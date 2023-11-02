https://ukraina.ru/20231102/1050682428.html

"Украина не хочет по-хорошему": эксперт о том, почему Россия долго оттягивала мобилизацию и СВО

"Украина не хочет по-хорошему": эксперт о том, почему Россия долго оттягивала мобилизацию и СВО - 02.11.2023 Украина.ру

"Украина не хочет по-хорошему": эксперт о том, почему Россия долго оттягивала мобилизацию и СВО

Возможно, что провальный "контрнаступ" ВСУ станет переломным моментом. Потому что стало понятно, что ставка на военный разгром России не сыграла. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2023-11-02T05:20

2023-11-02T05:20

2023-11-02T05:20

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В целом сейчас происходит то, чего Украина боялась. "Контрнаступ" выдохся и российская армия начала давить. Ближайшая зима станет для России временем, когда нужно набираться опыта и раскручивать оборонную промышленность, чтобы потом ударить в полную силу, рассказал эксперт.Изначально Россия пыталось договориться с Украиной. Российское руководство до последнего оттягивало СВО, потом оттягивало частичную мобилизацию, а теперь оттягивает наступление по всем направлениям, кроме Донбасса, добавил он.Но кроме спецоперации в России идет полноценная мирная жизнь. Государство развивается, растет экономика. То, что россияне смогли сохранить нормальную жизнь в ненормальных условиях, стало большим достижением, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231101/1050680489.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, украина, россия, мобилизация, война, всу, промышленность, армия