https://ukraina.ru/20231102/1050682428.html
"Украина не хочет по-хорошему": эксперт о том, почему Россия долго оттягивала мобилизацию и СВО
"Украина не хочет по-хорошему": эксперт о том, почему Россия долго оттягивала мобилизацию и СВО - 02.11.2023 Украина.ру
"Украина не хочет по-хорошему": эксперт о том, почему Россия долго оттягивала мобилизацию и СВО
Возможно, что провальный "контрнаступ" ВСУ станет переломным моментом. Потому что стало понятно, что ставка на военный разгром России не сыграла. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2023-11-02T05:20
2023-11-02T05:20
2023-11-02T05:20
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украина
россия
мобилизация
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всу
промышленность
армия
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В целом сейчас происходит то, чего Украина боялась. "Контрнаступ" выдохся и российская армия начала давить. Ближайшая зима станет для России временем, когда нужно набираться опыта и раскручивать оборонную промышленность, чтобы потом ударить в полную силу, рассказал эксперт.Изначально Россия пыталось договориться с Украиной. Российское руководство до последнего оттягивало СВО, потом оттягивало частичную мобилизацию, а теперь оттягивает наступление по всем направлениям, кроме Донбасса, добавил он.Но кроме спецоперации в России идет полноценная мирная жизнь. Государство развивается, растет экономика. То, что россияне смогли сохранить нормальную жизнь в ненормальных условиях, стало большим достижением, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231101/1050680489.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, украина, россия, мобилизация, война, всу, промышленность, армия
Новости, СВО, Украина, Россия, мобилизация, война, ВСУ, промышленность, армия
"Украина не хочет по-хорошему": эксперт о том, почему Россия долго оттягивала мобилизацию и СВО
Возможно, что провальный "контрнаступ" ВСУ станет переломным моментом. Потому что стало понятно, что ставка на военный разгром России не сыграла. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
В целом сейчас происходит то, чего Украина боялась. "Контрнаступ" выдохся и российская армия начала давить. Ближайшая зима станет для России временем, когда нужно набираться опыта и раскручивать оборонную промышленность, чтобы потом ударить в полную силу, рассказал эксперт.
"Будем мы бить по ВСУ или по Киеву? Не знаю. Это же не тотальная война. Это спецоперация. Нам не нужно полностью уничтожать Украину. Нам приходится ее уничтожать, потому что Украина не хочет по-хорошему", - подчеркнул Полетаев.
Изначально Россия пыталось договориться с Украиной. Российское руководство до последнего оттягивало СВО, потом оттягивало частичную мобилизацию, а теперь оттягивает наступление по всем направлениям, кроме Донбасса, добавил он.
Но кроме спецоперации в России идет полноценная мирная жизнь. Государство развивается, растет экономика. То, что россияне смогли сохранить нормальную жизнь в ненормальных условиях, стало большим достижением, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь