https://ukraina.ru/20231101/1050680489.html

Дмитрий Ефимов: В ответ на тактику "двойников" Россия разгромит ВСУ в Авдеевке и пойдет на Херсон

Дмитрий Ефимов: В ответ на тактику "двойников" Россия разгромит ВСУ в Авдеевке и пойдет на Херсон - 01.11.2023 Украина.ру

Дмитрий Ефимов: В ответ на тактику "двойников" Россия разгромит ВСУ в Авдеевке и пойдет на Херсон

Успехом осени должно стать полное окружение украинской армии (ВСУ) и последующий разгром именно в Авдеевке, что сразу снизит напряженность в Донецке. Однако... Украина.ру, 01.11.2023

2023-11-01T16:34

2023-11-01T16:34

2023-11-01T17:16

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донецк

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Успехом осени должно стать полное окружение украинской армии (ВСУ) и последующий разгром именно в Авдеевке, что сразу снизит напряженность в Донецке. Однако зимой нас ждут позиционные бои. Это хорошо только для обороняющейся стороны.Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов.Вооруженные силы Украины (ВСУ) 31 октября повторно ударили по месту прилета в Буденовском районе Донецка, куда уже приехали медики, военные и журналисты. Удар, предположительно, был нанесен кассетными боеприпасами РСЗО "Ураган".— Дмитрий Борисович, как вы можете прокомментировать такую практику ВСУ в уничтожении мирных жителей? Можно ли это назвать терроризмом, а не ведением боя? Или на войне нет такого понятия как терроризм?— В любой войне есть боевые и не боевые потери. Комбатанты убивают комбатантов. Но когда военные специально работают по мирным жителям — не комбатантам — это военное преступление или, иными словами, акт государственного терроризма. Двойной обстрел в Донецке 31 октября именно такое преступление.— Расскажите подробнее о такой практике. Где и кто ее использовал ранее? — Практика "двойников" идет с давних времен, наверное, еще с англо-бурской войны и восстания сипаев в Индии. Тогда ее применяли англосаксы. Особенно ярко она проявлялась при ведении снайперской работы немецко-фашистскими оккупантами во время Великой Отечественной войны. Чтобы поразить как можно больше целей, немецкие снайперы ранили первую жертву — чтобы потом ликвидировать тех, кто попытается ее спасти.В последние годы так называемые двойные удары практиковались при совершении террористических актов с подрывом взрывных устройств в людных местах: торговых центрах, гостиницах и шиитских святынях — Аль-Каидой* и ИГИЛ*. — Глава Полтавской областной администрации Филип Пронин сообщил, что российские войска поразили Кременчугский НПЗ, который связывают с олигархом Игорем Коломойским**. Почему нефтеперерабатывающий завод бомбят с определенной периодичностью? Есть ли другие подобные объекты на Украине?— Одесский, Дрогобычский и Надворянский НПЗ были остановлены официально еще до Киевского майдана. Кременчугский завод тоже останавливался в 2022 году после начала спецоперации (СВО). Сейчас он частично снабжает горючим ВСУ. Возможно, удар по нему связан с нашим наступлением под Авдеевкой. Регулярность бомбардировок связана с одинаковым сроком восстановления причиненных разрушений.— В какой степени на войне допустимо договариваться? Например, этот объект мы бомбим, а этот нельзя, потому что он принадлежит олигархам? Из серии: тут воюем — тут торгуем.— На войне не договариваются — там воюют. Но у нас идет специальная военная операция. Именно поэтому формально не трогают инфраструктуру, хотя нарушение логистики снабжения войск нам срочно необходимо для победы.К сожалению, реальность такова, что многие посредники на переговорах в той же Турции глубоко завязаны на украинскую собственность. И, кстати, вовсю диктуют свою волю России через апологетов глобалистов в правительстве транснациональные корпорации типа Monsanto или BlackRock.— Как вы оцениваете обстановку на разных направлениях в зоне спецоперации? Российская армия наступает на нескольких направлениях, в том числе в районе Авдеевки, Лимана и Купянска.— Самым большим успехом осени должно стать полное окружение ВСУ и последующий разгром именно в Авдеевке. Это сразу снизит напряженность в Донецке, где люди просто не понимают, почему огонь по жилым кварталам не прекращается годами.Назначение нового командующего группировки "Днепр" генерал-полковника Михаила Теплинского может свидетельствовать о подготовке наступления на херсонском направлении после того, как река замерзнет. Однако общий прогноз прост — зимой нас ждут позиционные бои. Это хорошо только для обороняющейся стороны.— Ранее Джон Кирби заявил, что Россия может добиться тактических успехов в конфликте на Украине в ближайшие месяцы. Что значат такие заявления? Может быть, это отвлекающий вброс, попытка расслабить Россию, чтобы она слишком поверила в свои силы?— Россия и так верит в свои силы. Но неподготовленное наступление ведет к огромным потерям. Нам людей сейчас терять нельзя. Это залог нестабильности социально-политической обстановки, которую недружественные нам страны через свои спецслужбы и агентуру влияния активно раскачивают. Так что слова Кирби действительно могут носить провокационный характер. Но, скорее всего, они находятся в русле тренда по замене Зеленского во главе киевской хунты.— Кто, на ваш взгляд, стоит за провокацией в Дагестане? Кому она интересна?— На этот вопрос точно ответил президент Владимир Путин — западные спецслужбы. Вообще, исторически сложилось, что Дагестан и Азербайджан входят в зону интереса МИ-6 — британской разведки. Она действует через салафитский фактор, используя для организации молодежи в умме не мечети, а молельные дома.Дагестан стал полигоном именно для "религиозных" беспорядков, которые при соответствующей подпитке могут перерасти в локальные религиозные войны. Это главная и пока скрытая опасность произошедших событий. Все зависит от того, какой ответ даст государство. Надеюсь, что у Александра Бастрыкина хватит политического веса провести полноценное расследование и не пойти на поводу у местных "элит".*Террористические организации, запрещенные в РФ**Внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20231003/1049873674.html

https://ukraina.ru/20231101/1050676444.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

интервью, донецк, всу, терроризм, кременчуг, игорь коломойский, нпз, украина, россия, спецслужбы, авдеевка, наступление, спецоперация, обстрелы, херсон