентуру влияния активно раскачивают.
Так что слова Кирби действительно могут носить провокационный характер. Но, скорее всего, они находятся в русле тренда по замене Зеленского во главе киевской хунты.
— Кто, на ваш взгляд, стоит за провокацией в Дагестане? Кому она интересна?
— На этот вопрос точно ответил президент Владимир Путин — западные спецслужбы. Вообще, исторически сложилось, что Дагестан и Азербайджан входят в зону интереса МИ-6 — британской разведки. Она действует через салафитский фактор, используя для организации молодежи в умме не мечети, а молельные дома.
Дагестан стал полигоном именно для "религиозных" беспорядков, которые при соответствующей подпитке могут перерасти в локальные религиозные войны. Это главная и пока скрытая опасность произошедших событий.
Все зависит от того, какой ответ даст государство. Надеюсь, что у Александра Бастрыкина хватит политического веса провести полноценное расследование и не пойти на поводу у местных "элит".
*Террористические организации, запрещенные в РФ
**Внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов